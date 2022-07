Moderne Weltkunst: Gulbransson-Museum in Tegernsee setzt das nächste Ausrufezeichen

Teilen

Mit einer Vernissage unter freiem Himmel eröffneten Michael Beck und Mario-Andreas von Lüttichau (stehend v.r.) die Ausstellung. © Christian Scholle

Nach der Chagall-Ausstellung hat die Olaf Gulbransson Gesellschaft ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt: Mit der Schau „Von Renoir bis Jawlensky“ hält erneut moderne Weltkunst Einzug in Tegernsee.

Tegernsee – Michael Beck, Vorstandsvorsitzender der Olaf Gulbransson Gesellschaft, ging bei der Open-Air-Vernissage vor rund 350 Gästen noch weiter und sprach von einem „paradiesischen Tag“. Mit Stolz wies er darauf hin, dass sich diese Ausstellung in einem entscheidenden Punkt von anderen in größeren Museen abhebe: Die Bilder in Tegernsee sind Werke aus Privatbesitz, die teilweise jahrzehntelang der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren und so selbst für den kundigen Kunstliebhaber Überraschendes zu bieten haben.

Einmalig: Ausstellung von Weltrang in einem kleinen Museum

Stolz war Beck auch darauf, mit seinem kleinen Team in einem kleinen Museum Bilder von Künstlern präsentieren zu können, die Kunstgeschichte geschrieben haben. „Mit der Chagall-Ausstellung ist uns etwas Einmaliges gelungen. Lassen Sie uns das Einmalige wiederholen!“ Kunstmanagerin Mon Muellerschoen verband als Moderatorin die Redebeiträge mit der Musik der ukrainischen Pianistin Anastasiya Levchuk, die mit Chopin, Scarlatti und Bizet der großen Kunst große Musik zur Seite stellte.

Gedankenspiele über die „Kunst des Sammelns“

Als Hauptredner fungierte Mario-Andreas von Lüttichau, ehemaliger Sammlungsleiter des Essener Folkwang Museums. Er brachte eigene Gedanken mit ins Spiel, räsonierte über die „Kunst des Sammelns“, die besonderen Gesetzmäßigkeiten unterliege, von Hingabe, Leidenschaft, sogar Wahn geprägt sei. Besonderes Gewicht verlieh er den Fragen: „Wozu braucht man Kunst?“ und „Warum ist Kunst so teuer?“.

Michael Beck: Ausstellung ist auf Kontrasten aufgebaut

„Es ist ein enormer Schritt, den die Menschheit vom 19. ins 20. Jahrhundert gemacht hat“, erklärte Michael Beck, selbst Kunsthistoriker und namhafter Galerist in Düsseldorf. Das Erdige vor, das Hellerwerden im Impressionismus bis zur Explosion der Farbe im Expressionismus: Für all diese Zeiträume zeigt die Bilderschau überragende Beispiele. Sie sei „auf Kontraste aufgebaut“, soll Sprünge deutlich machen.

28 Künstler und 71 Bilder lassen Herzen der Kunstliebhaber höherschlagen

So hängt etwa Max Liebermanns „Bauernhof in Barbizon“ von 1874 neben dem „Blauen Haus“ von Christian Rohlfs (1922). Die Ausstellung, von Beck selbst eben nicht chronologisch gehängt, ist voll von ähnlichen Beispielen, repräsentiert nebenbei das „Who is who“ der neueren Kunstgeschichte von Renoir bis Jawlensky, von Corinth bis Schmidt-Rottluff, von Nolde bis Beckmann. Insgesamt 28 Künstler lassen mit 71 Bildern die Herzen der Betrachter höherschlagen.

Auch Werke des Künstlers Emil Nolde sind bei der Schau im Tegernseer Gulbransson Museum zu sehen. © Christian Scholle

Neben großen Namen gibt es auch kleine Kostbarkeiten zu sehen

Freilich sind es nicht nur die größten Namen und die größten Bilder, die beeindrucken, sondern auch Werke von nicht ganz so geläufigen Malern, wie etwa das „Porträt von Georges Roman“ (1879) von Gustave Caillebotte oder „Paysage de la Creuse“ (1898) von Jean-Baptiste Armand Guillaumin. Oder Bilder von Malern, die man in dieser Art nicht kennt. Exemplarisch seien Ernst Ludwig Kirchners hinreißendes Böhmerwald-Aquarell und Paul Gauguins kleines Aquarell „Bretonisches Tal“ genannt. Und dass Emil Nolde auch auf anderen Tasten der Farbenklaviatur spielen konnte als den von ihm gewohnten, wird dem Besucher mit dem Ölgemälde „Waldrand“ von 1909 vor Augen geführt. „Es soll ein Fest für die Augen für alle sein“, wünscht sich Michael Beck.

Die Ausstellung zeigt Werke von Anquetin, Barlach, Beckmann, Bernard, Bonnard, Caillebotte, Corinth, Fantin-Latour, Feininger, Gaugin, Guillaumin, Heckel, Jawlensky, Kandinsky, Kirchner, Klee, Liebermann, Macke, Marc, Modersohn-Becker, Münter, Nolde, Pechstein, Renoir, Rohlfs, Schmidt-Rottluff, Slevogt und von Werefkin.

Reinhold Schmid