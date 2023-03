Nach Spott bei Faschingszug: Tourismus-Chef bezieht in Interview Stellung zur TegernseeCard

Von: Christina Jachert-Maier

Beim diesjährigen Kreuther Faschingszug musste sich die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) ordentlich Spott gefallen lassen. © Thomas Plettenberg

Dass Urlauber dank TegernseeCard viele Leistungen gratis oder verbilligt erhalten, sorgt immer wieder für Kritik unter den Einheimischen. Tourismus-Chef Christian Kausch bezieht im Interview Stellung.

Tegernsee – Für die Gäste gibt’s viel kostenlos, die Einheimischen müssen für alles blechen: Ein Vorwurf, dem Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), immer wieder begegnet. Zuletzt bekam er beim Kreuther Faschingszug sein Fett weg. Über die Gaudi kann der Tourismus-Chef lachen, aber zum immer wieder aufkommenden Thema selbst will er klarstellen: Die 2010 eingeführte TegernseeCard ist auch wirtschaftlich ein Erfolgsmodell – und auf Wachstumskurs.

Herr Kausch, wie viel öffentliches Geld fließt in die TegernseeCard?

Christian Kausch: Kein Cent. Das System trägt sich selbst und wird nicht subventioniert. Die 245 Gastgeber, die bei der TegernseeCard dabei sind, zahlen pro Nacht und Nase einen Umlagebetrag. Der kommt in einen großen Topf. Aus diesem Topf wird alles bezahlt, was mit der TegernseeCard zu tun hat. Der größte Teil fließt in die Ausschüttung an die Leistungspartner, die fällig wird, wenn der Gast eine Leistung nutzt, also zum Beispiel auf den Wallberg fährt. Aber auch Personalkosten, Systemkosten und Marketing werden so gedeckt. Die Umlage ist im Übernachtungspreis enthalten. Der Gast zahlt die Karte also indirekt selbst und bekommt nichts geschenkt.

Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH © Thomas Plettenberg

Und trotzdem hat die Karte Zugkraft?

Christian Kausch: Absolut. Die Nachfrage nach wertigen Angeboten ist sehr hoch. Im Moment haben wir 40 Leistungspartner und können wirklich viele und gute Angebote machen. Am höchsten im Kurs stehen die Busfahrten, die Schifffahrten und die Bergbahn. Die TegernseeCard hat damit auch eine gewisse Lenkungswirkung, vor allem, was den Verkehr betrifft. Wenn Urlauber das Auto stehen lassen, profitieren auch die Einheimischen davon.

Rentiert sich die Card auch für die Leistungspartner?

Christian Kausch: Durchaus, auch wenn die Partner schon ein bisschen etwas geben müssen. Aber es steckt auch viel Marketing in dem System. Schließlich wird der Gast darauf hingewiesen, dass er das jeweilige Angebot vergünstigt bekommen kann und schaut auch selbst, was mit der Card möglich ist. Mancher bucht dann auch noch mehr. Es ist bei vielen Partnern messbar, dass sich die Nutzungen erhöhen, mehr Gäste kommen. Es zahlt bei den Leistungspartnern keiner drauf.

Was ist die beliebteste Leistung?

Christian Kausch: Bus und Schiff. Der Gast fährt zum Beispiel sehr gerne von Bad Wiessee nach Tegernsee und wieder zurück. Das entlastet den Verkehr, und der Wirt freut sich auch, weil er ein paar Bier mehr verkaufen kann, denn: Das Auto bleibt ja stehen.

Wäre die TTT auch für eine Einheimischen-Card zuständig?

Christian Kausch: Eigentlich nicht, weil unser Thema der Tourismus ist. Aber wir unterscheiden bei vielen Dingen gar nicht mehr zwischen Gast und Einheimischem. Die einfache Gästekarte, die alle Übernachtungsgäste im Tal bekommen und die über den Kurbeitrag finanziert wird, sowie die TegernseeCard wird es im Rahmen der Digitalisierung bald auch als App fürs Handy geben. Damit kann man leichter Angebote buchen, und das können Einheimische natürlich auch nutzen. Ob man in diesem Zusammenhang eine Einheimischenkarte umsetzen möchte, müssen die Gemeinden entscheiden und beauftragen. Der Knackpunkt ist: Der Einheimische will die Leistung wirklich geschenkt haben. Die Seniorenbuskarte etwa zahlen die Gemeinden aus Steuergeldern. Das ist ja auch schon eine Art Einheimischenkarte, die im ganzen Landkreis übrigens auch über unser Kartensystem läuft.

Ist wieder eine neue Leistung der TegernseeCard in Sicht?

Christian Kausch: Absehbar ist, dass ein E-Car-Sharing System mit dem E-Werk Tegernsee umgesetzt wird. Es wird eine sehr wertige TegernseeCard-Leistung, diese E-Fahrzeuge nutzen zu können. Angedacht ist, die ersten zwei Stunden kostenlos anzubieten. Es sind sechs Fahrzeuge bestellt, aber es sollen noch wesentlich mehr werden. Es ist ein Anreiz für Gäste, öffentlich anzureisen. Wenn sie dann doch ein Auto brauchen, weil sie etwas Individuelles machen oder etwas transportieren wollen, steht es zur Verfügung.

