Nach 20 Jahren: Peter Blümer gibt Schiffsgastronomie am Tegernsee auf - Nachfolge ungewiss

Von: Gabi Werner

Gibt‘s bald keine Bewirtung mehr auf der MS Rottach-Egern? Caterer Peter Blümer hat die Schiffsgastronomie aufgegeben. Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht. © Thomas Plettenberg

Peter Blümer geht von Bord: Nach 20 Jahren gibt der Caterer aus Rottach-Egern die Schiffsgastronomie am Tegernsee auf. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Tegernsee – Der Schritt ist Peter Blümer nicht leicht gefallen. Das merkt man dem Gastronomen im Gespräch deutlich an. Immerhin war der 55-Jährige schon dabei, als im Jahr 2002 das erste große und mit Bewirtung ausgestattete Fahrgastschiff, die MS Rottach-Egern, zum ersten Mal Tegernsee-Wasser unterm Kiel hatte. „Ich habe das Schiff damals noch im Rohbau-Zustand am Bodensee gesehen“, erzählt Blümer. Als künftiger „Schiffskoch“ habe er sogar eigene Wünsche und Anregungen bei der Ausstattung mit einbringen dürfen. Nur ein Jahr später folgte die baugleiche MS Tegernsee – seither waren Blümer und sein Team für die Versorgung der Fahrgäste auf beiden Schiffen zuständig. Sowohl beim normalen Linienbetrieb als auch bei den Charter- und Sonderfahrten tischte die Mannschaft auf.

Blümer will mehr Zeit für die Familie haben: „Noch genügend andere Objekte“

Dass es damit nun vorbei ist, hat größtenteils persönliche Gründe, wie Blümer berichtet. Er brauche mehr Zeit für die Familie. „Ich habe ja noch genügend andere Objekte, um die ich mich kümmern muss“, sagt der 55-Jährige. Dazu zählen unter anderem das Seeforum in Rottach-Egern, die Wallbergmoos Alm oder auch das Café & Bistro Max I. Joseph. Hier bleibe alles beim Alten.

Nach 20 Jahren hängt Peter Blümer die Schiffsgastronomie an den Nagel. © Thomas Plettenberg

Catering auf dem Schiff: Interessant, aber personalintensiv

Das Catering auf See: Blümer bezeichnet es als „wirklich interessante und schöne Arbeit“. Sie berge aber auch ihre Herausforderungen. Weil das Essen zunächst an Land produziert und dann auf dem Schiff fertiggestellt werden müsse, sei diese Art von Bewirtung sehr arbeits- und personalintensiv. „Es gibt ja an Bord kein Lager und keine Spülmöglichkeiten“, macht Blümer deutlich. Nebenher schnell etwas nachkochen oder die Spülmaschine einräumen – das funktioniere hier nicht.

Für Ferrari-Feier gab‘s durchsichtige Stühle und rote Tische

Ein „Extra-Highlight“ waren für den erfahrenen Gastronomen immer die Sonderfahrten, wenn etwa Hochzeitsgesellschaften oder Firmen auf den Schiffen zu bewirten und so einige Sonderwünsche zu erfüllen waren. Besonders gut erinnert sich Blümer an eine Veranstaltung für Ferrari. Für den Automobilhersteller beschafften der Caterer und sein Team sogar Stühle aus Plexiglas und rote Tische. „Wir haben uns immer ziemlich reingehängt, um alle Sonderwünsche zu erfüllen.“

Nachfolge für Schiffsgastronomie: Geschäftsführer stellt sich auf schwierige Suche ein

Kürzlich hat Blümer zum letzten Mal an Bord ein Menü serviert. Der Linienverkehr auf dem Tegernsee wurde Anfang dieser Woche eingestellt, die Schifffahrt verabschiedete sich in die Winterpause. Die Verantwortlichen der Bayerischen Seenschifffahrt mit ihrer Zentrale am Königssee wollen die Zeit nutzen, um einen „adäquaten Nachfolger“ für Blümer zu finden, wie Geschäftsführer Michael Grießer sagt. Ziel sei es, einen Partner ins Boot zu holen, der wieder langfristig die Bewirtung auf den beiden großen Tegernsee-Schiffen übernehme. „Wir wollen in diesem Jahr erste Gespräche mit möglichen Bewerbern führen“, kündigt Grießer an. Dass es nicht leicht werden wird, einen neuen Partner für die Schiffsgastronomie zu finden, ist dem Geschäftsführer dabei völlig bewusst. „Man braucht sich ja nur umzuhören: Die Gastronomen haben überall Personalengpässe.“

Erlebnisfahrten vorsorglich aus dem Prospekt der Schifffahrt gestrichen

Weil eben nicht klar ist, ob eine Bewirtung auf den Tegernseer Fahrgastschiffen in der kommenden Saison überhaupt zu bewerkstelligen ist, habe man die Erlebnisfahrten sicherheitshalber aus dem Prospekt gestrichen. Sollte sich so schnell kein Nachfolger finden, könne es auch sein, dass die Schifffahrt – zumindest vorübergehend – auf Automaten zurückgreifen müsse, um die Passagiere mit Snacks, Kaffee und Getränken zu versorgen. „Das wäre natürlich nur die zweitbeste Lösung“, räumt Grießer ein. Er hofft sehr, auch künftig den Gästen auf dem Tegernsee den gewohnten Service bieten zu können.

Saison-Bilanz der Schifffahrt: Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht

Zwei Jahre Corona-Pandemie: Auch die Tegernsee Schifffahrt hatte in dieser Zeit schmerzliche Rückgänge zu verzeichnen. In der vergangenen Saison gab’s nun eine „deutliche Entspannung“, wie Geschäftsführer Michael Grießer berichtet. Die Fahrgastzahlen hätten am Tegernsee zwar noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht, seien aber doch merklich gestiegen. „Wir liegen vielleicht noch 10 Prozent unter dem Jahr 2019“, so eine erste Schätzung des Geschäftsführers. Dass die Zahlen an den beiden touristisch geprägten Seen – dem Tegernsee und dem Königssee – noch hinterher hinken, liege wohl auch daran, dass Busgruppen nach wie vor weg bleiben würden und auch „der ausländische Reisemarkt zäh anläuft“. Dennoch sei er mit der abgelaufenen Saison 2022 zufrieden.

Ticketpreise wegen explodierender Kosten um zehn Prozent angehoben

Indes wartet die nächste Herausforderung bereits auf die Bayerische Seenschifffahrt GmbH. Auch sie kämpft laut Grießer mit den explodierenden Energiekosten, aber auch mit den hohen Preisen für Material, das etwa für Bootsreparaturen benötigt wird. Die Folge: Die Fahrpreise werden zur kommenden Saison angehoben. Grießer spricht von einer Steigerung in Höhe von etwa zehn Prozent und nennt als Beispiel das Ticket für die Große Rundfahrt auf dem Tegernsee. Das kostete bisher 16,90 Euro, künftig müssen die Fahrgäste 18,50 Euro dafür berappen. „Wir hoffen, dass es auch da im nächsten Jahr wieder zu einer Entspannung kommt“, sagt Grießer mit Blick auf die Energiekrise.

