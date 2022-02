Neues Regattacenter nimmt erste Hürde

Von: Gerti Reichl

Wo bisher noch eine alte Holzhütte steht, soll der Neubau in Bootshaus-Optik entstehen. © Thomas Plettenberg

Mit dem Bau eines Jugend- und Regattacenters will der Yachtclub am Tegernsee (YCat) die Verhältnisse auf dem Clubgelände deutlich verbessern. Der Bauausschuss steht dahinter und befürwortete einen entsprechenden Antrag des Vereins.

Tegernsee – Schon 2008 hatte der Yachtclub am Tegernsee im Sinn, auf dem Vereinsgelände an der Seestraße einen Bau hinzustellen. Weil das Vorhaben nicht verwirklicht wurde und die Baugenehmigung inzwischen abgelaufen ist, nimmt der Club, der 2021 seit 90 Jahren bestand und zu den sportlichsten Segelvereinen am Tegernsee zählt, einen neuen Anlauf. Zur jüngsten Sitzung des Bauausschusses lag der Antrag für einen 22,50 Meter langen und 7,50 Meter breiten, ebenerdigen Bau mit Quergiebel für den Eingangsbereich und einem 35 Grad steilen Walmdach auf dem Tisch. Mit einem knapp sieben mal 4,50 Meter großen Zwischenbau mit Flachdach soll das Gebäude an das bestehende, denkmalgeschützte Haus der Fischerei und des Restaurants See La Vie, dem Clublokal der Segler, anschließen. Der Zwischenbau soll als Schulungs- und Fortbildungsraum sowie für das Lokal genutzt werden. Der längliche Neubau in Bootshaus-Optik soll Duschen, Sanitäreinrichtungen und Umkleiden beinhalten und künftig auch als Materiallager dienen. Denn bisher dient nur eine Holzhütte als Lager, für die Umkleiden müssen Container herhalten, Toiletten stehen nur im Lokal zur Verfügung. „Das ist schwierig, wenn Regatten schon morgens um 6 Uhr beginnen“, sagt Pressewart Mathias Pilmes und findet: „Das ist ein Gemurkse“.

Jugend- und Regattacenter für Yachtclub am Tegernsee: 20 Prozent der Mitglieder sind Jugendliche

20 Prozent der insgesamt 360 Mitglieder sind Jugendliche, sie sind die Zukunft des Clubs, der nun kräftig investieren will. Vorsitzender Alexander Oswald will sich nicht festlegen, er spricht aber von eine Summe zwischen 300 000 und 500 000 Euro. Mit öffentlichen Fördermittel, Zuwendungen von Stiftungen und Sponsoren, Darlehen und Vereinsmitteln will man das Vorhaben stemmen, das im Ausschuss durchaus Anklang fand.

So soll das neue Jugend- und Regattacenter aussehen. © Skizze: Michi Huber/Atelier Glasnhof

„Mir gefällt das Ensemble“, sagte Rudolf Gritsch (CSU), der das Engagement des Clubs begrüßte und weder mit dem großen Baukörper, noch mit der Ausnahme von der Gestaltungssatzung, die für Walm- und Flachdach nötig ist, ein Problem hatte. Strittig war aber der Zwischenbau. „Der macht das Ganze doch elendslang“, kritisierte Peter Hollerauer (FWG). Manuela Brandl (BürerListe) erschien der geplante Bau und das Walmdach ebenfalls zu groß im Verhältnis zum benachbarten Denkmal. Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) gestand, dass auch er gegen den Zwischenbau sei, weil er das Vorhaben unnötig verlängere. Insgesamt werde die Denkmalschutzbehörde das letzte Wort haben, so Hagn. Die Anregung von Bauamtsleiterin Bettina Koch, den Zwischenbau als offenen Durchgang zu planen, griff Rudolf Gritsch zwar auf, er hielt dies aber nicht für sinnvoll. Er fand: „Die Nutzung ist machbar.“ Ursula Janssen (Grüne) sah nur Vorteile im Zwischenbau: „Er erweitert die Restaurantfläche und sorgt obendrein für eine deutliche Lärm-Reduzierung an der Bundesstraße. Das ist förderlich für das Freizeitgelände.“

Hagn hielt es für sinnvoll, den Beschluss aufzuteilen. Einstimmig waren die Mitglieder für das Gebäude in Bootshaus-Optik. Mit 4:3 Stimmen fand sich eine knappe Mehrheit für den Zwischenbau.

Pläne des Yachtclubs am Tegernsee: Eine weitere Genehmigung steht noch aus

Der Yachtclub hofft, dass das Vorhaben nun auch im Landratsamt auf Zustimmung stößt und zügig genehmigt wird. Für ein weiteres Vorhaben, das bereits 2020 beantragt und vom Bauausschuss einstimmig befürwortet wurde, steht die Genehmigung nämlich noch aus: Hauptsteg und Kransteg will der Yachtclub verlängern, auch eine zusätzliche Wellenbarriere ist vorgesehen. Was das aktuelle Vorhaben betrifft, so wäre für Clubchef Oswald ein Baubeginn diesen Herbst optimal. Denn schon 2023 stehen wieder zwei große Meisterschaften an.

