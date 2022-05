Frischer Schwung für viele Traditions-Almen in Tegernseer Bergen

Von: Gerti Reichl

Entwickelt für die herzoglichen Besitztümer weitere Pläne und will sie auch umsetzen: Andreas Freiherr von Maltzan, Geschäftsführer der Wildbad Kreuth Familiengesellschaft. © Thomas Plettenberg

Die Entwicklung der Almen und Berghütten am Tegernsee sorgt aktuell für viel Gesprächsstoff. Allein 18 Stück gehören der Herzoglichen Wildbad Kreuth Familiengesellschaft. Sie macht sich nicht nur dazu Gedanken, sondern entwickelt Ideen für weitere Objekte, die im Eigentum der Familie stehen.

Tegernsee – Im Dezember 2020 wurde die Wildbad Kreuth Familiengesellschaft gegründet, der neben Freiherr Andreas von Maltzan als Geschäftsführer auch seine Ehefrau Herzogin Anna in Bayern, deren Schwestern Herzogin Helene sowie Marie Caroline Herzogin von Württemberg sowie Vater Herzog Max in Bayern mit unterschiedlichen Anteilen und Kapital als Gesellschafter angehören. Die Vergabe großer Teile von Wildbad Kreuth an Hotelier Korbinian Kohler in Erbpacht war damals ein erster Paukenschlag.

Dabei soll es nicht bleiben. Freiherr von Maltzan machte sich mit Amtsantritt nicht nur an eine sorgfältige Bestandsaufnahme aller Besitztümer am Tegernsee. Er begann damit, Ideen zu entwickeln, die unter besonderen Bedingungen möglichst passend und erfolgversprechend sind. „Jede Gesellschaft hat auch den Zweck, Geld zu verdienen, sonst wären wir ja eine soziale Veranstaltung“, sagt von Maltzan und deutet damit an, dass sich die blaublütige Familie vom Tegernsee nicht auf ihren kulturellen Schätzen ausruhen werde.

Wie jetzt bekannt wird, kam von Maltzan schon Anfang des Jahres mit einem dicken Aktenordner in den Kreuther Gemeinderat, um hinter verschlossenen Türen über Ideen und Pläne zu berichten. Er sei darum gebeten worden, räumt der 57-jährige Unternehmer ein. Wohl auch deshalb, weil sich von Maltzan auf die Agenda geschrieben hat, bei der Verpachtung der herzoglichen Almen andere Wege zu gehen, was bei Betroffenen teils für Aufregung und Gerüchte im Bergsteigerdorf Kreuth sorgte.

18 Hütten – von kleinen Berghütten bis zu touristisch genutzten und bewirtschafteten Almen wie Siebenhütten, Königsalm oder Bayr-Alm („Boareibl-Alm“) – befinden sich im Eigentum der Familiengesellschaft.

„Die Verträge waren bisher so ausgerichtet, dass die Instandhaltung voll bei den Pächtern liegt und dafür die Pacht außerordentlich niedrig angesetzt ist“, erklärt von Maltzan. Tatsächlich aber sei zuletzt wenig passiert, „mit der Folge, dass wir einen riesigen Sanierungsstau haben.“ Etwa 150 000 Euro habe die Gesellschaft allein in 2021 investieren müssen – für das Erneuern verfaulter Balken und Dächer, Böden und Brunnen. „Es stehen weitere Sanierungen an. Das muss ein Geben und Nehmen sein“, findet von Maltzan und spricht damit Subventionen und Gewinne an, die auf den Konten von Pächtern großer Almen landen und von denen die Eigentümer nicht profitieren.

Beispiel Königsalm: Mit etwa hundert Hektar Almfläche ist sie neben der Bayr-Alm (40 Hektar) die größte Alm der Gesellschaft. Beide machen etwa 90 Prozent des gesamten Almbesitzes aus. „Mit unseren beiden größten Almen zusammen nehmen wir keine 7000 Euro Pacht jährlich ein“, sagt von Maltzan ganz offen. Die Subventionen würden jedoch zwischen 75 000 und 90 000 Euro jährlich ausmachen. „Wir brauchen daher ein anderes Pachtmodell, um die Hütte langfristig zu erhalten.“ Ansonsten bliebe nur der Verkauf, „der Worst Case“, wie von Maltzan formuliert.

