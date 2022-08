Tegernsee: Neues Werkzeug gegen „Bausünden“

Von: Gerti Reichl

Das Quartier Tegernsee gilt vielen als Negativbeispiel für bauliche Gestaltung und Farbgebung. Die neue Satzung soll solche Fälle künftig verhindern. Kein Aufständern von Solaranlagen © Thomas Plettenberg

Die typische Optik auch bei baulicher Entwicklung erhalten: Das versucht die Stadt Tegernsee mit ihrer Gestaltungssatzung. Das Regelwerk wird nun erneuert – auch wegen schlechter Erfahrungen.

Tegernsee – Regelmäßig müssen Bauausschuss oder Stadtrat Ausnahmen genehmigen, wenn es um die Gestaltung baulicher Anlagen, Parkplätze, Einfriedungen, Dachformen, Quergiebel, Balkone oder Außenwandverkleidungen geht. Kein Wunder: Die aktuelle Fassung der Gestaltungssatzung stammt von 2018, sie hinkt den derzeitigen Ansprüchen vieler Bauherren hinterher. Dazu kommt, dass „Bausünden“ mit ihr nur schwer verhindert werden können, weil gewisse Details eben nicht in der Satzung verankert sind. Beispiele dafür gibt es genug: Etwa die ziegelrote Villa eines Bauherrn aus Abu Dhabi an der Schwaighofstraße: Dass Farbanstriche unzulässig sind, war bisher nicht in der Satzung vermerkt. Oder das Quartier Tegernsee auf dem ehemaligen Krankenhausareal: Abgesehen von der gestalterischen Ausführung der Balkone sorgt die Farbe für Unmut – wenngleich es sich hier offenbar um einen normierten Farbton handeln soll. Dennoch: In der Satzung soll es nun heißen, dass in Holz ausgeführte Außenwandverkleidungen in Natur belassen oder in einem Holzton mit deutlich hervortretender Maserung eingelassen werden müssen. Das letzte Wort zu Farbanstrichen ist zwar noch nicht gesprochen, doch soll eine Farbgebung wie beim Quartier Tegernsee vermieden werden.

Nicht nur darum ging es, als sich der Stadtrat bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause mit der Überarbeitung der Gestaltungssatzung befasste. Punkt für Punkt wurde über die Ergänzungen diskutiert, über die sich das Gremium seit Längerem Gedanken macht und die in einer Beschlussvorlage festgehalten waren.

Grundsätzlich soll in der Präambel zur Satzung ergänzt werden, dass die Stadt alle Maßnahmen unterstützt, die dazu dienen, die Ziele der Energiewende zu erreichen. Dieses Thema findet sich bei vielen Punkten wieder, etwa bei der Gestaltung von Garagen, Stellplätzen und Nebengebäuden. Hier sollen künftig Abweichungen zur Gewinnung von Sonnenenergie zugelassen werden. Auch sollen hier künftig begrünte Flachdächer oder flache Solardächer möglich sein. Weil viele Bauvorhaben in Tegernsee am Hang liegen, wird „Garagentürmen“ durch die Festlegung auf maximal sechs Metern ein Riegel vorgeschoben.

Wichtig ist der Stadt auch die Berechnung der Stellplätze. Wenngleich nicht endgültig verabschiedet, so sind bei Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Reihenhausparzellen künftig jeweils zwei Stellplätze als Basis je Wohneinheit nachzuweisen, für jede weitere Wohneinheit bis 75 Quadratmeter ein Stellplatz, zwei bei größeren Wohnungen. Je angefangene vier Wohnungen ist ein Besucherplatz freizuhalten. Die Stadt begründet dies mit ihrer Parkraumbewirtschaftung im praktisch gesamten Ort, wodurch ein kostenloses Parken außerhalb des eigenen Grundstücks kaum möglich ist. Es müsse ein Anreiz geschaffen werden, Parkraum auf eigenem Grund zu schaffen. Über die Festlegung von Fahrradplätzen will man noch nachdenken

Neben dem Punkt „Einfriedungen“ (hier soll auf das Merkblatt des Landkreises verwiesen werden) wird auch Paragraf 5 erneuert, in dem es um Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie, insbesondere Solarthermie- und Photovoltaikanlagen geht. Unter anderem bleibt es dabei, dass diese nicht aufgeständert werden dürfen. Detailliert will sich die Stadt noch mit Balkonen und Dachüberständen befassen, ebenso mit Außenwandöffnungen, sprich Fensterflächen, die nicht mehr als zwei Drittel der Fassade in Anspruch nehmen dürfen. Ob sie auch eine Unterteilung mit Sprossen haben müssen? Nach Ansicht der Stadträte ist diese Frage „Geschmackssache“ und ebenfalls noch offen.

Aufgenommen werden soll der Aspekt „Beleuchtung“. Zudem soll die Satzung künftig „Schottergärten“ sowie andere Versiegelungen als Terrassen, Zuwegungen oder solche innerhalb des Dachüberstands verbieten.

In trockenen Tüchern war die künftige Satzung damit noch nicht. Auf Basis der besprochenen Punkte soll nun bis Oktober ein neuer Entwurf formuliert und dann dem Miesbacher Kreisbaumeister vorgelegt werden. Mit diesem Vorgehen war das komplette Gremium einverstanden.