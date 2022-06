Preishammer am Tegernsee: 11 560 Euro für den Quadratmeter

Von: Stephen Hank

Am Tegernsee, hier ein Blick auf die Stadt, kostet der Quadratmeter Eigentumswohnfläche am meisten. © Thomas Plettenberg

Das Vergleichsportal Immowelt hat die Angebotspreise von Eigentumswohnungen in deutschen Ferienregionen analysiert. Wenig überraschend landet das Tegernseer Tal ganz vorne.

Tegernseer Tal ‒ Laut einer Pressemitteilung von Immowelt zahlen Wohnungskäufer auf Sylt am meisten, dort kostet der Quadratmeter 14 300 Euro. Für eine Wohnung mit 75 Quadratmetern sind auf der Nordseeinsel somit mehr als eine Million Euro fällig. Neben der exquisiten Lage sorgt auch das durch die räumliche Beschränkung bedingte geringe Wohnungsangebot für hohe Preise. Sie übertreffen sogar den teuersten Standort im Süden Deutschlands, das Tegernseer Tal. Hier kostet der Quadratmeter zwischen 10 730 Euro (Rottach-Egern) und 11 560 Euro (Tegernsee). Nicht umsonst hat es in der Vergangenheit auch reiche Russen hierhergezogen.

In Garmisch und am Bodensee ist‘s günstiger

Die unmittelbare Lage an den Alpen sorgt laut Immowelt auch in Garmisch-Partenkirchen für hohe Angebotspreise. In dem beliebten Wintersportort kosten Eigentumswohnungen 6710 Euro pro Quadratmeter. Günstigere Wohnungen finden Bergfreunde dagegen im Allgäu. In Bad Hindelang zahlen Käufer beispielsweise 4060 Euro pro Quadratmeter. Wohnungssuchende, die eine Bleibe am Bodensee bevorzugen, müssen dagegen tiefer ins Portemonnaie greifen. So kostet der Quadratmeter in Lindau 5690 Euro, in Konstanz müssen Käufer sogar mit 6470 Euro rechnen.

Angebote in 63 Ferienorten verglichen

Datengrundlage für die Berechnung der Kaufpreise waren Immowelt zufolge inserierte Angebote in 63 ausgewählten deutschen Ferienorten. Die mittels hedonischer Verfahren errechneten Werte geben die Quadratmeterpreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, drei Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er Jahre) wieder. Es handelt sich um Angebots-, keine Abschlusspreise, betont das Unternehmen.