Aber dazu soll es nun wirklich nicht kommen. Bis 2024 läuft der Pachtvertrag mit einem Schaftlacher Landwirt, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Andreas Mehringer (28) und seine Frau Gerlinde versorgen die Wanderer mit Schnittlauchbrot, Kuchen und Heumilch aus der Käserei im Tal. So einfach und originär, dass sich die Gemeinde Kreuth hier, am Fuße des Schildensteins, im Juli 2018 die Urkunde zum Titel „Bergsteigerdorf“ überreichen ließ. Um die 100 Stück Vieh und die zehn Rösser kümmert sich eine Sennerin, die in der Alm wohnt – oben im Schlafkammerl und in historischem Umfeld: Das Kavalierhaus wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Maximilian I., König von Bayern, errichtet. 1887 war Kaiserin Sissi hier zu Besuch, eine Inschrift im Balken erinnert daran und verleiht der jagdschloss-ähnlichen Alm einen royalen Touch.

Das Konzept der Alm sei hervorragend, der Pächter „unsere erste Wahl für die Zukunft“, sagt von Maltzan. Aber es müsse ein Entgegenkommen geben. „Dass wir eben keine Champagnerhütte hier entstehen lassen, hat meine Familie bisher mit ihrem Feingefühl bewiesen“, sagt von Maltzan und betont: Ein künftiger Vertrag müsse so ausgewogen sein, dass der Erhalt gesichert ist. Es dürften noch schwierige Vertragsverhandlungen werden.

Für Siebenhütten könnte eine Lösung gefunden sein. Wie berichtet, ist sie für den Ansturm der Touristen nicht mehr gerüstet, daher soll dort eine neue Almhütte gebaut werden, wo vor 150 Jahren schon eine Hütte stand. Denkmalschützer scheinen bereits mitzuspielen, was von Maltzan ausdrücklich lobt. Die bisherige Alm, betrieben vom Rottacher Zotznwirt Josef Wolfgang Bogner, bleibt vorerst geschlossen, ein Brotzeitstand ist geplant.

„Minimaler Eingriff und maximaler Erhalt, nachhaltiger Tourismus zu fairen Preisen“, diese Leitsätze gelten auch für Ideen für Wildbad Kreuth. Historische Gebäude wie ein „Zerwirkhaus“, ein „Parkhaus“ oder ein in den 1970er-Jahren abgebranntes Ökonomiegebäude im nördlichen Bereich des nicht an Kohler verpachteten Areals sollen unter Maßgabe des Ensembleschutzes möglichst erneuert werden, „wie in einer Zeitreise“. Gemeinderat und Landratsamt hätten sich schon positiv geäußert.

Begräbniswald: Nach dem Vorbild eines Projekts in der Gemeinde Dietramszell (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) könnte sich die Familiengesellschaft beim Wildbad eine alternative Bestattungsform vorstellen. „Die Idee wird verfolgt“, berichtet von Maltzan.

Herzogliche Fischzucht: Auch hier seien Baumaßnahmen nötig – etwa ein Lager oder ein Toilettenhaus. Wie der dafür nötige Kanal realisiert wird, ist laut von Maltzan mit großem finanziellem Aufwand verbunden und noch nicht abschließend geklärt.

Aus Gründen des Naturschutzes inzwischen abgelehnt wurden Pläne für ein Baumhaus-Hotel: Im Wald gegenüber der Schwaigeralm hätte das Projekt mit 20 Häuschen und einem Wald-Lehrpfad entstehen sollen. „Das hätte zum Thema Bergsteigerdorf gut gepasst“, ist der Geschäftsführer überzeugt und betont, dass es lediglich der Standort gewesen sei, der nach einer Ortsbegehung abgelehnt wurde.

Kiesgrube bei der Schwaigeralm: Statt der bisherigen Kiesgrube könnte sich die Familiengesellschaft auf dem rund sieben Hektar großen Areal eine nachhaltige Recyclinganlage für Bauschutt vorstellen, „um den Lkw-Wahnsinn im Tal zu reduzieren“.

„Altes nach traditionellem Vorbild bewahren und nachhaltig für die Zukunft sichern, darum geht es“, fasst von Maltzan die Arbeit der Familiengesellschaft zusammen. Gut zwölf bis 15 Millionen Euro werde man dafür in die Hand nehmen müssen. Ob die Ideen so verwirklicht werden können, ist derzeit offen. „Aber vielleicht wird man in Zukunft glücklich sein, wenn angesichts von Inflation und steigender Baukosten überhaupt noch investiert werden kann“, betont Freiherr von Maltzan.