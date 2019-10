Orthopädische Klinik in Tegernsee: Therapiehalle  auf der Point durchgewinkt

Seit nun fünf Jahren beschäftigten die Baupläne der Orthopädischen Klinik den Tegernseer Stadtrat. Nun lag der Antrag für den Bau der Therapiehalle vor.

Tegernsee – „Gut, dass der Bauantrag jetzt da ist“, fand SPD-Sprecher Thomas Mandl, als es jetzt im Tegernseer Stadtrat wieder einmal um den geplanten Neubau einer Therapiehalle bei der Orthopädischen Klinik auf der Point ging. Seit fünf Jahren beschäftigt das Vorhaben die Stadt. Und überhaupt war die Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung, Betreiberin der Klinik, eine Zitterpartie. Lange war nicht klar, ob sie auf den Standort Tegernsee setzt.

Seit dies aber feststeht, wird die Planung für eine Therapiehalle vorangetrieben. Zuletzt ging es allerdings um den Bebauungsplan, der das Vorhaben in ein Korsett schnürt. Wie berichtet, soll die Therapiehalle auf dem Dach der Tiefgarage entstehen.

Schon im Juli hatte sich der Stadtrat mit der Gestaltung befasst. Laut Bauamtsleiterin Bettina Koch sei dann Ende Juli der Bauantrag eingereicht worden. Bereits vertraglich vereinbart sei, so Koch, dass unter anderem kein verspiegeltes Glas verwendet werden dürfe. Der geforderte Bedarf an Stellplätzen könne erfüllt werden. Die Halle wird ein Ausmaß von 40,80 mal 33,60 Meter haben. 5,30 Meter wird sie in die Höhe ragen. ein Querbau wird sie mit dem Altbau verbinden. Die Fassade wird mit viel Glas, aber auch mit naturfarbenem oder naturbelassenem Holz gestaltet. Grünanlagen sollen dafür sorgen, dass das Gebäude sich einfügt.

„Es ist alles schon gesagt“, meinte Koch. Der Stadtrat hatte diesmal keinen Diskussionsbedarf mehr und befürwortete den Bauantrag einstimmig.

