Renaturierung der Schwaighofbucht: Mit Schilfmatten zum Naturparadies

Von: Christina Jachert-Maier

Die Schilfmatten an der Schwaighofbucht sollen anwachsen. © Thomas Plettenberg

Die Winterstürme haben den Schilfmatten an der Schwaighofbucht nichts anhaben können. Im Sommer hatte das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim sie aufbringen lassen, um die schlammige Bucht zu renaturieren.

Tegernsee – Vergangene Woche war Ortstermin an der Schwaighofbucht. Andreas Holderer, für den Landkreis Miesbach zuständiger Abteilungsleiter am Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, traf sich mit Bürgermeister Johannes Hagn und weiteren Vertretern der Stadt Tegernsee am Ufer, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Über den Kurs ist man sich schon seit einem Jahr einig. Im März 2021 folgte der Stadtrat der Empfehlung des Wasserwirtschaftsamts, den Uferbereich naturnah zu gestalten.

Renaturierung statt Badestrand

Wenige Wochen zuvor hatte das Gremium ein vom Verein Rettet den Tegernsee initiiertes Bürgerbegehren für unzulässig erklärt. Jahrelang hatte der Verein dafür gekämpft, den Schlamm aus der Bucht zu schaffen und diese zum präsentablen Badestrand zu machen. Doch letztlich überzeugte der vom Wasserwirtschaftsamt entwickelte Gegenentwurf. Die Verlandung der Bucht wird dabei noch befördert, hier bekommt die Natur geschützten Lebensraum. Im Juli 2021 legte eine Spezialfirma auf 400 Quadratmetern Schilfmatten über den Schlamm. Nach dem Prinzip Rollrasen soll schnell ein dicker Schilfgürtel entstehen.

Schilfmatten sollen anwachsen

Erfahrungen mit dieser Methode hat das Wasserwirtschaftsamt bisher nicht. Es gab vergangenes Jahr ein Exempel an gleicher Stelle auf zwei Quadratmetern, das Holderer zufolge gut funktioniert hat. Ob die Schilfansiedlung im großen Stil Erfolg hat, ist noch nicht klar. „Das muss sich noch zeigen“, meint Holderer. Aber es stimme ihn optimistisch, dass die Matten die Winterstürme gut überstanden und sich nicht etwa durch die Wogen zu Wülsten aufgetürmt hätten.

Biber lauert schon

Jetzt im Frühjahr folgt die Bepflanzung durch heimische Gehölze. Gedacht ist an Weiden und Pappeln. Allerdings lauert ein Fressfeind in der Rottachmündung: Dort lebt ein Biber, der den Jungbäumen großen Schaden zufügen könnte. „Wir wollten ja Artenvielfalt“, seufzt Bürgermeister Johannes Hagn. Nun könne man nur hoffen, dass die geplante Gestaltung des Ufers trotz des Groß-Nagers gelinge.

Blühwiesen und Uferwege

Für die Bepflanzung sorgt die Flussmeisterei, die Pflege obliegt der Stadt Tegernsee, Wobei Bürgermeister Hagn daran gelegen ist, dass nicht viel Arbeit anfällt, sondern sich die Natur weitgehend selbst überlassen bleiben kann. Ein Teil der Bucht soll ganz der Fauna und Flora gehören. Auch die Anlage von bienenfreundlichen Blühwiesen gehört zum Konzept.

Die bestehenden Uferwege und die Ruhebänke bleiben bestehen, ebenso ein Abschnitt mit Zugang zum See. Am Schilfgürtel ist eine kleine Aussichtsplattform zum Wasser hin geplant. Die werde aber nicht so platziert, dass man vom Ausguck den Anwohnern in die Schlafzimmer blicken könne, versichert Hagn. Ohnehin bleibe abzuwarten, wie sich die Maßnahme entwickle. Das Ganze werde sicher ein paar Jahre lang dauern.

Über die Verschlammung der Bucht und wie sie vielleicht beseitigt werden kann, wurde 20 Jahre lang geredet. In seinen Unterlagen finde sich die Dokumentation eines Gesprächs in dieser Sache mit dem Umweltministerium am 21. Oktober 2002, berichtet Hagn. Die Stadt habe das Thema zum Abschluss bringen wollen und auf eigene Kosten teure Gutachten in Auftrag gegeben, erinnert er. Mit dem Ergebnis, dass dem Schlamm nicht beizukommen ist. „Ich wollte den Deckel endlich draufmachen.“

Das scheint gelungen. Weder beim Wasserwirtschaftsamt noch im Rathaus sind bislang Proteste gegen die naturnahe Befestigung des Uferbereichs aufgeschlagen. Eine Beeinträchtigung der Wasserqualität sei übrigens nicht zu befürchten, eher im Gegenteil, meint Holderer. Verschmutzen könne der Bereich durch eine zu große Anzahl von Enten und Gänsen. Die würden aber nicht durchs Schilf angelockt, sondern durch die – nicht erlaubte – Fütterung der Tiere. Aus seiner Sicht sei die Situation an der Schwaighofbucht aber nicht problematisch: „Ich denke, es wird schön dort.“

