Neue Pläne für schwimmendes Lager - Wird die MS Bad Wiessee zum Whisky-Schiff?

Hat schon mal bessere Tage gesehen: Die MS Bad Wiessee vor der Villa am See befindet sich in schlechtem Zustand. Jetzt hat die Sylt Destillerie ein Auge darauf geworfen. © Thomas Plettenberg

Warum ein neues Schiff vor Bad Wiessee ins Wasser setzen, wenn gegenüber in Tegernsee schon eins ungenutzt ankert? Diese Frage hat sich auch Anton Stetter von der Sylt Destillerie GmbH gestellt – und seine Planungen für ein schwimmendes Whisky-Lager entsprechend angepasst.

Tegernsee – Hauptsache, es schaukelt. Das ist alles, um was es beim schwimmenden Whisky-Lager auf dem Tegernsee gehen soll, sagt der Geschäftsführer der Sylt Destillerie GmbH, Anton Stetter. Zuerst dachte er daran, den aufwendig restaurierten früheren Krabbenkutter „Angel’s Share“ von der Nordseeküste ans Ufer des Terrassenhofs in Bad Wiessee zu transportieren (wir berichteten). Ein Gespräch mit dem Tegernseer Bürgermeister Johannes Hagn brachte Stetter dann jedoch auf eine andere Idee: Warum nicht die alte MS Bad Wiessee nutzen, die vor der Villa am See in Tegernsee-Süd ihren Ruhestand verbringt? Und das auch noch wenig würdevoll, wie Stetter berichtet: „Das Schiff sauft halb ab.“ Mit einer Sanierung samt Neunutzung als Fasslager wäre also allen geholfen, meint Stetter.

MS Bad Wiessee gehört zur Villa am See

Doch es gibt ein Problem: Die MS Bad Wiessee gehört zur Villa am See, die genau wie das Schiff seit Jahren im Dornröschenschlaf schlummert. Wie es damit weitergehen soll, dazu hat sich der Eigentümer, eine Immobilien GmbH, nach wie vor nicht geäußert. Stetter hatte immerhin mal Kontakt, und der verlief sogar recht vielversprechend, berichtet er. „Sie haben gesagt, dass sie das Schiff verkaufen würden.“ Dann aber habe er nichts mehr gehört – bis heute nicht.

Dem Destillerie-Geschäftsführer ist klar, dass der Zustand der MS Bad Wiessee ziemlich marode ist. Ein Ortstermin bestätigte diesen Eindruck. „Es hat nach Öl gerochen“, erinnert sich Stetter. All das würde ihn aber nicht von einer Restaurierung abhalten. Im Gegenzug spare man sich ja den Transport der Angel’s Share, die dann auf Sylt verkauft werden soll.

Und auch dem Gegenwind, dem das Whisky-Schiffs-Projekt am Terrassenhof ausgesetzt war, könnte man so ausweichen. Grund für den Kurswechsel seien die Attacken vonseiten der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal aber nicht gewesen, betont Stetter. „Davon hätte ich mich nicht abbringen lassen.“ Dennoch sei auch er zu der Auffassung gelangt: Warum kompliziert, wenn es auch einfacher geht?

Tegernsees Bürgermeister sieht Chance auf Rettung der MS Bad Wiessee

Tegernsees Bürgermeister begrüßt die Idee des Destillerie-Geschäftsführers. Allerdings nicht, weil der Standort des Fasslagers nun auf seiner Seeseite liegen soll. Denn auch beim Wiesseer Ankerplatz wäre die Stadt Ansprechpartner gewesen, betont der Bürgermeister. „Der liegt auf unserer Flur.“ Da habe es ihn schon geärgert, dass er anfangs nur aus den Medien vom Whisky-Schiff erfahren habe. Das habe er Stetter im Gespräch auch so klargemacht.

Versöhnlich stimmte Hagn, dass es nun wieder eine Chance für die Rettung der MS Bad Wiessee gibt. Schon als Bub sei er auf dem einst stolzen Schiff mitgefahren, erzählt der Bürgermeister. Umso trauriger findet er dessen aktuellen Zustand, den er noch deutlich schlimmer einschätzt als Stetter. „Die Bad Wiessee ist von vorn bis hinten durchgefault“, sagt Hagn. Man müsse wohl schon einiges an Geld für die Restaurierung in die Hand nehmen.

Keine Pläne für Villa am See bekannt

Doch so weit ist es noch nicht, denn erst mal müsste der Verkauf über die Bühne gehen. Was die Eigentümer aktuell mit dem Areal vorhaben, dazu kann auch der Bürgermeister nichts Neues berichten. Dass der Name der GmbH öfter gewechselt habe, sage aber nichts über deren Seriosität aus. Es sei nicht ungewöhnlich und schon gar nicht anrüchig, dass ein Investor über mehrere Gesellschaften „auf Vorrat“ verfüge, die er dann projektbezogen aktiviere.

Sollte die MS Bad Wiesssee tatsächlich auf die Sylt Destillerie übergehen, sieht Hagn dies durchaus als Bereicherung. Auch mit den von Stetter angekündigten Whisky-Verkostungen an Bord (Stetter: „Wir feiern da keine Partys!“) hätte er kein Problem. Wichtig ist dem Rathauschef aber, dass das Schiff nicht für Ausfahrten von Motorbooten über den See gezogen wird.

Da trifft es sich gut, dass das sanfte Schaukeln der Wellen zur Whisky-Reifung genügt. Wobei: „Aktuell wackelt bei der MS Bad Wiessee nicht viel“, sagt Hagn. Das Schiffe liege wohl auf dem Dreck auf. Noch eine Aufgabe also, die die Sylter Whisky-Macher zu lösen haben, ehe sie die Fässer an Bord rollen können.

