Neuen Betreiber für die Tegernseer Post gefunden - Nahtloser Übergang

Von: Gerti Reichl

Packen gemeinsam an: Sven Rabenstein und seine Frau Sonja übernehmen die Postfiliale in Tegernsee. © privat

Der Neue ist ein Altbekannter: Sven Rabenstein (56) wird der neue Betreiber der Postfiliale in Tegernsee. Diesen Namen hat Post-Sprecher Dieter Nawrath jetzt verraten.

Tegernsee – Heuer im Mai hatte Marcel Hoffmann für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Der 54-Jährige hatte verkündet, dass er den Betrieb der Postfiliale wieder abgibt. Dabei hatte er erst im September 2022 in Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße 14 losgelegt. Mehrere Etappen lagen da schon hinter ihm.

Bisherigem Betreiber der Tegernseer Post war die Arbeit über den Kopf gewachsen

Hoffmann, der auch eine Postfiliale in Otterfing mit einem Reisebüro sowie den Tegernseer Bahnhofskiosk betreibt, war nach der Kündigung der Räume am Steinmetzplatz zunächst in Container am Bahnhof gezogen, ehe er an der Bahnhofstraße 14 eine neue Anlaufstelle für Postkundschaft und auch reisefreudige Kunden eröffnete. Weil ihm die Arbeit aber offenbar über den Kopf wuchs, Personalsorgen ihm obendrein das Leben schwer machten, die wirtschaftliche Situation sich aber nicht verbesserte, zog Hoffmann die Reißleine. Er kündigte den Vertrag mit der Post für Ende September. Auch das Mietverhältnis werde zu diesem Zeitpunkt auslaufen, berichtete er im Gespräch mit unserer Zeitung. Hoffmann gestand dabei auch, dass ihm die Entscheidung nicht leichtgefallen sei, hatte er es sich doch zur Herzensaufgabe gemacht, eine Post für die Tegernseer Bevölkerung aufrecht zu erhalten.

Nachfolger betreibt bereits die Poststelle in Bad Wiessee

Die Sorge, dass dies erneut ein Ende für eine Tegernseer Post-Niederlassung zur Folge haben könnte, ist allerdings vom Tisch. Und glücklicherweise kommt es sogar zu einem nahtlosen Übergang. Wie Nawrath auf Nachfrage mitteilt, übergibt Hoffmann am 1. September den Betrieb in neue Hände. Sven Rabenstein, der seit November 2019 die Poststelle in Bad Wiessee betreibt, wird nun auch an der Bahnhofstraße in Tegernsee für reibungslosen Betrieb sorgen. „Die Post ist auf mich zugekommen“, gesteht Rabenstein. „Nach kurzer Bedenkzeit, auch wegen des Personals, haben wir uns dann dafür entschieden. Und wir freuen uns darauf“, sagt der 56-Jährige.

In der Tegernseer Postfiliale wird es künftig auch Kiosk-Waren geben

Apropos Personal: Zwei Mitarbeiter habe er für die Aufgabe gewinnen können, zudem werden er und seine Frau da zur Stelle sein, wo Not am Mann ist. In Bad Wiessee arbeiten bereits drei, manchmal vier Mitarbeiter für die Filiale. Das Konzept soll nach Wiesseer Vorbild laufen. Sprich: Es gibt – neben dem üblichen Brief- und Paketgeschäft – einen Kiosk mit Getränken, Zeitungen und Zigaretten. Auch ein zunächst kleines Sortiment an Papier-, Büro- und Schreibwaren. „Das werden wir zu Beginn des kommenden Jahres deutlich ausbauen“, kündigt Rabenstein an. Das ganze Sortiment für ABC-Schützen soll dann in der Post-Filiale mit rund 100 Quadratmetern Ladenfläche zu haben sein. Ausgebaut werden auch die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Samstags ist von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

gr