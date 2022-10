Preisentwicklung unklar

Mit Sorge blicken viele Verbraucher aufs neue Jahr. Die Angst vor steigenden Energiekosten wächst. Die Tegernseer Erdgasversorgungsgesellschaft (TEG) hält sich noch zurück mit einer Preiskalkulation.

Tegernsee – Zahlreiche Versorger in Bayern, darunter die Stadtwerke München, haben bereits für 2023 massive Tariferhöhungen beim Gas angekündigt. Bei der Tegernseer Erdgasversorgungsgesellschaft (TEG) nimmt man dieses Vorpreschen eher überrascht zur Kenntnis. „Wir sind noch nicht so weit mit den Preiskalkulationen für das Jahr 2023, noch dazu sind die Gaseinkaufspreise an der Börse derzeit wieder leicht rückläufig“, sagt der kaufmännische Geschäftsführer Manfred Pfeiler.

Gaspreise der TEG: Sie gelten noch bis 31. Dezember

Die derzeitigen Preise in der Grundversorgung bei der TEG gelten noch bis 31. Dezember 2022, Preiserhöhungen müssen mindestens sechs Wochen vor Inkrafttreten angekündigt werden. Etwa bis Mitte November werde man abwarten, ehe die neuen Preise kommuniziert werden, so Pfeiler.

Dass es Erhöhungen geben wird, steht auch bei dem lokalen Versorger außer Frage. Das betrifft sowohl Gas als auch Strom beim E-Werk Tegernsee. Wie hoch diese ausfällt, ist noch unklar.

