Personalnot und Busausfälle: „Laufen an allen Fronten gegen die Wand“

Von: Gabi Werner

Nur selten Grund zum Lächeln hat derzeit Andy Päschel, Leiter der RVO-Niederlassung Oberland. Wegen eines akuten Busfahrer-Mangels muss er täglich reihenweise Fahrten streichen. © Christian Scholle

Das Streichkonzert wiederholt sich derzeit täglich: Weil an allen Ecken und Enden Busfahrer fehlen, muss die Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) reihenweise Linien ausfallen lassen – zuletzt waren es allein für den Landkreis Miesbach über 50 Fahrten.

Landkreis – Wir sprachen mit Andy Päschel (57), Leiter der RVO-Niederlassung Oberland mit Sitz in Tegernsee, über die Gründe für die prekäre Personalsituation, darüber, warum keine Besserung in Sicht ist, und über seinen Gemütszustand, der mittlerweile stark gelitten hat.

Herr Päschel, jeden Tag neue Ausfälle. Mit welchem Gefühl gehen Sie derzeit morgens ins Büro?

Es ist ein schlechtes Gefühl, und das geht schon in der Nacht los. Zwischen 2 und 4 Uhr liege ich oft wach und überlege, wie ich den Fahrplan trotz der vielen Ausfälle organisiert bekomme. Die vielen Streichungen machen dem ganzen Team zu schaffen – das ist schließlich nicht der Anspruch, den wir haben.

Wie gehen Sie bei den Streichungen der Linien vor – wie muss man sich diese Arbeit in der Praxis vorstellen?

Die Krankmeldungen der Fahrer gehen meist bis zum Abend oder noch in der Nacht bei der Zentrale ein. Bis spätestens 14 Uhr melden wir dann die Ausfälle für den nächsten Tag – was später passiert, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Bis Ende Mai dieses Jahres war die Situation noch so, dass wir versucht haben, bei der Streichung der Linien Prioritäten zu setzen, um etwa die Schülerbeförderung aufrecht zu erhalten. Inzwischen schaffen wird das nicht mehr – diejenigen Linien, auf denen der Fahrer kurzfristig ausfällt, werden gestrichen.

Macht es längerfristig nicht Sinn, weniger genutzt Linien einzustellen?

Ja, ab diesem Samstag werden wir beispielsweise bis auf Weiteres nicht mehr zur Valepp hochfahren und setzen den Bus stattdessen zwischen Rottach-Egern und Monialm ein. Diese Linie wird von deutlich mehr Fahrgästen genutzt.

Zuletzt haben von 65 Fahrern 24 gefehlt. Eine erschreckende Quote.

Richtig. Uns fehlen derzeit rund 30 Prozent unserer Fahrer. Diese Quote kommt zustande durch Langzeiterkrankte, Fahrer, die sich kurzfristig krank melden, und der chronischen Unterbesetzung. 65 Fahrer müssten es sein, um inklusive Urlaube und Vertretungen einen normalen Betriebsablauf gewährleisten zu können. Momentan setzen wir sogar unsere Leute aus dem Büro als Ersatzfahrer ein. Ein Mitarbeiter beispielsweise ist heute vor der Bürozeit zwischen 5.20 und 8.15 Uhr am Steuer gesessen, ein anderer hat auf die Mittagspause verzichtet, ein Dritter fährt von 14.30 bis 18 Uhr. Das geht auf Dauer natürlich nicht. Wir sind ja nur fünf Leute im Büro, und auch da muss die Arbeit gemacht werden.

Wie sieht also Ihrer Meinung nach eine Lösung der akuten Personalproblematik aus?

Ganz ehrlich: Ich sehe derzeit keine Lösung. Zunächst einmal müsste bei der Bezahlung etwas passieren. Dann bräuchten wir bezahlbaren Wohnraum für die Fahrer. Und schließlich dürfte es nicht so umständlich und kostspielig sein, an einen Busführerschein zu kommen. Dann gibt es noch die bürokratischen Hürden: Führerscheine, die außerhalb der EU gemacht wurden, werden bei uns nicht anerkannt. Das ist Schwachsinn. Hier müsste sich politisch einiges ändern – aber wir laufen derzeit an allen Fronten gegen die Wand.

Und der Busfahrer-Job an sich ist auch nicht gerade beliebt, oder?

Ja, aber es geht der ganzen Dienstleistungsbranche so, dass nur schwer Mitarbeiter zu finden sind. Zum einen will niemand mehr Schicht- und Wochenenddienste machen, zum anderen werden die Kunden auch immer häufiger gegenüber den Mitarbeitern unverschämt und beleidigend.

Die Folge sind Kündigungen.

Richtig, ich habe erst kürzlich fünf Kündigungen auf einen Schlag bekommen. Die Fahrer suchen sich andere, besser bezahlte Jobs oder gehen lieber dorthin, wo sie bezahlbaren Wohnraum finden, zum Beispiel in den Bayerischen Wald. Oder sie gehen gleich zurück in ihre Heimat. Wir haben bei unseren Fahrern mittlerweile einen Ausländeranteil von rund 70 Prozent.

Wäre es angesichts der Personalnot nicht angebracht, den Fahrplan grundsätzlich anzupassen und auszudünnen?

Ein Zurückfahren des Fahrplans ist politisch nicht gewollt. Vielmehr reden alle von Taktverdichtung und davon, noch mehr Leute zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen. Zum Fahrplanwechsel werden wir dennoch in Absprache mit dem Landratsamt schauen müssen, was noch geht und was nicht. Wir können unsere vorhandenen Fahrer schließlich nicht vollkommen überstrapazieren – die haben ohnehin schon insgesamt 5500 Überstunden auf dem Konto.

Und dann gibt es ja auch noch Ruhezeiten, die die Fahrer einhalten müssen.

Das ist richtig – und die verletzen wir auch nie. Die Überstunden kommen zustande, wenn ein Fahrer beispielsweise zehn Tage im Monat frei hätte, an zwei Tagen aber zusätzlich einspringt.

Wie lange hält das Team das noch durch?

Die derzeitige Situation können wir nur meistern, weil wir im Büro ein unheimlich tolles Team haben und ein gutes Betriebsklima pflegen. Wir sind alle schon sehr lange dabei, das kommt uns momentan zugute.

Was würden Sie sich in dieser Lage von den Fahrgästen wünschen?

Zunächst einmal bin ich dankbar für das große Verständnis der meisten Fahrgäste, insbesondere der Eltern, Schulen und auch des Landratsamts. Manchmal würde ich mir aber noch mehr Verständnis dafür wünschen, dass es derzeit keine andere Lösung gibt als diese Streichungen. Wir selbst würden uns am allermeisten wünschen, dass sich die Zeiten schnell wieder ändern – denn die Situation geht uns allen an die Gesundheit. Allerdings wird sich bis zum Jahresende wohl erst einmal nichts an der Lage bessern.

Aktuelle Infos zu den Ausfällen finden Fahrgäste täglich online. Am besten „Verkehrsmeldungen RVO“ bei der Suchmaschine eingeben.