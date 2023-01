Orthopädische Klinik Tegernsee: Mit neuer Therapiehalle fit für die Zukunft

Von: Gerti Reichl

Teilen

Freut sich über die Fertigstellung der neuen Therapiehalle auf der Point mit modernen Reha-Möglichkeiten: Professor Tobias Kraus, Medizinischer Direktor der Orthopädischen Klinik Tegernsee. © Thomas Plettenberg

Der Bau hat etwas länger gedauert und auch mehr gekostet als geplant. Doch das Ergebnis begeistert Ärzte, Therapeuten und Patienten: Seit wenigen Tagen ist die Therapiehalle der Orthopädischen Klinik Tegernsee in Betrieb.

Tegernsee – Professor Tobias Kraus (42) strahlt übers ganze Gesicht. „Wir haben den See an die Klinik geholt, oder besser gesagt, die Klinik an den See“, stellt der Medizinische Direktor der Orthopädischen Klinik Tegernsee fest, während sein Blick zum nahen Ufer und über die Egerner Bucht streift. Nebenan, wo die Sonne in die Abteilung für medizinische Trainingstherapie scheint, schwitzen bereits die Patienten. Eine Vielzahl der neuen, hypermodernen Therapiegeräte – gut 50 an der Zahl – ist belegt. Es herrscht Fitnessstudio-Atmosphäre an diesem frühen Nachmittag, der „Kernzeit“ des Trainings mit Anleitung.

Nach Corona-Krise: Alle Betten der Klinik sind wieder belegt

Nach der schwierigen Pandemiezeit, die der Klinik vor genau einem Jahr sogar eine Komplett-Schließung und dann einen Betrieb mit reduzierter Belegung beschert hatte, läuft der Betrieb zu Jahresbeginn 2023 wieder rund. Will heißen: Alle 166 Betten sind belegt. Dazu kommen zehn Prozent ambulante Patienten, um die sich die 120 Mitarbeiter mit 31 Therapeuten und zehn Ärzten zudem kümmern.

Orthopädische Klinik soll nach und nach modernisiert werden

„Die Rückmeldungen sind begeistert angesichts dieses grandiosen Ausblicks“, berichtet Professor Kraus, der den Bau der Therapiehalle schon beim Richtfest im September 2021 als „Befreiungsschlag“ für die Klinik bezeichnet hatte. Sie sei ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Klinik, die von der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd (DRV) mit dem Schwerpunkt auf Erkrankungen des Haltungs- und Bewegungssystems betrieben wird und die seit Ende 2022 als eine von sechs Kliniken in Ober- und Niederbayern auch einem neuen DRV-Rehaverbund Südbayern angehört. In den nächsten Jahren soll sie in einem „Stufenplan“ sukzessive modernisiert werden. Der parallel zum See stehende Trakt mit 50 Zimmern soll nach dem bereits modernisierten Haus Wedelstaedt als nächstes auf Vordermann gebracht werden. „Einen genauen Termin gibt es noch nicht, aber die Pläne befinden sich in der Abstimmung“, berichtet der Direktor. Auch zum bergseits über der Bundesstraße gelegenen Haus Schönblick gebe es Überlegungen. „Wir wollen es behalten und uns darin auf Präventiv-Therapie konzentrieren“, kündigt Kraus an.

Doch zunächst richtet sich der Blick auf die neue Halle, die nach kleinen, noch fehlenden Arbeiten wie einem Balkongeländer für die etwa drei Meter breite Sonnenterrasse, Mitte März offiziell eingeweiht werden soll.

Seit April 2021 wurde an der Therapiehalle der Klinik gebaut

Seit Anfang April 2021 wurde an dem 5,24 Meter hohen, in Holzständerbauweise und mit Flachdach errichteten Gebäude gebaut. Die mit viel Glas ausgestattete, 40,88 mal 33,60 Meter große Halle steht auf dem Dach der Tiefgarage und bietet in verschiedenen Räumen medizinische Trainings-, Gruppen- und Entspannungstherapien sowie Möglichkeiten zur Einzelkrankengymnastik. Auch berufs- und arbeitsplatzbezogenes Training können Patienten hier absolvieren.

Halle kostete eine halbe Million Euro mehr als geplant

Dass mit dem anfangs umstrittenen Bau noch vor der weltweit spürbaren Wirtschafts- und Teuerungskrise begonnen wurde, sei ein Glück, so Kraus. Und dennoch musste die DRV mehr investieren als geplant: 7,5 Millionen Euro wird die Therapiehalle am Ende kosten, eine halbe Million Euro mehr als angesetzt. Dennoch findet Kraus: „Wir sind extrem gut gefahren.“ Was nicht ganz auf den Zeitplan zutreffen dürfte. Für Mitte 2022 war noch beim Richtfest im September 2021 die Fertigstellung angekündigt worden. Dass jetzt Anfang 2023 daraus geworden ist, ist auch dem Brandschutz geschuldet. Es habe Probleme mit Rettungs- und Fluchtwegen gegeben, fasst der Direktor zusammen.

Orthopädische Klinik will das Tor für externe Patienten öffnen

Professor Kraus richtet den Blick wieder nach vorne – genauer gesagt, über den See: Nach dem Ausbremsen wegen Corona soll die angedachte Kooperation mit Hoteliers ausgebaut und das Tor für externe Patienten geöffnet werden. „Wir wollen Gesundheitsprogramme mit uns als Partner auflegen“, so Kraus. Premium-Therapie unter ärztlicher Supervision passe gut zum Tegernseer Tal als Tourismus-Magnet. Kurzum: Die Klinik solle noch mehr Teil vom Tal werden, „denn das“, so Professor Kraus, „ist in der Wahrnehmung nicht immer so gewesen.“

gr