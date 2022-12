Neue Hürde für Feuerwerke am Tegernsee - Landkreis strebt „Erlaubnisvorbehalt“ an

Von: Gabi Werner

Viel Feinstaub wird freigesetzt bei den Feuerwerken, wie hier beim Seefest in Tegernsee. Künftig soll es einen Erlaubnisvorbehalt für solche Lichterspektakel in See-Nähe geben. © Archiv Thomas Plettenberg

Die Grünen am Tegernsee hatten sich zuletzt den Kampf gegen Feuerwerke auf die Fahnen geschrieben. Dass nun der Landkreis einen „Erlaubnisvorbehalt“ für die Böllerei in den Landschaftsschutzgebieten anstrebt, werten sie als Erfolg.

Tegernseer Tal – Für die einen sind sie ein Highlight, für die anderen die pure Umweltsünde: Beim Thema Feuerwerke scheiden sich die Geister. Das haben seinerzeit auch die Debatten in den Gemeinderäten rund um den Tegernsee gezeigt, als die Grünen ihre Anträge vorlegten. Letztlich aber unterstützten die Gremien allesamt das Anliegen, ein Verbot von Feuerwerken in der zu überarbeitenden Landschaftsschutzgebietsverordnung Tegernsee und Umgebung zu verankern.

Stimmt der Kreistag zu, müssen Feuerwerke erst beantragt werden

Der Ball lag damit im Feld des Landratsamtes. Und er sei aufgenommen worden, wie Sprecherin Sophie Stadler nun auf Anfrage der Tegernseer Zeitung mitteilt. In dem Entwurf zur einstweiligen Sicherstellung der Landschaftsschutzgebietsverordnungen im Kreis Miesbach sei tatsächlich ein „Erlaubnisvorbehalt für Feuerwerke“ enthalten. Der Kreistag wird laut Stadler in seiner Sitzung am 14. Dezember über die Verordnungen – sie betreffen die insgesamt sechs Landschaftsschutzgebiete (LSG) im Landkreis – abstimmen. „Stimmt der Kreistag zu, so müssen künftig alle Feuerwerke im Geltungsbereich der Landschaftsschutzgebiete erst beantragt und genehmigt werden“, macht die Sprecherin deutlich. Heißt im Umkehrschluss: Ohne ausdrückliche Genehmigung ist das Abbrennen von Feuerwerken dann verboten.

Ziel des Landkreises: Böllerei nur „sehr zurückhaltend“ genehmigen

Erklärtes Ziel sei es, so Stadler, die Böllerei „nur sehr, sehr zurückhaltend zu genehmigen, um den Schutzzweck nicht zu gefährden“. Gerade im Tegernseer Tal, wo private Feiern gerne einmal mit einem Lichterspektakel gekrönt werden, könnte die neue Regel also Einschränkungen mit sich bringen.

Einschränkungen für Feuerwerke gelten nur in Landschaftsschutzgebieten

Gleichzeitig stellt die Pressesprecherin klar: Der Erlaubnisvorbehalt gelte ausschließlich für den Geltungsbereich der LSG und nicht darüber hinaus. So seien beispielsweise im klassischen Innenbereich Feuerwerke auch künftig unter den bekannten Regeln erlaubt. Stichwort Silvester: Wer im Innenbereich wohnt und dort sein privates, kleines Feuerwerk zum Jahreswechsel abbrennen möchte, darf das tun. Allerdings besagt das Sprengstoffrecht, dass dies ausschließlich am 31. Dezember und am 1. Januar geschehen darf.

Feuerwerke können über Naturschutzrecht untersagt werden

Von dieser zeitlichen Einschränkung ausgenommen sind die Großfeuerwerke professioneller Firmen, die das ganze Jahr über zu verschiedenen Anlässen abgefeuert werden. Sie sind nach den Worten Stadlers „das eigentliche Problem“ für Natur und Immissionsschutz. Künftig kann das Landratsamt hier nun über das Naturschutzrecht steuernd eingreifen: „Ein Feuerwerk kann untersagt werden, wenn beispielsweise artenschutzrechtliche Belange berührt sind.“

Grünen-Sprecher ist mit dem Erreichten zufrieden

Wie oft tatsächlich ein privates Großfeuerwerk zunächst bei der Kreisbehörde angemeldet und dann von dieser untersagt wird, muss wohl die Praxis zeigen. Thomas Tomaschek, Vorsitzender des Grünen-Ortsverbands Tegernseer Tal, jedenfalls ist zufrieden mit dem Erreichten: „Generell verbieten kann man die Feuerwerke nicht – das war also das Maximale, das wir auf Landkreisebene herausholen konnten“, sagt Tomaschek. Er freue sich, dass ein Erlaubnisvorbehalt in die neue Verordnung aufgenommen werden soll. „Das ist ein Erfolg.“

Insgesamt berge der Neuerlass der LSG-Verordnungen – er ist notwendig, weil die alten Verordnungen in Kürze vermutlich ihre Gültigkeit verlieren – Gefahren und Chancen gleichermaßen, findet Tomaschek. Dass das Thema Feuerwerke nun Eingang in das Werk finden werde, sei ein positives Beispiel.

