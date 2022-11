Neue Grünen-Rätin vereidigt: Barbara Staudacher rückt für Ursula Janssen nach

Von: Gerti Reichl

Teilen

Mit Handschlag begrüßte Bürgermeister Johannes Hagn Barbara Staudacher als neue Stadträtin der Grünen. © TP

Nach dem Rückzug der Tegernseer Stadträtin Ursula Janssen aus gesundheitlichen Gründen wurde jetzt Nachfolgerin Barbara Staudacher von Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) vereidigt.

Tegernsee – Im Oktober hatte Grünen-Stadträtin Ursula Janssen aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt von allen Ämtern erklärt. Bei der jüngsten Sitzung durfte Nachfolgerin Barbara Staudacher, zweite Nachrückerin auf der Liste, nun erstmals am Ratstisch Platz nehmen und wurde auch von Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) vereidigt.„Zum ersten Mal, dass ich nach drei Jahren wieder die Amtskette umlege“, merkte Hagn am Rande an, nachdem er der neuen Grünen-Rätin den Eid abgenommen hatte.

Restauratorin mit Blumenstrauß empfangen

Die 64-jährige selbstständige Restauratorin wurde mit einem großen Blumenstrauß und dem Applaus der Kolleginnen und Kollegen begrüßt, ehe auch die Neubesetzung der Ausschüsse genehmigt wurde. Barbara Staudacher war damit einverstanden, dass sie alle Sitze ihrer Vorgängerin übernimmt.

Im Verwaltungs- und Finanzausschuss sowie im Werkausschuss wird sie künftig als Mitglied teilnehmen, im Bauausschuss sowie im Ortsplanungsausschuss wird sie als Stellvertreterin des Grünen-Stadtrats Marcus Staudacher geführt.