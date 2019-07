Nach Fake-Leserbrief: Auch die Stadt Tegernsee erstattet Anzeige

Der Schreiber des falschen Leserbriefs zum Neubau des Tegernseer Feuerwehrhauses muss sich warm anziehen. Jetzt hat auch die Stadt Anzeige erstattet.

Tegernsee – Leserbriefe schreiben im Namen bekannter Bürger oder gar Stadtratsmitglieder, Anprangern von Entscheidungen unter einem Pseudonym, vom Leder ziehen gegen die Stadt. Die Verbreitung von „Fake“-News wird zunehmend zum Problem. Der Fall „Atzl“ ist das jüngste Beispiel dafür. Wie berichtet, war in unserer Zeitung ein Leserbrief veröffentlicht worden, der, wie sich dann herausstellte, nicht von Jakob Atzl verfasst worden war. In dem Brief war angesichts der geplanten Bausumme von zehn Millionen Euro für das neue Feuerwehrhaus die Rede davon, dass Gelder „verblasen“ würden, die an anderer Stelle nötig seien. Der ehemalige CSU-Stadtrat und Geschäftsmann in Tegernsee erstattete daraufhin Strafanzeige bei der Polizei Bad Wiessee.

Bürgermeister: Schreiber soll „Arsch in der Hose haben“ und Meinung öffentlich sagen

+ Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn © KN Am Dienstagabend im Stadtrat griff Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) das Thema erneut auf. Er informierte das Gremium darüber, dass auch die Stadt bei der Polizei Strafanzeige wegen Verleumdung und Beleidigung sowie missbräuchliche Datennutzung erstattet habe. Überhaupt zeigte sich der Rathauschef entsetzt von den Vorgängen. „Die Identität eines ehemaligen Stadtrats zu missbrauchen, lässt schon tief blicken“, sagte Hagn. Derjenige, der den Brief geschrieben habe, solle doch den „Arsch in der Hose“ haben und öffentlich seine Meinung sagen, wetterte der Rathauschef.

Hagn wusste auch von weiteren Vorgängen in Zusammenhang mit den Planungen zum neuen Feuerwehrhaus. So seien die meist älteren Mieter im bestehenden Feuerwehrhaus offenbar aufgefordert worden, in den Wohnungen zu bleiben, anstelle sich neue Wohnungen zu suchen. „Man hat ihnen offenbar auch Geld geboten“, wusste Hagn. Wie berichtet, soll das alte Haus abgebrochen werden, die Planung des Neubaus ist in vollem Gange. Eine Bürgerinitiative hatte versucht, die Entscheidung des Stadtrats zu kippen und Unterschriften zum Erhalt des alten Feuerwehrhauses gesammelt. Die Stadt ließ sich aber nicht beeindrucken, blieb bei ihrer Entscheidung und verfolgt seither den Weg der transparenten und ausführlichen Debatten und Planungen. „Alte Leute für seine Zwecke einzuspannen, ist nur noch traurig und erbärmlich“, wetterte Hagn.

Hagn hofft, dass der Schreiber des falschen Leserbriefs ermittelt werden kann. „Schließlich geht es im Fall Atzl auch um Geschäftsschädigung.“

Polizei: Sogar Freiheitsstrafe ist denkbar

Roman Hörfurter, Stellvertretender Dienststellenleiter bei der Polizei Bad Wiessee, bearbeitet die Anzeigen. „Wir haben die Ermittlungen über die Netzwerke eingeleitet“, so Hörfurter. Er rechnet damit, dass sich der missbräuchliche Nutzer feststellen lasse. Was diese Person dann erwarte, hänge laut Hörfurter von der Staatsanwaltschaft ab und von der Entscheidung, ob öffentliches Interesse vorhanden sei. Das liege im Falle der Stadt wohl vor. „Von einer Geldbuße bis zu einer Freiheitsstrafe ist da alles drin.“ Weitere Trittbrettfahrer, also weitere Personen, die unter falschem Namen die Stadt verleumden, warnt Hörfurter: „Sie sind gut beraten, das zu unterlassen.“

Dennoch ist der Fall Atzl offenbar nicht der einzige. Ein weiterer Leserbrief wurde per Mail an unsere Zeitung gesendet, ebenfalls im Namen eines Stadtrats. Auch darin wurde unter anderem die „Kostenexplosion“ beim Feuerwehrneubau angeprangert. Wie sich inzwischen gezeigt hat, unter falschem Namen.

gr