Neuer Betreiber öffnet erstmals seine Postfiliale in Tegernsee

Von: Gabi Werner

Die ersten Kunden hat Sven Rabenstein am Freitag (1. September) in seiner Postfiliale in Tegernsee bedient. © Thomas Plettenberg

Die Postfiliale in Tegernsee hat erstmals mit neuem Betreiber ihre Pforten geöffnet: Sven Rabenstein hat den Betrieb übernommen und jetzt die ersten Kunden empfangen.

Tegernsee – Die Befürchtungen, dass Tegernsee wieder ohne Postfiliale da stehen könnte, waren groß, als Betreiber Marcel Hoffmann im Frühjahr dieses Jahres seinen Rückzug bekannt gab. Doch schon kurz darauf konnte die Post Entwarnung geben: Mit Sven Rabenstein und seiner Frau Sonja wurden Nachfolger für die Filiale an der Bahnhofstraße 14 gefunden. Am Freitag (1. September) hatte Rabenstein, der seit 2019 auch die Poststelle in Bad Wiessee betreibt, nun seinen ersten Tag als neuer Post-Betreiber in Tegernsee.

„Wir sind am Start“, verkündete Rabenstein am Freitag. Neben dem üblichen Brief- und Paketgeschäft gibt es in der Tegernseer Filiale auch ein Kiosk-Angebot mit Getränken, Zeitungen und Zigaretten. „Den Post-Shop haben wir schon durch ein Schreibwaren-Sortiment erweitert“, sagt Rabenstein. Dieser Bereich soll noch ausgebaut werden.

Tegernseer Post-Betreiber sucht nach wie vor Mitarbeiter

Damit der Betrieb reibungslos läuft, sucht Rabenstein weiterhin Mitarbeiter. Interessierte können sich bei ihm unter der Telefonnummer 01 51 /25 20 00 70 oder per Mail an lotto-rabenstein@gmx.de melden.

