Passat gerät am Tegernseer Leeberg ins Schleudern: B 307 nach Unfall komplett gesperrt

Von: Gabi Werner

Auf schnee- und matschbedeckter Fahrbahn prallten am Leeberg in Tegernsee zwei Pkw ineinander. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. © Feuerwehr Tegernsee

Auf schneebedeckter Fahrbahn hat sich am Sonntagabend ein folgenreicher Zusammenstoß am Leeberg in Tegernsee ereignet. Die Bundesstraße war für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

Tegernsee - Der neuerliche Wintereinbruch hat auch im Landkreis Miesbach seinen Tribut gefordert. Am Wochenende kam es aufgrund der schwierigen Straßenverhältnisse zu mehreren Unfällen - vor allem im Schlierach-Leitzachtal. Am Sonntag (26. Februar) gegen 17.30 Uhr kam es dann auch zu einem schweren Zusammenstoß in Tegernsee, Höhe Leeberg.

Wie die Polizei berichtet, war ein junger Erdinger mit seinem VW Passat auf der B 307 von Tegernsee in Richtung Rottach-Egern unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht den winterlichen Straßenverhältnissen angepasst hatte, geriet der Pkw des 20-Jährigen am Leeberg ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte der Passat mit der Beifahrerseite in den Opel Corsa einer 40-jährigen Frau aus Bernau.

Zwei Pkw-Insassen mussten im Krankenhaus versorgt werden

Bei dem Zusammenstoß erlitten laut Polizei vier Pkw-Insassen leichte Verletzungen, zwei von ihnen mussten im Krankenhaus versorgt werden. Die Feuerwehr Tegernsee übernahm bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung der Verletzten und kümmerte sich zudem um die Absicherung der Unfallstelle. Darüber hinaus waren aus den Fahrzeugen Betriebsmittel ausgelaufen, welche von den Einsatzkräften der Feuerwehr beseitigt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Gesamtschaden: rund 15.000 Euro.

Bundesstraße gesperrt: Verkehr wurde über Bad Wiessee umgeleitet

Laut Feuerwehr war die Bundesstraße für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr Tegernsee übernahm gemeinsam mit den hinzugerufenen Kollegen aus Rottach-Egern die Umleitung des Verkehrs über Bad Wiessee. „Der Verkehr konnte erst wieder freigegeben werden, nachdem umfangreiche Räum- und Streumaßnahmen durch das Straßenbauamt erfolgt waren“, berichtet die Feuerwehr Tegernsee. Sie war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehr Rottach-Egern rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Aktiven an.

