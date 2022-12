Tegernsee lehnt Bauvoranfrage ab: Park soll Park bleiben

Von: Gerti Reichl

Teilen

In diesen Park unterhalb der denkmalgeschützten „Villa Rosa“ will eine Erbengemeinschaft mehrere Häuser stellen. Die Stadt will das verhindern. © TP

Erneut musste der Tegernseer Bauausschuss über eine Bauvoranfrage für den Park unterhalb der „Villa Rosa“ diskutieren. Sie wurde erneut abgelehnt.

Tegernsee – Der Park an der Schwaighofstraße 71 gehört zu den noch weitgehend unbebauten Grundstücken in Tegernsee-Süd. Die ehemalige „Villa Rosa“ thront darin. Sie steht ebenso wie der gesamte Park unter Denkmalschutz.

Im Jahr 2018 sah sich die Stadt erstmals mit einer Bauvoranfrage für das 7564 Quadratmeter große Grundstück konfrontiert. Die Erbengemeinschaft, der das Areal gehört, richtete damals eine Voranfrage an die Stadt, die es in sich hatte: Zwei Wohn- und Geschäftshäuser mit Tiefgarage, zwei Einfamilienhäuser mit mehreren Doppelgaragen waren angedacht – insgesamt sieben Gebäude. „Da bleibt einem doch die Spucke weg!“ – so hatte Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) damals auf die Anfrage reagiert. Mit dem Verweis, dass es sich um Außenbereich handle und das Areal im Flächennutzungsplan als private Grünfläche eingetragen sei, lehnte das Gremium die Voranfrage ab.

Zur jüngsten Sitzung lag dem Bauausschuss wieder eine Voranfrage vor. Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage (Haus 1), eines Wohnhauses mit Personalwohnungen (Haus 2) und eines Wohnhauses (Haus 3) lautete diesmal der Antrag.

Lesen Sie hier: Klinik mit Personalwohnungen entsteht nebenan.

Anfrage für Bauvorhaben an der Schwaighofstraße - Stadt bleibt dabei: Das ist Außenbereich

Hagn informierte zunächst darüber, dass die Verwaltung inzwischen ihren Rechtsanwalt eingeschaltet habe. Man sei weiter der Ansicht, dass es sich bei dem gesamten Grundstück um Außenbereich handle, in dem eine Bebauung nicht genehmigungsfähig sei, erklärte Hagn. Gebäude in dem Park würden zudem die Sicht auf die denkmalgeschützte Villa einschränken, auch könne nicht von Baulücken die Rede sein.

Das komplette Gremium stand hinter dieser Auffassung. In einem Beschluss wurde also festgehalten, wie die Stadt die Lage beurteilt: Das gesamte Gelände befinde sich im Außenbereich und wird als nicht bebaubar eingestuft. Auch der Denkmalschutz spielt für die Stadt eine Rolle.

Einstimmig wurde auch diesmal eine Voranfrage abgelehnt. Eine Bebauung will die Stadt um jeden Preis verhindern.

Weitere Infos aus der Region lesen Sie hier.

gr