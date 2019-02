Schifffahrt am Tegernsee: Anpacken fürs sichere Anlegen

Ende März legen die Linienschiffe am Tegernsee wieder ab. Bis dahin haben die Mitarbeiter der Schifffahrt noch viel zu tun. Jetzt mussten sie am Steg beim Tegernseer Rathaus Hand anlegen.

Tegernsee - Am Steg für die kleinen Schiffe beim Tegernseer Rathaus musste ein knapp 15 Jahre alter Pfahl ausgetauscht werden. „Er war schon leicht faulig“, erklärt Lorenz Höß, Betriebsleiter der Schifffahrt Tegernsee. Ein neun Meter langer neuer Pfahl aus Lärchenholz wurde dann in den See gerammt. Er ragt etwa 2,50 Meter in die Höhe, der Rest steht im Wasser und im Boden. Obenauf bekommt der Pfahl ein spitzes Blechdach, um ihn vor Verunreinigung durch Möwen zu schützen, wie Höß erklärt. Zudem erhält der neue Pfahl eine sogenannte Streifleiste aus Hartholz. Sie soll verhindern, dass die Schiffe beim Anlanden Schaden anrichten.

Der Rathaus-Steg war der einzige, an dem die Mitarbeiter anpacken mussten. „Die anderen Stege“, sagt Höß, „sind noch in Ordnung.“ Immer im Oktober werde die Stegkontrolle ringsum durchgeführt. Dass der See heuer kein Eis hatte, sei der Schifffahrt entgegengekommen.

gr