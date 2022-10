Nach zweimaliger Corona-Absage: Die Tegernseer Adventsmärkte kehren zurück

Von: Gabi Werner

Ein besonderes Zugpferd waren bisher immer die Pendelschiffe, welche die Besucher von Markt zu Markt bringen. Die soll es auch heuer wieder geben. © Archiv Thomas Plettenberg

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause soll es heuer wieder einen Adventszauber am Tegernsee geben. Zwischen den Märkten werden auch wieder die beliebten Pendelschiffe verkehren.

Tegernseer Tal – Nach zweimaliger pandemiebedingter Absage planen die Gemeinden und die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), heuer wieder ihre Adventsmärkte rund um den See zu veranstalten. Dabei wollen sie an ihr Erfolgskonzept von Vor-Corona-Zeiten anknüpfen: Zwischen den Märkten in Tegernsee, Bad Wiessee und Rottach-Egern sollen die beliebten Pendelschiffe verkehren.

Adventszauber: TTT verzichtet auf große Werbekampagne in München

Peter Rie, Veranstaltungsmanager der TTT, ist zuversichtlich. Er glaubt, dass die Resonanz der Aussteller und damit die drei Märkte ähnlich groß sein werden wie in den Tagen vor der Pandemie. Unter dem gemeinsamen und bewährten Titel „Adventszauber am Tegernsee“ sollen sie Besucher – vor allem aber auch Urlaubsgäste – in der vorweihnachtlichen Saison an den Tegernsee locken. „Wir hatten zuletzt eine Übernachtungs-Steigerung von 40 Prozent durch den Adventszauber“, erinnert Rie. Um die Märkte nicht mit Tagesgästen zu überfrachten, verzichte die TTT allerdings ganz bewusst auf eine große Werbekampagne in und rund um München.

Ticket fürs Pendelschiff wird heuer um fünf Euro teurer

An allen Adventswochenenden werden zwischen 14 und 19 Uhr die Schiffe der Tegernsee Schifffahrt zwischen den drei Tal-Orten verkehren, um die Besucher von einem Markt zum anderen zu bringen. Für das Ticket müssen die Gäste heuer allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen: Es kostet 15 statt bisher zehn Euro. „Die Schiffe verursachen erhebliche Spritkosten, die Preissteigerung der Schifffahrt müssen wir an die Besucher weitergeben“, erläutert Rie. Um trotzdem familienfreundlich zu bleiben, hat man die Altersgrenze, bis zu der Kinder im Begleitung eines Erwachsenen gratis mitfahren dürfen, von zwölf auf 14 Jahre erhöht. „Mit dem Ticket kann ich ein- und aussteigen, wann und wo ich will“, schildert Rie. Um den Andrang zu entzerren, werden auch wieder ergänzend Pendelbusse des Regionalverkehrs Oberbayern (RVO) eingesetzt. Auch für diese Busse und die Ringlinie des RVO gilt an den Adventswochenenden das Pendel-Ticket. Mit diesem Konzept, meint der TTT-Mitarbeiter, habe man das Besucheraufkommen zuletzt gut händeln können.

Im Rahmenprogramm finden Adventsführungen und Bier-Tastings statt

Auch ein Rahmenprogramm soll es bei der Neuauflage des Adventszaubers geben. An allen vier Samstagen sind spezielle Adventsführungen mit den Tegernseer Heimatführern geplant. Die Karten dafür sind laut Rie über München Ticket buchbar. Sollte das Interesse daran groß sein und die Kapazitätsgrenzen erreicht werden, könnte die Tourismus GmbH dieses Angebot jederzeit ausweiten, erklärt der Veranstaltungsmanager.

Rie freut sich auch darüber, heuer endlich die schon lange geplanten Verkostungen im Rahmen des Adventszaubers anbieten zu können. An allen Sonntagen sollen zwischen 16 und 18 Uhr im Bootshaus des Wiesseer Hotels Terrassenhof verschiedene Tastings stattfinden. Mit dabei sind Hoppe Bräu und das Tegernseer Brauhaus sowie die Destillerien Lantenhammer und Slyrs. Auch hier läuft bereits der Vorverkauf über München Ticket.

Auch auf Gut Kaltenbrunn wird es einen Wintermarkt geben

Ein Adventszauber also ganz wie in Zeiten vor Corona? „Ich gehe derzeit davon aus, dass es keine weiteren Einschränkungen geben wird“, sagt Rie, der sich zudem über eine „schöne Ergänzung“ im adventlichen Veranstaltungskalender des Tegernseer Tals freut: Auch auf Gut Kaltenbrunn wird es heuer nämlich einen Wintermarkt geben.

gab