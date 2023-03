Julian Nagelsmann und die Liebe zum Tegernsee

Von: Christina Jachert-Maier

Wo Manuel Neuer eine Villa hat, könnte es auch Julian Nagelsmann gefallen. Spekulationen über einen Grundstückskauf des ehemaligen FC Bayern-Trainers in Tegernsee machen Schlagzeilen. Bürgermeister Johannes Hagn ist an prominente Neubürger gewöhnt – und vom Hype etwas genervt.

Tegernsee – Ein BILD-Reporter hat den entlassenen FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (35) und Freundin Lena Wurzenberger (30) am Montagnachmittag mit der Kamera erwischt. Da kamen beide aus dem Tegernseer Rathaus. Dem Blatt zufolge entschwand das Paar ohne Stellungnahme, aber der Reporter scheint gut informiert. „Neues Liebesnest am Tegernsee“ ist der Artikel überschrieben. Darin heißt es, Nagelsmann und seine Liebste hätten mit den Zuständigen im Rathaus über die Bebauung eines Grundstücks in Bestlage gesprochen. Die 793 Quadratmeter große Fläche sei zuvor als „Bayerns schönstes Grundstück“ mit unverbaubarem Seeblick und beworben worden. Das gezeigte Inserat weist auf ein Areal an der Klosterwachtstraße hin.

Bürgermeister Johannes Hagn hält sich bedeckt

Es spricht viel dafür, dass die Schilderung nicht aus der Luft gegriffen ist. Lena Wurzenberger wird in dem Text als Lokal-Reporterin bei BILD-München genannt. Sie hat allerdings vor ein paar Tagen ihre Kündigung bekannt gegeben. Die Nachricht vom vermuteten Grundstückskauf am Tegernsee fand medial regen Widerhall und verbreitete sich online in beachtlicher Geschwindigkeit.

Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) ist das schon gewohnt. Mit wem und über was Nagelsmann an jenem Montagnachmittag im Tegernseer Rathaus gesprochen hat, würde er nicht sagen, wenn er es denn wüsste. „Ich habe Herrn Nagelsmann nicht gesehen“, sagt Hagn. Der Medien-Hype hingegen ist nicht an ihm vorübergegangen. Zahlreiche Berichte ploppten bei ihm auf. Dass darin immer vom wunderschönen Tegernsee und Traumhäusern zu unerhört hohen Preisen die Rede ist, könnte sein Herz höherschlagen lassen. Ist ja auch Werbung. „Das stärkt die Marke Tegernsee“, meint Hagn. Allerdings hätten so viele Promis Häuser am Tegernsee, dass ein Nagelsmann-Effekt kaum noch messbar wäre: „Da verstärkt sich eigentlich nichts mehr.“

„Das Haus von Manuel Neuer war ein Lehrstück“

Was ihn ein bisschen nervt, sind die Behauptungen, die meist mit der Ansiedlung eines prominenten Neubürgers einhergehen. „Das Haus von Manuel Neuer war da ein absolutes Lehrstück“, sagt der Bürgermeister. Dabei handelte es sich aus Sicht der Verwaltung bei dem 2016 fertiggestellten Haus des Torhüters um ein unproblematisches Bauvorhaben. Doch unversehens sah sich Hagn dem Argwohn ausgesetzt, Neuer habe bei der Genehmigung von einem Promi-Bonus profitiert. „Da haben plötzlich irgendwelche Experten behauptet, das wäre geologisch eine Hochrisiko-Zone“, ärgert sich Hagn. Fernseh-Magazine fragten bei ihm nach, schienen an den Antworten aber wenig interessiert. Es bringe offenbar mehr, billige Klischees zu bedienen, meint Hagn. Die da lauten: In Tegernsee dürfen nur die Reichen bauen. Und denen hilft die Stadt.

Zweitwohnungssteuer, um Wohnraum zu schaffen

„Dabei haben wir Manuel Neuer nicht mal ein Gartenhäuschen im Außenbereich genehmigt“, erinnert Hagn. Persönlich habe er den Torwart übrigens nie kennengelernt. Warum auch. Es sei sein Anspruch, alle Bauwerber gleich zu behandeln. Und denen zu helfen, die es nötig haben. Ganz besonders beim Thema Wohnraum. „Denn leider können in Tegernsee nur die Reichen bauen“, weiß Hagn. Darum habe die Stadt in den vergangenen Jahren zehn Millionen Euro in den Kauf von Mehrfamilienhäusern investiert. Nur so sei es möglich, Normalverdienern zu einer Wohnung zu verhelfen. Zehn Prozent des Mietwohnungsmarkts habe die Stadt inzwischen in der Hand. Bei der Finanzierung helfe die Zweitwohnungssteuer. „Über Bande gespielt, helfen Menschen wie Herr Nagelsmann, dass wir Wohnraum schaffen können.“

Was nicht helfe, sei der Trend, auch Durchschnittswohnungen an Zweitwohnsitzler zu vermieten, merkt Hagn an. Denn diese Wohnungen würden dem allgemeinen Mietmarkt entzogen. Die Promi-Villen spielten dabei keine Rolle: „Das ist ein anderer Markt.“