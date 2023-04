Mit neuen LED-Tafeln: Tegernseer Tal will Verkehrs-Chaos Einhalt gebieten

Von: Gabi Werner

Wie die mobilen LED-Tafeln funktionieren, wurde den Beteiligten bei einer Schulung erläutert: (v.l.) Peter Rie, TTT-Chef Christian Kausch, Alexander Klein von der Firma Adolf Nissen Elektrobau, Klaus Schuschke (Ordnungsamt Bad Wiessee), Martin Mehringer (Bauhof Kreuth), Anian Hölzl (Bauhof Tegernsee), Tobias Maurer, Sepp Obermüller (Bauhof Bad Wiessee), Alexander Roth (Ordnungsamt Bad Wiessee) und Christian Greilinger (REO). © Thomas Plettenberg

Bei Großveranstaltungen rund um den Tegernsee sind die Parkplätze regelmäßig überfüllt. Ein Verkehrs-Chaos ist vorprogrammiert. Mit Hilfe neuer LED-Tafeln will die Ferienregion die Situation in den Griff bekommen.

Tegernseer Tal – Zwei große, mobile LED-Tafeln konnten die Tegernseer-Tal-Gemeinden dank eines LEADER-Förderprojekts anschaffen. Sie sollen immer dann an neuralgischen Stellen zum Einsatz kommen, wenn der Zustrom ins Tegernseer Tal besonders heftig ist – sprich bei Seefesten, dem Rosstag oder anderen Großveranstaltungen. „Bei Veranstaltungen ab 5000 Besuchern aufwärts haben wir massive Probleme – wo sollen die Autos alle hin?“, macht Peter Rie, Veranstaltungsleiter der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), deutlich.

Besucher sollen rechtzeitig auf Großparkplätze umgelenkt werden

Deshalb sollen die Besucher künftig frühzeitig „abgefangen“ werden, sobald die Kapazitäten der Parkmöglichkeiten erschöpft sind. Laut Rie geht es vor allem darum, die Besucher aus Richtung München und Holzkirchen, aber auch aus Bad Tölz und Miesbach auf mögliche Großraumparkplätze umzuleiten, von wo aus sie einen Shuttle an den Tegernsee nutzen können. Die Echtzeit-Informationen über volle Parkplätze oder auch Straßensperrungen, die auf den Tafeln erscheinen sollen, müssen über einen PC zunächst händisch eingespeist werden. „Wir bekommen beispielsweise über die Polizei oder die örtliche Verkehrsüberwachung entsprechende Rückmeldungen und können dann reagieren“, beschreibt Rie das Prozedere, das bei der 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Rottach-Egern am 20. Mai erstmals erprobt werden soll.

Digitale Verkehrslenkung soll bei Feuerwehr-Jubiläum erprobt werden

Neben der TTT sollen auch die Bauhöfe der Gemeinden Verkehrsdaten auf die Tafeln übertragen können. Die Mitarbeiter wurden bereits in das System eingewiesen und hinsichtlich der Bedienung geschult, heißt es in einer Pressemitteilung der Tourismus GmbH. Tobias Maurer vom Bauhof Rottach-Egern, zugleich Kommandant der örtlichen Feuerwehr, zeigt sich gespannt, wie der Testlauf im Mai verlaufen wird. „Wir haben bei der 150-Jahr-Feier der Feuerwehr vermutlich den größten Besucherstrom aus Richtung Rosenheim/Chiemsee und aus München“, sagt er. Den wolle man mit Hilfe der neuen LED-Anzeigen so steuern, „dass die Parkplätze sinnvoll gefüllt und Autos rechtzeitig umgeleitet werden“, wird Maurer in der Pressemitteilung zitiert. Da die Veranstaltung vergleichsweise klein sei, biete sie eine gute Gelegenheit, die Geräte erstmals zu testen und zu schauen, „ob die Tafeln für die Autofahrer auch verständlich sind und alles funktioniert“.

LED-Tafeln sollen auch beim Adventszauber zum Einsatz kommen

Für Rie sind die neuen LED-Tafeln ein weiterer Baustein, um sich für Großveranstaltungen rund um den Tegernsee immer besser zu rüsten. Neben klassischen Veranstaltungen wie den Seefesten oder Leonhardi könnten die Anzeigen auch beim Adventszauber wertvolle Dienste leisten, glaubt der Veranstaltungsmanager. „Hier können wir zum Beispiel Busgruppen gezielt auf bestimmte Parkplätze lotsen.“

Rie sieht in den ersten Einsätzen der neuen Verkehrslenkung nur einen Anfang. „Wir müssen zunächst Erfahrungswerte sammeln“, meint er. Sobald die Parkplätze rund um den Tegernsee auch digital erfasst sind, könnten die Daten auch automatisch an die LED-Tafeln gemeldet werden. Die technischen Voraussetzungen dafür sind vorhanden. „Das wäre dann die nächste Stufe.“

