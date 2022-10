Originaler „Neuzugang“: Echter Renoir kommt im Gulbransson Museum an

Von: Katrin Hager

„Aus dem Wald heraus, Meer im Hintergrund“ lautet der Titel des Gemäldes von Auguste Renoir, das nun im Original in der Sonderausstellung eingezogen ist. © Gulbransson Gesellschaft

Monatelang musste das Gulbransson Museum Tegernsee warten, nun ist ein Original-Gemälde von Auguste Renoir eingetroffen. Es vervollständigt die Sonderausstellung „Von Renoir bis Jawlensky“.

Tegernsee – Lange hat das Olaf Gulbransson Museum auf diesen „Neuzugang“ für die laufende Sonderausstellung gewartet. Wie die Gulbransson Gesellschaft nun mitteilt, ist am Freitag das noch fehlende Ölgemälde von Auguste Renoir im Museum im Tegernseer Kurgarten angekommen, das die Werkschau komplettiert.

Das Gemälde „Sortie du bois, mer au fond“ („Aus dem Wald heraus, Meer im Hintergrund“, 1895 bis 1898) des französischen Meisters und bedeutenden Malers des Impressionismus hing zuletzt im Museum Lindau in der Ausstellung „Mythos Natur“ und konnte nur verspätet in die aktuelle Sonderausstellung „Von Renoir bis Jawlensky“ des Museums aufgenommen werden. In Tegernsee war bis vergangenen Freitag – unter entsprechendem Hinweis – eine täuschend echte Kopie der Natur-Abbildung zu sehen. Das Gemälde überzeugt durch seine Farben, Ausführung und Qualität.

In der Sonderausstellung „Von Renoir bis Jawlensky. Mit Leidenschaft gesammelt“, die seit der Eröffnung Ende Juli bereits mehr als 6000 Besucher anlockte, zeigt das Gulbransson Museum noch bis 8. Januar 2023 70 Werke prägender Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts – von Ölbildern bis hin zu Aquarellen und Skulpturen – aus Privatbesitz, die sonst selten oder gar nicht öffentlich zu sehen sind. Zu den Höhepunkten gehören wichtige Werke des französischen Impressionismus und des deutschen Expressionismus, etwa von Paul Gauguin oder Emil Nolde.

