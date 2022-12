11:5-Mehrheit für neue Gestaltungssatzung: Geschmack ist kein Kriterium

Von: Gerti Reichl

Dürfen Häuser eine rote Fassade haben, wie hier in Tegernsee-Süd? Die neue Gestaltungssatzung macht dazu keine Vorschriften. © Thomas Plettenberg

Rot, gelb, giftgrün? Welche Farbe Tegernseer Häuser künftig haben, das überlässt die neue gemeindliche Gestaltungssatzung weiterhin den Besitzern. Mit einer 11:5-Mehrheit stimmte der Stadtrat für das überarbeitete Regelwerk, das besonders bei Solarthermie und PV neue Freiheiten verspricht.

Tegernsee – Schon mehrfach hatte sich der Stadtrat heuer mit der Änderung der Gestaltungssatzung befasst. Zur jüngsten Sitzung wurde sie nun verabschiedet. Dabei waren nicht alle einverstanden – fünf Stadträte stimmten dagegen, elf jedoch dafür.

Umstritten blieb auch bei der letzten Feinabstimmung im Stadtrat das Thema Fassadenfarbe. Schon im Vorfeld der Sitzung hatte sich Marcus Staudacher (Grüne) dafür stark gemacht, die Fassadenfarbe in die Gestaltungssatzung mit aufzunehmen; auch andere Talgemeinden hätten sie in ihrer Satzung. „Wenn wir nichts vorschreiben, können wir Negativ-Beispiele wie die rote Villa in Tegernsee-Süd nicht verhindern“, argumentierte Staudacher. Sogar zu giftgrünen Häusern könnte es kommen. „Wir sollten Geschmacksverirrungen mit der Satzung verhindern.“

Rathauschef Johannes Hagn (CSU) fand das Haus in Tegernsee-Süd zum einen „nicht so schlimm“, zum anderen betonte er, dass es nicht um Geschmacksfragen gehe, sondern darum, was Tegernsee nicht haben wolle. Er war dafür, die Vorgaben nicht zu eng zu fassen und das Thema bei einer nächsten Klausursitzung zusammen mit Architekten zu diskutieren. Andreas Obermüller (FWG) fand ebenso, dass Geschmack kein Kriterium für eine Satzung sei; er war nicht dafür, den Punkt Fassadenfarbe zu berücksichtigen. Neu-Stadträtin Barbara Staudacher (Grüne) begrüßte dies sehr wohl. „Wir machen ja auch andere Vorgaben, und an gewisse Traditionen im Ort sollten wir uns schon halten“, meinte sie in Hinblick auf die gelbe Farbe der Herzoglichen Häuser. Thomas Mandl (SPD) hatte eine ähnliche Meinung: „Wir definieren, was in Zukunft sein soll.“

Mit Verweis auf die Klausur schloss Hagn die Debatte zu diesem Punkt ab und verwies auf die Vorteile, die die neue Satzung habe, etwa beim Thema Solarthermie und Photovoltaik (PV). Wie zuletzt im Oktober diskutiert, sind Anlagen in Tegernsee künftig auch an Balkonen zulässig. Auf Garagen, überdachten Stellplätzen und Nebengebäuden mit Flachdächern ist ein Aufständern möglich, auf Dachflächen von Häusern jedoch nicht. Allerdings müssen PV-Anlagen ein einheitliches Erscheinungsbild haben. „Was Energie und Klima betrifft, so haben wir alles berücksichtigt, was möglich ist“, fasste Hagn diesen Punkt der Satzung zusammen. Florian Kohler (BürgerListe) hakte ein. Er unterstütze die Satzung zu 99 Prozent, „aber bei Solaranlagen an Balkonen bin ich dagegen“. Fraktionskollegin Manuela Brandl schloss sich an: „Das ist ganz gruselig.“

Die neue Satzung über die Gestaltung baulicher Anlagen, die bei vorsätzlichem oder fahrlässigem Zuwiderhandeln Geldbußen von bis zu 500 000 Euro vorsieht, wird nun auf der Homepage der Stadt veröffentlicht. In der Präambel ist festgehalten, worum es in Tegernsee geht – um „einen Tourismusort, der geprägt ist von seiner Lage in der Landschaft des Tegernseer Tals“. Besonders wichtig sei es daher, den Blick auf Landschaft, Berge und See sowie das Straßen- und Ortsbild mit seiner von Sattel- und Walmdächern geprägten Bebauung nicht durch störende Bauwerke zu beeinträchtigen.

Weiter heißt es, dass die Notwendigkeiten zum Erreichen der Energiewende hier nicht im Widerspruch stünden. „Die Stadt unterstützt alle Maßnahmen, die hierzu dienen“. Insbesondere solle der Paragraf 11 (hier sind Abweichungen geregelt) so ausgelegt werden, dass dieses Ziel unterstützt wird. Alle verwendeten Baumaterialien, heißt es in der Präambel, sollen umweltschonend eingesetzt werden und aus der Region stammen.

