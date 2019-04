Gäste fahren am Tegernsee weiterhin gratis Schiff

Gäste am Tegernsee können auch weiterhin kostenlos Schifferl fahren. Die Seenschifffahrt und die TTT GmbH haben ihre Kooperation verlängert. Heißt: Wer die TegernseeCard besitzt, darf gratis an Bord.

Tegernsee – Als zweijähriges Pilotprojekt startete im Frühjahr 2017 die Kooperation zwischen Bayerischer Seenschifffahrt und Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), die es Gästen ermöglicht, gratis auf dem Tegernsee Schiff zu fahren. Das Projekt wurde ein Erfolg: Seit der Einführung wurden bereits etwa 130.000 mit der TegernseeCard gelöste Fahrten gezählt. Deshalb wird die Zusammenarbeit nun für weitere zwei Jahre fortgesetzt.

„Es freut mich, dass wir dieses Erfolgsprojekt weiterführen können“, teilte am Freitag Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) mit. Die Kooperation sei für alle Seiten eine absolute Win-Win-Situation: Die Gäste könnten kostenfrei eine Fahrt über den See genießen und die TegernseeCard habe ein „absolutes touristisches Highlight“ in ihrem Angebot. Darüber hinaus, so der Minister, profitiere das Tal durch eine Verkehrsentlastung auf den Straßen und die Seenschifffahrt durch einen „schönen Werbeeffekt“.

Unbegrenzt kostenlos Schifferl fahren dürfen die Gäste mit ihrer TegernseeCard allerdings nicht. Möglich sind maximal zwei Strecken pro Tag – zum Beispiel von Tegernsee nach Bad Wiessee und zurück. 80 Prozent der anfallenden Kosten trägt die TTT, 20 Prozent die Seenschifffahrt. Ab 2020 soll der Buchungsvorgang laut Füracker durch den Einsatz neuer Hard- und Software noch einfacher werden.

