Neue Blickwinkel im Museum: Gulbransson und seine Widersprüche

Von: Katrin Hager

Das neue Herzstück: Mit der Einordnung von Gulbranssons Lebensstationen wagten Andrea Bambi (im Bild) und Sandra Spiegler bei der Neukonzeption neue Blickwinkel auf den Künstler. © Thomas Plettenberg

Neues Konzept, neue Blickwinkel: Zum 150. Geburtstag von Olaf Gulbransson am Freitag ist im ihm gewidmeten Museum in Tegernsee die Dauerausstellung erneuert worden. Sie widmet sich auch den Widersprüchen des Künstlers.

Tegernsee – Ein Vierteljahr haben Andrea Bambi, Referentin der Bayerischen Staatsgemäldesammlung für die Staatsgalerie Tegernsee, und Museumsmitarbeiterin Sandra Spiegler an Konzept und Umsetzung gearbeitet, am Freitagabend wurde die Neueinrichtung mit einem Festakt eröffnet (Bericht folgt). Selbst eröffnet sie neue Blickwinkel auf den Künstler aus Norwegen, der das letzte Drittel seines Lebens bis zu seinem Tod 1958 am Tegernsee lebte, seinem „bayerischen Fjord“.

Im sanierten Alttrakt des Museums, den Architekt Sep Ruf schuf, widmet sich die Dauerausstellung der biografischen Einordnung Gulbranssons – ohne Scheu, auch seine Widersprüche anzufassen. Nicht die des kräftigen Naturburschen, der so feinsinnige, oft zarte Kunst schuf. Sondern die des Künstlers, der die Satirezeitschrift Simplicissimus mitprägte und sich doch mit dem Dritten Reich arrangierte.

1933 hatten die Nazis eine Ausstellung Gulbranssons geschlossen, Anlass war wohl eine Karikatur. „Als seine Ausstellung geschlossen wird, weiß er, es gibt nur zwei Richtungen: Entweder laufe ich mit, oder ich gehe“, erklärt Bambi. „Er hat sich fürs Mitlaufen entschieden.“ Künstlerkollegen schmähten den Norweger vom Tegernsee nach einer Kampagne gegen Thomas Mann, für die sich Gulbransson hergegeben hatte und die Mann letztlich mit ins Exil trieb, als Kollaborateur.

Die Auseinandersetzung mit Gulbranssons Opportunismus im Dritten Reich in der Ausstellung war fällig. „Unsere Besucher wollen darüber reden, und es ist auch typisch für diese Zeit, dass es beides gibt“, sagt Bambi. Gulbransson war mit dem jüdischen Künstler Max Liebermann ebenso befreundet wie mit Schriftsteller Ludwig Thoma, der unter Pseudonym antisemitische Hetze verbreitete. Diese Ambivalenz sei Teil seiner Biografie, meint Bambi. „Er hat Kaiserreich bis Demokratie erlebt, zwei Länder, zwei Weltkriege.“ Das Gefecht blieb Gulbransson derweil erspart, im Zweiten Weltkrieg war er zu alt, im Ersten wurde er als Propagandazeichner nicht eingezogen.

Gulbransson, dem Opportunisten, „sehen wir klar ins Auge, und das dokumentieren wir in der Ausstellung“, sagt Bambi. „Wir haben dennoch ein künstlerisches Werk, das Bestand hat.“

Mensch Gulbransson: Die Dauerausstellung widmet sich im Seitengang der Biografie des Künstlers. © Thomas Plettenberg

Das neue Herzstück der Dauerausstellung schlägt Gulbranssons Lebens-Stationen und Begleiter wie in einer Art Lebens-Landkarte auf. Sie zeigt den Weg des Norwegers nach Bayern, die Rolle seiner zweiten Ehefrau Grete, die ihn in die Schwabinger Künstlerszene einführte, und seiner dritten Ehefrau Dagny, die geschäftstüchtig die Fäden in die Hand nahm, während sich ihr Mann ganz auf die Kunst konzentrierte. Und sie stellt die Schlüsselmomente seines Schaffens dar, die seine anhaltende Bedeutung begründeten: mit Bildern aus den „24 Karikaturen“ (1901, Oslo) und den „Berühmten Zeitgenossen“ (1905, München). Die Papierzeichnungen müssen – wie die im Simplicissimus-Teil der Dauerausstellung – alle drei Monate durch andere Exemplare ausgetauscht werden, weil ihnen das Licht sonst zu sehr zusetzt.

Auch Gulbranssons Buch-Illustrationen sind zu sehen, beispielhaft aus Hans-Christian Andersens „Däumelieschen“ und Thomas „Lausbubengeschichten“. Sie werden gebündelt in einem Film, nur der Bildschirm kam nicht rechtzeitig zur Eröffnung – Lieferprobleme.

Die neuen Blickwinkel tun dem Museum gut. „Gerade monothematische Museen sind eine Herausforderung“, weiß Bambi: Um die Besucher immer wieder hineinzulocken, braucht es Kreativität.

Geöffnet ist das Gulbransson Museum im Tegernseer Kurgarten dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, zu Pfingsten auch am Montag. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwölf Euro. Infos auf der Homepage des Musuems.