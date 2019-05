Perronstraße: Zwist um Klinikbau geht weiter

Im Tegernsee Stadtrat ging der Entwurf für Klinik und Sanatorium fast einmütig durch, es gab Lob für den Bauherrn. Doch der Interessengemeinschaft Perronstraße genügen die Änderungen nicht.

Tegernsee – Gern hätte Bauherr Klaus Dieter Burkart schon 2018 losgelegt. Entstehen soll eine Reha-Klinik in zwei Häusern mit insgesamt 110 Betten und ein Sanatorium mit 35 Betten. Das Sanatorium will Burkart selbst betreiben. Wer die Privatklinik führen wird, ist weiter offen. Für den Stadtrat, der sich jetzt erneut mit dem Bebauungsplan befasste, ist diese Frage auch nicht entscheidend. Der Bauherr habe „nachvollziehbar dargelegt“, dass es kein Problem sein werde, einen Betreiber zu finden, wenn erst mal Baurecht bestehe, heißt es in der Stellungnahme der Stadt.

Es ist die Antwort auf nur einen von vielen Einwänden, die Anlieger gegen den geplanten Bau vorgebracht haben. Wie berichtet, hat sich eine Interessengemeinschaft Perronstraße gebildet, die nach der Vorlage des ersten Entwurfs vor allem die Massivität des Komplexes, die Verkehrsführung, mangelhaften Schallschutz und zu geringe Abstandsflächen monierte. Burkart ließ die Planung daraufhin überarbeiten.

Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) zollte ihm dafür Respekt. „Ich weiß kein anderes Projekt in Tegernsee, bei dem der Bauherr so viel nachgesteuert hat“, erklärte Hagn. Auch Thomas Mandl (SPD) lobte die gute Zusammenarbeit mit Burkart. Allerdings sei die Planung für ihn nicht das Optimum. Zu Beginn seiner Stadtratskarriere sei die Fläche noch für ein Einheimischenprogramm vorgesehen gewesen, erinnerte Mandl: „Das hätte mir viel besser gefallen.“

Zu massiv erscheint der geplante Komplex der Stadt nicht. Zumal es ihr wichtig ist, als Wirtschaftsstandort neben Fremdenverkehrsbetrieben zum

Beispiel auch einer Klinik Raum zu geben. „Eine solche Nutzung setzt eine gewisse Größe von Bauvorhaben voraus“, heißt es in der Stellungnahme. Aus Sicht der Stadt sei durch die Gliederung der Baukörper und deren Verteilung auf dem Grundstück ein angemessener Ausgleich zwischen den wirtschaftlichen Notwendigkeiten und den landschaftlichen sowie ortsplanerischen Gesichtspunkten gefunden. Zwar entsteht auf dem Grundstück mehr, als vor dem Abriss des Altbestands vorhanden war. Die Stadt sehe dies aber „keineswegs als unmaßstäblich und rücksichtslos an“.

Ein Urteil, dem sich im Stadtrat nur Laura Mandl (SPD) nicht anschloss. Sie sei vom Konzept nicht überzeugt und sehe keinen Mehrwert für die Bürger, begründete sie die Ablehnung.

Nachvollziehen konnte Hagn dies angesichts der intensiven Abwägung offenkundig nicht. „Wer jetzt nicht zustimmt, dem kann ich auch nicht weiterhelfen“, meinte er spitz, was bei Vater und Tochter Mandl für Empörung sorgte. Die Äußerung Hagns sei deplatziert, es gebe gute Gründe, gegen das Projekt zu stimmen, rügte Thomas Mandl.

Letzteres sieht auch die Interessengemeinschaft Perronstraße so. Ihr gehen die Veränderungen im Bebauungsplan längst nicht weit genug. Der Plan sei nunfast 15 Monate lang überarbeitet worden, erklärt Rechtsanwalt Bernhard Schex als Vertreter der Interessengemeinschaft. Vom Ergebnis sei man enttäuscht. „Der Vorhabenträger hat in seinem überarbeiteten Entwurf offenkundig jeweils nur die geringst möglichen Veränderungen zum Ursprungsentwurf vorgenommen, um den Bebauungsplan rechtssicherer zu machen“, meint Schex. Die Mängel der Ursprungsplanung bestünden weiterhin: „Dies sind insbesondere die fehlende ordentliche Erschließung des Geländes, eine rücksichtlose Anordnung der Gebäude und absehbar auch weiterhin Mängel im Schallschutz.“

Anders als beispielsweise beim Westerhof mit seinen engen Zufahrtsverhältnissen wäre eine saubere Lösung von den Gegebenheiten her möglich gewesen, argumentiert Schex: „Wenn der Vorhabenträger ernsthaften Willen dazu gezeigt hätte.“

Die Interessengemeinschaft drängt auf weitere Nachbesserungen. Dies sei ohne wirtschaftliche Verluste möglich, meint Schex. Man hoffe weiter auf die Vermittlung durch den Bürgermeister und den Stadtrat, um zu einer ortsverträglichen Planung zu gelangen.

Auch die Rottacher Nachbarn üben Kritik.