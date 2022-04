Pilotprojekt: Navis sollen dem Oberland aus der Staufalle helfen

Von: Andreas Steppan

Stau auf dem Weg zu den Ausflugszielen: An Schönwettertagen ist das unter anderem auf der B 318 – hier unweit der Kreuzstraße – ein gewohnter Anblick. Jetzt soll ein Pilotprojekt helfen, die Verkehrsströme zu lenken. © Archiv Thomas Plettenberg

Könnten Navis dem ausflugsgeplagten Oberland aus der Staufalle helfen? Ein Pilotprojekt, das Ausflugsstrecken etwa zum Tegernsee oder in den Isarwinkel ins Visier nimmt, arbeitet zumindest daran.

Landkreis – Ob es nun die B 13 Richtung Lenggries ist oder die B 318 an den Tegernsee: Auf dem Weg zwischen München und den beliebten Ausflugszielen in der Region gibt es etliche Knotenpunkte, an denen es zu Staus und Behinderungen kommt. Nun ruhen die Hoffnungen auf einem Forschungsprojekt, das von Bad Tölz aus koordiniert wird. Dazu will der Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum (KDZ) in den kommenden Wochen speziell die Isarwinkel-Gemeinden ins Visier nehmen. Das Ziel: Navigationsgeräte sollen – auch unter Berücksichtigung der Wünsche der Gemeinden – den Verkehr künftig besser lenken.

„Saturn“ heißt das Forschungsprojekt, das vergangenes Jahr angelaufen ist und bei dem die Fäden beim Zweckverband zusammenlaufen. Von den Kosten in Höhe von etwa 2,1 Millionen Euro trägt der Bund rund 75 Prozent.

„2022 ist das Jahr, in dem wir von der Theorie in die Praxis übergehen“, berichtet Roman Bock, der das Projekt federführend betreut. Dieser Übergang spielt sich maßgeblich in drei Modellregionen ab, die viel befahrene Ausflugsrouten aus der Landeshauptstadt abbilden: der Isarwinkel, das Tegernseer Tal sowie der dazugehörige „Zulaufkorridor“ über Sauerlach, Otterfing und Holzkirchen. Insgesamt 41 Städte und Gemeinden sind betroffen. Im Landkreis Miesbach sind dies Bad Wiessee, Bayrischzell, Fischbachau, Gmund, Holzkirchen, Irschenberg, Kreuth, Miesbach, Otterfing, Rottach-Egern, Tegernsee, Valley, Waakirchen, Warngau und Weyarn. Der Vollständigkeit halber: Nicht dabei sind somit die Gemeinden Schliersee und Hausham, die dem Zweckverband nicht angehören.

„Können Verkehr nicht halbieren“ - aber besser lenken

Der Schlüssel zu etwas Erleichterung könnte in der Digitalisierung liegen. „Wir können den Verkehr auch nicht halbieren“, sagt dazu Bock. „Jeder Bürger hat schließlich das Recht, ein Ausflugsziel wie den Walchensee oder den Schliersee anzusteuern.“ Was man aber anstreben könne, sei, „einen Teil des Verkehrs besser zu lenken“.

Das könne zum Beispiel über „Umlenkungsstrategien“ für das Navi erfolgen. Herrscht etwa Stau auf der Bundesstraße, leite das Navi den Autofahrer oft durch eine Stadt oder Ortschaft – zum Leidwesen der Anwohner. Hier könne man mit Vorgaben für die Navigationsgeräte gegensteuern, zum Beispiel „Widerstände“ einbauen. Das heißt, das Navi geht an Schlüsselstellen dann nur noch von einem Tempo von 5 km/h statt 30 oder 50 aus. Damit wird die Route durch die Innenstadt nicht mehr als gute Alternative angeboten.

Aktuell komme es auch oft vor, dass bei Stau auf der Autobahn das Navi die Autofahrer ersatzweise über kleine Straßen oder gar regelrechte Feldwege führe, „die dafür einfach nicht ausgelegt sind“, so Bock. Da könne man bestimmte Strecken für die Navis „sperren“. Genauso denkbar ist laut Bock, dass in bestimmten Situationen eine Hälfte der Autofahrer, die zum Tegernsee wollen, über Waakirchen, die andere über Gmund geleitet wird.

Zweckverband sucht Gespräch mit Kommunen

Nachdem der Zweckverband vergangene Woche alle teilnehmenden Kommunen zu einem Workshop im Tölzer Kurhaus geladen hatte, will Bock nun ab Ende April gezielt das Gespräch mit den einzelnen Städten und Gemeinden suchen und deren Probleme und Wünsche in Erfahrung bringen.

Daraus soll sich am Ende eine abgestimmte Strategie entwickeln, die dann als Ganzes in die Navigationssysteme integriert wird – im Idealfall schon 2023. Alle Interessen unter einen Hut zu bringen, „das ist alles andere als trivial“, sagt Bock. Natürlich könne es nicht die Lösung sein, dass der Verkehr über die Nachbargemeinde gesteuert wird. Es müsse eine Lösung herauskommen, die am Ende alle unterschreiben. „Wir als Zweckverband nehmen da eine Mediator-Rolle ein“, sagt er.

Auch Navi-Anbieter sehen Vorteile

„Inwieweit Anbieter von Navigationssystemen, wie TomTom, diese Empfehlungen dann tatsächlich übernehmen, wird man sehen“, sagt Bock. Aber: Die Unternehmen seien Kooperationspartner in dem Projekt und hätten schon großes Interesse bekundet. „Sie sehen darin enorme Chancen“

Voraussetzung für all das ist, dass die Verkehrsdaten der Städte und Gemeinden in digitaler Form vorliegen. Das sei ab 2023 ohnehin gesetzlich vorgeschrieben, so Bock. In vielen Rathäusern sei das den Verantwortlichen aber noch gar nicht recht bewusst, und oft fehlten vor Ort die personellen Kapazitäten dafür. Hier biete der Zweckverband Hilfe an.

Navi könnte melden, wenn Parkplätze schon voll sind

In Zukunft sei es auch denkbar, Infos über Parkplätze an den Ausflugszielen in das System zu integrieren. Sofern deren Belegung digital erfasst werde, könne ein Navi dann schon vor der Abfahrt in München warnen, wenn etwa am Sudelfeld alle Stellplätze voll sind.

Genauso könnte das Navi den Fahrer auf die Möglichkeit hinweisen, auf den ÖPNV umzusteigen, nach dem Motto: „So reduzieren Sie den Verkehr und sind genauso schnell am Ziel.“

In jedem Fall ist Bock überzeugt, dass solche Steuerungsinstrumente zum Gemeinwohl beitragen und den Verkehr verflüssigen. Er weist aber auch darauf hin: „Um alles in den Griff zu bekommen, dafür ist der Verkehr viel zu agil und zu unvorhersehbar. Es ist heute kaum noch kalkulierbar, wann genau es zu Spitzenzeiten kommt. Die Verkehre gezielt zu steuern, wird nicht einfach, aber ich sehe es trotzdem positiv“, sagt Bock. „Es ist Zeit, etwas zu ändern.“

