Feuerwehrhaus: Was die Initiative fordert, was die Stadt sagt

Die Unterschriften sind gezählt. Jetzt hat die Initiative Pro Feuerwehrhaus gleich einen Antrag im Rathaus vorgelegt.

Tegernsee – Seit Montagabend haben Marcus Staudacher, Petra Schmid, Isotte Herb, Barbara Staudacher und Sabine Mandl Klarheit. 1729 Unterschriften kamen seit Ende Juli handschriftlich und per Online-Voting zusammen, darunter sind nach einer ersten Sichtung 533 Tegernseer. Staudacher ist zufrieden: „Es besteht offensichtlich ein großes Interesse der Öffentlichkeit am Erhalt des Feuerwehrhauses und des daneben liegenden Spielplatzes.“

Gestern Früh traf sich die Initiative auch gleich zum Gespräch bei Bürgermeister Johannes Hagn und übergab einen Antrag.

Dieser hat im Kern zum Inhalt, das Feuerwehrhaus und den daneben liegenden Spielplatz zu erhalten und der weiteren Planung die Variante „J“ der Machbarkeitsstudie zugrunde zu legen. Diese Variante sieht den Umbau und die Sanierung des 1927 errichteten Hauses und den Anbau einer Halle für die größeren Fahrzeuge vor und würde, so die Initiative, den „notwendigen Bedarf“ decken. Für eine Feuerwehr in einem Ort mit knapp 4000 Einwohnern seien eine 90 Quadratmeter große Waschhalle, 95 Quadratmeter für Schulungszwecke, ein 70 Quadratmeter großer Aufenthaltsraum, ein 50 Quadratmeter großer Jugendraum, 28 Quadratmeter für die Bereitschaft und 54 Quadratmeter zum Ausruhen „nicht erforderlich“. Auch ein Fitnessraum (50 Quadratmeter) und eine Dreifacheinrichtung für Damen und Herrentoiletten sei nicht nötig, da es sich um Ehrenamtliche handle, „die immer nur kurzfristig im Haus“ seien. Man müsse diese „Wunschliste“ auf das „notwendige Maß“ reduzieren, heißt es unter anderem. Sollte der Stadtrat das Anliegen der Initiative berücksichtigen, dann hätten alle gewonnen. „Sollte der Antrag aber abgelehnt werden oder keine Mehrheit finden, dann werden wir ein förmliches Bürgerbegehren initiieren“, kündigt Staudacher an.

Am Dienstag, 2. Oktober, trifft sich der Stadtrat zur nächsten Sitzung. Dabei soll es um die bereits erfolgte EU-Ausschreibung des neuen Feuerwehrhauses gehen, für das der Stadtrat mit 13:3 Stimmen grundsätzlich gestimmt hat. Zur Entscheidung steht, welcher Architekt mit der Planung beauftragt wird. Favorisiert wird ein kompakter Neubau mit neun Garagen im rechten Winkel zum bestehenden Haus, das abgerissen werden soll (Variante K).

Ob es auch der Antrag wegen vorgeschriebener Fristen auf die Tagesordnung schafft, muss Hagn noch prüfen. Es sei ein Unding, alles auf den Prüfstand zu stellen, sagt Hagn vorab und erinnert an viele Sitzungen, auch in Klausur, an viele Abendstunden, in denen sich die gewählten Stadträte mit dem Thema auseinandergesetzt hätten. Alles sei von der Regierung von Oberbayern alles intensiv geprüft worden, auch die Größe des neuen Feuerwehrhauses. Hagn übt deutliche Kritik an der Initiative: „Ich vermisse eine sachlich fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema. Wo sind konkrete Lösungen, um dem Raumbedarf gerecht zu werden?“ Hinter allem stehe auch die Frage, wie man grundsätzlich zur Feuerwehr stehe. „Es ist traurig, wie der Ort durch diese Aktion gespalten wird.“

