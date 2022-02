Online-Umfrage: Studie sucht Tagesausflügler mit Zielen an Tegernsee und Schliersee

Von: Jonas Napiletzki

An der Talstation der Stümpflingbahn am Spitzingsee ist unsere Aufnahme bei herrlichem Ausflugswetter entstanden. © Thomas Plettenberg

Das Forschungsprojekt „Regionaler Overtourism im Alpenvorland“ will Lösungsideen für verträglichen Tourismus im Kreis Miesbach finden. Nun suchen die Forschenden Umfrageteilnehmer.

Landkreis - Wenn zu viele Tagestouristen auf einmal kommen, bringt das bekanntermaßen Stau, Lärm und Müll mit sich. Die Menschenmassen werden nicht nur von vielen Anwohnern, sondern auch von manchen Tagesbesuchern selbst als störend empfunden. Andererseits, so berichtet Anja Berghammer, könne Tourismus die Region auch bereichern. Wie sich das vereinbaren lässt?

Tagestouristen für Umfrage gesucht

Das will die Geschäftsführerin der Unternehmensberatung Catus Consultants gemeinsam mit der Ludwig-Maximilians-Universität herausfinden. Das geteilte Forschungsprojekt „Regionaler Overtourism im Alpenvorland“ soll Lösungsideen für verträglichen Tourismus hervorbringen.

Entwickelt werden sollen diese Ideen gemeinsam mit allen Interessensgruppen. Berghammer lädt nun Tagesausflügler mit Zielen in der Region Tegernsee-Schliersee zur Teilnahme an einer Online-Umfrage ein. Die Fragen können von Interessierten in rund zehn Minuten beantwortet werden und dienen der Findung gemeinsamer Lösungsideen. Die Umfrage ist abrufbar unter s2survey.net/BZT-Overtourism.

