MS-Kontaktgruppen im Landkreis Miesbach: Treffen finden wieder monatlich statt

Von: Jonas Napiletzki

Mit Flyern, Postkarten und Plakaten macht die MS-Kontaktgruppe um Susanne Reiner und Anton Grafwallner auf ihre Belange aufmerksam. © sts

Die Multiple Sklerose-Kontaktgruppen in Miesbach und im Tegernseer Tal treffen sich wieder regelmäßig. Flyer und Postkarten sollen beim Start helfen.

Landkreis – Schon seit rund 30 Jahren gibt’s im Landkreis zwei Kontaktgruppen für Menschen mit Multipler Sklerose und deren Angehörige. Beide – in Miesbach und im Tegernseer Tal – waren über die Corona-Zeit nach außen hin weniger aktiv, sagt Anton Grafwallner, Ansprechpartner der Gruppe im Tegernseer Tal. In die Treffen soll nun wieder neuer Schwung kommen – mit Postkarten, Flyern und neuen Terminen.

Die Postkarten, die der ehemalige Behindertenbeauftragte des Landkreises selbst gestaltet hat, sind für viele nicht komplett neu: Sie wurden bereits bei einer Infoveranstaltung für mehr Rücksicht auf Behindertenparkplätze in Miesbach vorgestellt. „Wir haben sie neu aufgelegt und nachdrucken lassen“, erklärt Grafwallner. Auf der Vorderseite der Karten sind Autos zu sehen, die auf einem Behindertenparkplatz stehen. Dazu hat Grafwallner ein Gedicht formuliert, das freundlich verpackt auf eine mögliche Strafe hinweist, die Falschparkern droht.

Flyer und Karten liegen in Praxen und Rathäusern

Neu ist indes die Rückseite: „Die Multiple Sklerose-Kontaktgruppen Tegernseer Tal und Miesbach bedanken sich, dass Sie den Parkplatz freimachen“, steht dort unter der Zeichnung eines Rollstuhlfahrers geschrieben, der den Betrachter mit gehobenem Daumen anlächelt.

Wenn jemand die Postkarte vom Scheibenwischer abnimmt, dann sei ein freundlicher Dank besser als eine Hauruck-Ansage, erklärt Grafwallner. Die Postkarten will er, wie auch die Flyer für die neuen Kontaktgruppen-Termine, in Arztpraxen und Rathäusern verteilen.

Gruppe trifft sich wieder monatlich

Die Gruppen treffen sich ab sofort wieder einmal monatlich. Im Tegernseer Tal ist dafür jeder dritte Donnerstag im Monat ab 17.30 Uhr in der Gaststätte Dürnbecker vorgesehen. Die Miesbacher Kontaktgruppe trifft sich jeden ersten Montag um 14.30 Uhr im Bürgersaal in Hausham.

Willkommen ist dabei jeder, egal ob von Multipler Sklerose betroffen oder nicht. Auch das Alter spielt keine Rolle. Sowohl Angehörige als auch Interessierte sind explizit eingeladen, wird auf den Flyern betont. nap

Infos und Anmeldung

Anmeldungen nehmen fürs Tegernseer Tal Anton Grafwallner (0 80 22 / 70 57 88 oder anton.grafwallner@t-online.de) und Susanne Reiner (0 80 24 / 47 82 26 oder ms_buero.reiner@web.de) entgegen. Ansprechpartner für Miesbach sind Anneliese Schneider (0 80 20 / 9 08 82 96 oder annelies.schneider@freenet.de) und Reinhard Bieniek (0 80 25 / 48 93 oder reinhard.bieniek@t-online.de).

