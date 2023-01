Olaf Gulbransson: Das Zeichengenie als Maler - Museum in Tegernsee bietet Sonderausstellung

Die ersten Blicke: Zum Soft Opening – eine Eröffnung in einem mehrstündigen Zeitraum – kamen über 120 Gäste, um die Werke von Olaf Gulbransson im gleichnamigen Museum am Tegernsee zu sehen. Der Künstler wäre heuer 150 Jahre alt geworden. © Max Kalup

In einer Sonderausstellung zeigt das Olaf Gulbransson Museum Werke seines Namensgebers. Der Tegernseer Jahrhundertkünstler wäre heuer 150 Jahre alt geworden.

Tegernsee – Dass Olaf Gulbransson ein begnadeter Zeichner und Karikaturist und einer der Größten seiner Zunft war, wissen viele. Dass er aber auch ein Meister mit Pinsel und Farbe war, ist weniger bekannt, aber nicht im mindesten weniger wert. Genau diesen Aspekt beleuchtet die Sonderausstellung „Olaf Gulbransson. In Öl gezeichnet.“, die am Samstag im Rahmen eines Soft Openings eröffnet wurde. Dieses Format unterscheidet sich von der klassischen Vernissage dadurch, dass es sich ein einem mehrstündigen Zeitfenster abspielt und keine fest terminierten Reden gehalten werden.

Das heißt jedoch nicht, dass die Besucher auf wertvolle Informationen verzichten mussten – im Gegenteil: Mit Michael Beck, dem Vorstandsvorsitzenden der Olaf Gulbransson Gesellschaft und Kurator der Ausstellung, Andrea Bambi, Referentin für das Olaf Gulbransson Museum der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Gerd Holzheimer, Autor des Buches „Olaf Gulbransson. Eine Biographie“ sowie Geschäftsführerin Sandra Spiegler hatten interessierte Besucher für ihre Fragen gleich vier kompetente Ansprechpartner zur Auswahl.

Rund 120 Gäste zur Eröffnung gekommen

So goutierten gut 120 Gäste den Start eines erneuten Kunst-Highlights – nach der mit 15 000 Besuchern hervorragend frequentierten Vorgänger-Ausstellung „Von Renoir bis Jawlensky“ – und taten dies bei bester Stimmung, angeregten Gesprächen und dem einen oder anderen Schwank Holzheimers über die polarisierende norwegische Künstlerpersönlichkeit, die den Schererhof in Tegernsee bewohnte und am 26. Mai seinen 150. Geburtstag feiern würde. Und die sich einmal wunderte: „… wie seltsam ist es, dass einem so ein spitzes Ding wie ein Bleistift der ganze Lebensinhalt werden kann.“

Eröffneten die Ausstellung: Vorstandsvorsitzender Michael Beck (l.) und Biographie-Autor Gerd Holzheimer. © Max Kalup

Tatsächlich war der Umgang mit Zeichenstift und Feder die Kernkompetenz des Kraftkerls und Naturburschen, die er bis zur Gleichschaltung durch die Nationalsozialisten in etwa 4000 seiner typischen „Linienzeichnungen“ der legendären Satirezeitschrift „Simplicissimus“ zur Verfügung stellte. Er durfte nur noch zeichnen, was ihm aufgetragen wurde, wurde in seiner künstlerischen Arbeit freier, hatte mehr Zeit, wandte sich anderen Motiven und Techniken zu. Es entstanden feinfühlige Werke, die von tiefer Naturverbundenheit und großer Empfindsamkeit gegenüber seiner Umwelt zeugen. Die Farbe spielte eine größere Rolle, zwar nicht so dominant wie etwa beim Blauen Reiter, doch immer noch behielt das Zeichnerische die Oberhand.

Ausstellung thematisch zusammengestellt

Die Ausstellung ist thematisch zusammengestellt und in die Abteilungen „Der Baum und das Holz“, „Bergwelt“, „Karikaturen“ und „Porträts“ eingeteilt. Großformatige Schwarz-Weiß-Fotos aus dem privaten Umfeld des Künstlers tragen neben der auf Spannung und Gegensätze abzielenden Hängung von Michael Beck zur Attraktivität der Präsentation bei. Zarte Porträts sowohl von Familie wie auch zeitgenössischen Künstlerkollegen und stimmungsvolle Landschaften haben hier ebenso ihren Platz wie bissige Karikaturen, darunter das berühmte „Kaisermanöver“.

Manche verblüffen mit ihrer formalen Verwandtschaft zum japanischen Holzschnitt, wie etwa „Die Freiheit spricht“. Und immer wieder erscheint als Motiv der geliebte Hirschberg, manchmal als Hauptthema allein, manchmal mit anderen Elementen kombiniert. Schließlich soll hier auf ein prominentes Werk der Ausstellung hingewiesen werden: Genau an dem Tag, als die Niederlage von Stalingrad in Deutschland bekannt wird, im Februar 1943, malte Gulbransson das Bild „Der Star“, wieder mit dem Hirschberg im Hintergrund und die Farbe wieder zeichnerisch verwendet und mit Bleistift akzentuiert – formal und inhaltlich (Erinnert es möglicherweise an den Star als Überbringer einer bahnbrechenden Nachricht?) bestechend und geheimnisvoll. Reinhold Schmid

