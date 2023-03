Neue Wirtsleute für die Tegernseer Schiffe: Pächter des Seehotels zur Post steigen ein

Von: Gabi Werner

Hoffen auf eine langjährige Partnerschaft: (v.l.) Michael Grießer (Seenschifffahrt), die Gastronomen Florian Riethmüller und Sabrina Rössel sowie Stephan Herbst (Seenschifffahrt). © Thomas Plettenberg

Auf den großen Tegernsee-Schiffen wird es auch künftig eine Bewirtung geben: Es haben sich Nachfolger für den langjährigen Caterer Peter Blümer gefunden. Die Lösung lag buchstäblich nahe.

Tegernsee – Die Partnerschaft ist noch frisch. Erst kürzlich haben die Seenschifffahrt und die Pächter des Seehotels zur Post in Tegernsee, Florian Riethmüller und Sabrina Rössel, ihre Kooperation besiegelt. Die Wirtsleute übernehmen zur kommenden Saison die Gastronomie auf den großen Fahrgastschiffen des Tegernsees. Beide Seiten bezeichnen es als „Glücksfall“, dass sie zueinander gefunden haben. Michael Grießer, Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt, hatte schon im vergangenen Herbst prophezeit, dass die Suche nach einem neuen Wirt für die großen Fahrgastschiffe MS Rottach-Egern und MS Tegernsee schwierig werden könnte. Damals hatte Peter Blümer erklärt, dass er den Kochlöffel in den Schiffen nach rund 20 Jahren an den Nagel hängen wolle.

Großer Vorteil: Essen hat keine langen Wege bis zu den Schiffen

Im Dezember dann das große Aufatmen: Riethmüller und Rössel reichten ihre Bewerbung ein – laut Grießer waren es „die Einzigen, bei denen das Konzept Hand und Fuß hatte“. Folglich erhielt das Duo den Zuschlag und wird künftig neben den Gästen im Seehotel und im gerade entstehenden Bistro auch die Fahrgäste auf den großen Schiffen bewirten. Der Vorteil: Das fertig gekochte Essen hat nur eine kurze Strecke zu überwinden. Immerhin liegt das Seehotel direkt gegenüber der beiden Rathaus-Stege. „Wir hoffen, dass wir da viele Synergien nutzen können“, sagt Riethmüller.

Neue Pächter wollen beim Linienverkehr auf Selbstbedienung umstellen

Synergien nutzen: Das ist umso wichtiger, da der allgemeine Personalnotstand in der Gastronomie auch vor den Pächtern des Seehotels nicht Halt macht. „Wir planen mit drei festangestellten Servicekräften auf den Schiffen“, berichtet Riethmüller. „Und wir nehmen Aushilfen, so viele wir bekommen können.“ Nach wie vor werden Mitarbeiter gesucht. Im Linienverkehr wollen es die beiden Gastronomen erst einmal mit Selbstbedienung probieren. Das spart Personal und Zeit. Angeboten werden Snacks für den kleinen Hunger sowie Kaffee, Kuchen und Eis. Der klassische Fahrgast wolle bei einer großen Rundfahrt schließlich den See bewundern und gehe nicht in erster Linie zum Mittagessen an Bord, meint Riethmüller, der gestern seinen 30. Geburtstag feierte und – ebenso wie die 31-jährige Rössel – voller Tatendrang steckt.

Auch Erlebnisfahrten soll es bei der Tegernsee Schifffahrt wieder geben

Auch die Charter- und Erlebnisfahrten wollen Riethmüller und Rössel wieder anbieten. Die waren in der Vergangenheit ein großer Erfolg und sollen es auch weiterhin bleiben. „Die Erlebnisfahrten haben sich bei Herrn Blümer bewährt – da gab es welche, die hätten wir drei oder vier Mal verkaufen können“, berichtet Grießer, der als Beispiel die Muttertagsfahrten nennt. Der Geschäftsführer ist überzeug: Auch die neuen Pächter „werden dafür sicher gute Ideen einbringen“. In der ersten Saison, die Anfang April startet, werde man hier allerdings noch auf kleiner Flamme köcheln, sagt Riethmüller. „Wir müssen uns erst ein bisserl herantasten.“ Drei bis vier Mottofahrten werde es aber geben. Dazu kommen die privaten Charterfahrten anlässlich von Geburtstagen, Hochzeiten oder größeren Firmenfeiern.

Als Notlösung wären Essens-Automaten auf den Schiffen in Frage gekommen

Dass sich mit den Wirtsleuten des Seehotels wieder richtige Gastronomen für die beiden großen Fahrgastschiffe gefunden haben, ist laut Grießer eine große Erleichterung. Die Alternative wäre gewesen, Automaten zu installieren, aus denen sich die Fahrgäste Snacks hätten ziehen können. „Das wäre aber nur eine Notlösung gewesen“, räumt Grießer ein. Das sieht Stephan Herbst, Betriebsleiter der Tegernsee-Schifffahrt, genauso. Nach zwei Jahren, die von der Corona-Pandemie überschattet gewesen seien, könne man nun auch in gastronomischer Hinsicht an alte Erfolgszeiten anknüpfen: „Das ist eine gute Lösung.“

