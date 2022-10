Passanten melden Öl auf Tegernsee: Feuerwehr stellt wahre Ursache fest

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Die Feuerwehr ist an den Tegernsee ausgerückt (Symbolfoto). © Uli Deck

Öl auf dem Tegernsee! Mit dieser Meldung haben Passanten am Sonntag, 9. Oktober, einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die wahre Ursache war schnell ermittelt.

Tegernsee – Im Sommer sorgen sie regelmäßig für Aufsehen, weil sie den Tegernsee in ein karibisch anmutendes Blau tauchen. Jetzt haben Algen sogar für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Passanten meldeten am Sonntagvormittag, dass an einem Schiffsanleger in der Tegernsee eine ölige Substanz an der Wasseroberfläche schwimme. Wie die Polizeiinspektion Bad Wiessee mitteilt, gingen unabhängig voneinander zwei Sichtungen bei der Leitstelle ein.

Feuerwehr gibt schnell Entwarnung

Dementsprechend habe man davon ausgehen müssen, dass tatsächlich Öl auf dem See ausgetreten sei. Die folglich alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Tegernsee schauten sich die Situation vor Ort an – und konnten schnell Entwarnung geben. „Es war nur ein Algenteppich“, teilt Vize-Kommandant Christian Müller auf Nachfrage mit. Ein Eingreifen der Feuerwehr sei deshalb nicht erforderlich gewesen. Grundsätzlich sei es kein Einzelfall, dass die Algen mit einem Ölaustritt auf dem See verwechselt würden. Eine Gefährdung gehe von ihnen aber nicht aus.

sg