Umweltbewusster Adventszauber? Das ergab unser Öko-Check rund um den Tegernsee

Nachhaltige und biologische Angebote liegen im Trend - auch auf den Weihnachtsmärkten. Aber wie sieht es damit am Tegernsee aus? Wir haben beim Adventszauber den Öko-Check gemacht.

Tegernseer Tal – Ob Seeadvent Bad Wiessee, Rottacher Advent oder der weihnachtliche Schlossmarkt in Tegernsee: „Hinweise auf das Thema Nachhaltigkeit sind in allen Marktordnungen enthalten“, erklärt Peter Rie, Veranstaltungsmanager der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Die TTT verknüpft die drei Märkte seit etlichen Jahren konzeptionell und vermarktet sie touristisch.

Aufforderungen, auf die Umwelt zu achten, seien hierzulande nichts Neues. In Rottach-Egern habe man dennoch im Herbst beim Anschreiben an die Markt-Beteiligten in der Kuranlage die Gastronomen gebeten, auf Plastikgeschirr und -besteck wie auch auf Heizpilze zu verzichten. „Bis auf zwei Ausnahmen haben sich alle Gastrostände daran gehalten“, berichtet Angelika Drexler, Leiterin der örtlichen Tourist-Info.

Heizpilze mit Gas sucht man beim Rottacher Adventsmarkt vergebens

Heizpilze mit Gas sind in Rottach-Egern fast vollständig verschwunden. Ein Stand verwendet zwar noch Plastiklöffel für den Kaffee, die würden aber gespült und wiederverwendet. Andere Getränke wie Bier und Limonade gehen in Flaschen über den Tresen, Champagner in Gläsern, Glühwein, Punsch und Grog in Glas- und Porzellantassen. Diese kann man für zwei bis drei Euro Pfand (je nach Anbieter) vorübergehend nutzen oder auch behalten und somit käuflich erwerben. Als Souvenir für zuhause.

Hier finden Sie alle Infos rund um den diesjährigen Adventszauber

In Rottach-Egern wie in Bad Wiessee bietet Peter Blümer den anderen Standbetreibern einen Spüldienst an. Egal ob nun die offizielle Adventszauber-Tasse mit dem Seelaub oder firmeneigene Tassen der Anbieter – in den beiden Spülmobilen Blümers werden sie professionell gespült. „Es ist sauber, ökologisch und nachhaltig“, sagt der Gastronom Blümer, der den Pappbechern schon vor Jahren den Kampf angesagt hat und am eigenen Stand nicht-beschichtete Pappteller und Holzbesteck verwendet, weil die besser abbaubar seien.

Auch am Tegernseer Schlossmarkt konnte beim Öko-Check kein Plastikgeschirr oder -besteck ausgemacht werden. Hier wird in Bambusschalen und mit Holzbesteck serviert. Das passt auch besser zu den 17 neuen, lokal gefertigten Hütten aus heimischem Fichtenholz, die die Stadt Tegernsee heuer den Ausstellern zur Verfügung gestellt hat.

In Josef Bogners Adventshütte löst ein Edelstahlboden den PVC-Kunststoff-Boden ab

Eine eigene neue Hütte aus Holz vom heimischen Sägewerk hat auch der Rottacher Josef Bogner vom Café Gäuwagerl. Besonders stolz ist er dabei auf den neuen Edelstahlboden, der den Hygienebestimmungen entspricht und der den umwelt- und herstellungstechnisch umstrittenen PVC-Kunststoff-Boden ersetzt. Außerdem hat Bogner mit der neuen, größeren Hütte, wo er Raclette-Semmeln aus Käse von der Naturkäserei Tegernseer Land anbietet, auch gleich die gesamte Beleuchtung auf LED umgerüstet. „Wenn man schon alles neu macht, sollte man auch mit der Zeit gehen. Nachhaltigkeit ist heute einfach angesagt“, sagt der Rottacher Gastronom.

Lesen Sie hier: Tal wartet gespannt auf die Silvesternacht: Was ist der Feuerwerks-Appell wert?

Das sehen die Kommunen ähnlich. So wurde und wird beispielsweise beim Thema LED sukzessive nachgerüstet. In Bad Wiessee etwa wird seit dem vergangenen Jahr die zauberhafte Beleuchtung an den großen Bäumen mit LED versorgt. Und damit dieser Trend zu Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein im Adventszauber weiterhin fortgesetzt wird, hat Peter Rie angekündigt, dass die TTT im Rahmen des Projekts „Qualitätsverbesserung bei Veranstaltungen im Tegernseer Tal“ im kommenden Jahr einen eigenen Workshop zu diesem wichtigen Thema anbieten wird.

Auch interessant: Wer Schifffahren möchte, muss warten

ak