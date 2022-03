Postagentur nun im Container

Von: Gerti Reichl

In diesem Container am Bahnhof ist die Postagentur von Marcel Hoffmann untergebracht. © Thomas Plettenberg

Die Tegernseer Postagentur befindet sich nicht mehr am Steinmetzplatz in den Räumen der Raiffeisenbank, sondern in einem Container am Bahnhof. Es handelt sich um ein Provisorium.

Tegernsee - „Das wird natürlich kein Dauerzustand bleiben, sondern stellt nur für drei bis vier Monate eine Interimslösung dar“, betonte Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) jetzt im Stadtrat mit Blick auf das Umfeld. Denn das Bahnhofsgebäude selbst steht unter Denkmalschutz, auch steht die Umgestaltung des gesamten Bahnhofsgeländes seit Längerem an. Ein grauer Container neben dem Bahnhof – kein schöner Anblick. Hagn betont, dass es sich beim Post-Container um ein Provisorium handle, für eine künftige Lösung sei die Stadt nicht zuständig. „Wir sind als Stadt nicht in der Pflicht, haben den Post-Container aber mal schnell ohne Baugenehmigung möglich gemacht.“

Marcel Hoffmann, der Betreiber der Postagentur, hatte die Räume am Steinmetzplatz gekündigt. Er hatte darin auch eine Lotto-Annahmestelle und eine Reiseagentur untergebracht. Nach Einbruch des Reisemarktes infolge der Corona-Pandemie waren ihm die angemieteten 80 Quadratmeter zu groß geworden.

Postagentur im Container: Öffnungszeiten der Personalsituation geschuldet

Was die neuen Öffnungszeiten betrifft, so räumt Hoffmann ein, dass diese für viele Kunden nicht ideal seien. Geöffnet ist montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 9.30 bis 14 Uhr, dienstags von 12 bis 17 Uhr und samstags von 9.30 bis 12 Uhr. Lotto-Scheine können nebenan im Bahnhofskiosk abgegeben werden, den Hoffmann ebenfalls seit 2020 betreibt.

„Ich bin froh, dass es überhaupt weitergeht“, sagt Hoffmann auch mit Blick auf die aktuell schwierige Personalsituation wegen der zahlreichen Krankheitsfälle. Er bitte um Verständnis für die Öffnungszeiten.

Er sei weiter auf der Suche nach einer festen Adresse, betont Hoffmann. Zwar führe er aktuell das eine oder andere Gespräch, „aber leider schaut es da nicht sehr rosig aus. Für jeden Tipp“, so Marcel Hoffmann, „bin ich dankbar.“

