Neue Nutzung im Gespräch: Personalwohnungen an der Tegernseer Perronstraße?

Von: Gabi Werner

Die Baustelle in Tegernsee-Süd: Dort wachsen derzeit die ersten beiden von drei Gebäuden in die Höhe. © Thomas Plettenberg

Nach zähem Beginn geht es mittlerweile voran beim Klinikprojekt an der Perronstraße in Tegernsee-Süd. Für eines der drei Gebäude könnte sich eine neue Nutzung abzeichnen. Stichwort: Personalwohnungen.

Tegernsee – Es ist eine Idee, die Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) ins Spiel gebracht hat. Neben dem geplanten Sanatorium und der Privatklinik könnte auf dem rund 12.900 Quadratmeter großen Areal, auf dem einst das Erholungsheim der Unicredit stand, auch das entstehen, was aktuell rund um den See so dringend benötigt wird: bezahlbarer Wohnraum für Mitarbeiter von Hotels, Kliniken und Altenheimen. „Hier geht das Angebot derzeit gegen Null“, sagt der Rathaus-Chef über die prekäre Wohnraum-Situation.

Klinik plus Personalwohnungen: Die Vorgespräche in Tegernsee laufen

Hagn ist deshalb mit seiner Anregung an Bauherr Klaus Dieter Burkhart – zugleich Chef des Deutschen Zentrums für Zelltherapie mit Sitz in Bad Tölz – herangetreten. Der Bürgermeister strebt eine „Win-win-Situation“ an: der wirtschaftlich sinnvolle Klinik-Betrieb auf der einen, Raum für Personal auf der anderen Seite. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist noch offen. „Wir befinden uns in Vorgesprächen“, sagt Hagn.

Auf Seiten des Bauherrn hat man die Idee zumindest schon mal genauer geprüft. Realisierbar wären 48 Wohneinheiten mit Balkon oder Terrasse, lässt Burkhart auf Nachfrage wissen. Unabhängig von der Umsetzung stellen beide klar: Eine Aufteilung in lukratives Wohneigentum – wie sie mancher vielleicht befürchten mag – bleibe an dieser Stelle ausgeschlossen. Die Nutzung, so Hagn, würde im Rahmen des Bebauungsplans festgeschrieben werden.

Bebauungsplan schreibt derzeit Nutzung als Sanatorium und Klinik fest

So wie überhaupt genauestens fixiert sei, was auf dem Grundstück an der Perronstraße 7 bis 9 passieren darf. „Wir als Stadt sagen, was möglich ist, und sichern unsere Vorstellungen drei- bis vierfach ab“, erklärt Bürgermeister Hagn, der weiß, dass die Gerüchteküche bei dem Projekt aufgrund des scheinbar zähen Baufortschritts zuletzt ordentlich brodelte. Bebauungsplan und Durchführungsvertrag sehen derzeit im hinteren Bereich des Areals ein Sanatorium mit 19 Zimmern und 35 Betten vor, südlich und westlich davon zwei Klinikgebäude mit 99 Zimmern und 109 Betten sowie sieben Wohnungen. Auch eine Tiefgarage mit 89 Stellplätzen soll entstehen.

Blick in die Zukunft: So soll der Gebäudekomplex an der Perronstraße einmal aussehen. Die Häuser werden eher ortsuntypisch platziert. © Klaus Dieter Burkhart

Die Umsetzung des von vielen Protesten begleiteten Projekts hat bereits 2019 begonnen, der Bau kam allerdings nur schleppend voran. „Die Gründungsphase hat sich leider aufgrund des schlechten Bodens lange hingezogen“, räumt Burkhart ein. Mittlerweile sind zwei der Gebäude am Entstehen – und der Unternehmer zeigt sich mit dem Baufortschritt durchaus „sehr zufrieden“. Im Sommer werden laut Burkhart beide Häuser ihren Dachstuhl erhalten, im Herbst sollen die Verputzarbeiten beginnen. Die Eröffnung des Klinikbetriebs sei dann für Herbst 2023 geplant. Den Gerüchten, wonach es finanzielle Probleme bei der Realisierung des Projekts gebe, widerspricht Burkhart entschieden: „Der Bau der drei Häuser ist gesichert.“

Zentrum für Zelltherapie bewirbt Projekt in Tegernsee als eigenes Haus

Ob das Unternehmen Burkharts, das Deutsche Zentrum für Zelltherapie, das Sanatorium und die Klinik ausschließlich unter Eigenregie führen wird oder ein externer Betreiber mit ins Boot geholt wird, lässt der Bauherr offen. Er stellt aber klar, „dass wir all die Jahre keinen Betreiber gesucht haben“. Interessenten – darunter war anfangs auch der Inhaber der Jägerwinkel-Klinik Dr. Martin Marianowicz – seien vielmehr stets auf ihn zugekommen, berichtet Burkhart. Auf seiner Homepage jedenfalls bewirbt das Zelltherapie-Zentrum das Projekt am Tegernsee als eigenes Haus: Man freue sich, die Patienten „nach der Fertigstellung in einem Klinikkomplex, bestehend aus einem Ensemble dreier Häuser in direkter Seenähe, begrüßen zu dürfen“, heißt es dort.

Die Verwendung von Frischzellen – in Deutschland mittlerweile verboten – spielt dabei keine Rolle mehr. „Neben Regenerationstherapien sind wir seit einigen Jahren in der Umweltmedizin aktiv unterwegs“, erklärt Burkhart. Sein Unternehmen behandle Klientel weltweit, unter anderem im Bereich chronische Erkrankungen und Long Covid.

Schutzgemeinschaft bleibt bei ihrer Kritik am Projekt

Neben den Nachbarn gehörte in der Vergangenheit auch die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) zu den ärgsten Widersachern des Projekts in Tegernsee-Süd. Dabei ging es vor allem um die Massivität des Komplexes. „Hier“, sagt SGT-Vorsitzende Angela Brogsitter-Finck, „wird einmal mehr jeder Millimeter zugebaut“.

