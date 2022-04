Tegernseer Ortsdurchfahrt braucht Generalsanierung - Bauarbeiten sind 2023 geplant

Von: Christina Jachert-Maier

In der Tegernseer Ortsmitte befinden sich zahlreiche Läden an der Straße. Für sie wird’s während der Bauzeit besonders schwierig. © Thomas Plettenberg

Die Tegernseer Ortsdurchfahrt ist reichlich ramponiert. Für 2023 plant das Staatliche Bauamt Rosenheim eine Sanierung der B 307. Das Problem ist die räumliche Enge.

Tegernsee – An der Notwendigkeit der Sanierung hat der Tegernseer Bürgermeister Johannes Hagn keinen Zweifel. „Die Straße ist furchtbar beinander“, meint er. Um das zu ändern, will das Staatliche Bauamt Rosenheim die B 307 im Bereich St. Quirin/Tegernsee 2023 in einen ordentlichen Zustand versetzen.

Im Herbst wird die Brücke über den Alpbach saniert

Die Verantwortlichen würden gerne noch früher loslegen. Das scheitert daran, dass im kommenden Herbst im Tegernseer Zentrum eine noch dringendere Maßnahme ansteht: die Sanierung der maroden Alpbachbrücke. Die Arbeiten dafür machen eine halbseitige Sperrung des Straßenabschnitts erforderlich. „Zusätzliche Verkehrsbehinderungen auf dieser Strecke wären nicht vertretbar gewesen“, erklärt Ursula Lampe, Pressesprecherin des Staatlichen Bauamts. Klar ist: Die Ortsdurchfahrt zu erneuern, bedeutet logistisch eine große Herausforderung. Die Planung erfolge in enger Abstimmung mit den betroffenen Kommunen, versichert Lampe.

„Geschäftsleute so wenig wie möglich belasten“

Bürgermeister Hagn ist sehr daran gelegen, die Geschäftsleute so wenig wie möglich zu belasten. Doch nach seiner Einschätzung wird wegen der Enge zeitweise eine Vollsperrung im Ortskern nötig sein. Der Verkehr kann über die Hochfeldstraße umgeleitet werden. Aber für die Läden im gesperrten Bereich wird die Situation nicht einfach werden. „Wir müssen schauen, wie wir das lösen“, meint Hagn. Die Baustelle nachts laufen zu lassen, scheide wegen der Anwohner aus: „Die kommen sonst ja nicht zur Ruhe.“

Wie soll die Straße nach der Sanierung aussehen?

Noch mehr als die Abwicklung der Baustelle beschäftigt die Planer, wie die sanierte Straße aussehen soll. Gewünscht ist mehr Raum für Radfahrer. Aber eine Verbreiterung des Straßenraums ist schlicht nicht möglich. Wie berichtet, lässt die Stadt jetzt eine Machbarkeitsstudie erstellen. Ein Planungsbüro soll untersuchen, ob es Möglichkeiten gibt, Radfahrer sicher durch den Ort rollen zu lassen, ohne dass sie dabei Fußgänger in Bedrängnis bringen.

„Bei der Seesauna ist das Nadelöhr“, weiß Hagn. Möglicherweise lasse sich die Situation durch eine Umorganisation des Sauna-Parkplatzes verbessern. Im Detail untersuchen lässt die Stadt den Bereich zwischen dem Bastenhaus und dem Seehotel Luitpold. Damit dabei der Blick aufs Ganze gelingt, gehört auch eine Grobplanung für den gesamten Bereich vom Bastenhaus bis zur Brauerei zum Auftrag. Bewegen können sich aber auch die Fachplaner nur innerhalb der gesetzlichen Vorgaben. „Sonst wären wir in der Haftung, wenn was passiert“, weiß Hagn.

Zeitplan unter Vorbehalt

Die Frage, wie die Straße nach der Sanierung aussehen soll, lässt das Staatliche Bauamt seinerseits offen. „Planungsdetails können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht nennen“, meint Lampe. Angesichts der derzeitigen Lage in der Ukraine sieht Hagn auch den Zeitplan noch unter Vorbehalt. Aktuell lasse sich kaum sagen, wie sehr sich Materialmangel und Kostenanstieg auf die Realisierung des Projekts auswirken.

