Preissteigerungen und viele Überstunden: Leiter des Tegernseer Bauhofs berichtet über Probleme

Von: Christina Jachert-Maier

Neue Bäume hat der Tegernseer Bauhof im Rahmen der laufenden Renaturierung der Schwaighofbucht gepflanzt. Mitarbeiter mähen auch mit der Sense © Stefan Schweihofer

24 Mitarbeiter hat der Bauhof der Stadt Tegernsee. Der Leiter berichtete jetzt im Stadtrat über deren Aufgaben wie die Pflege von Blühwiesen und Bäumen. Er wies aber auch auf Probleme hin.

Tegernsee – Die allgemeine Preisexplosion, gepaart mit Materialnot, erschwere die Umsetzung von Projekten. Bevor ein Auftrag vergeben werden könne, berichtete Hölzl, sei das zugehörige Angebot bisweilen schon wieder verfallen: „Das ist ein Wettlauf.“ Zudem hätten sich in einigen Bereichen Dienstleister zurückgezogen, und es gestalte sich schwierig, neue zu bekommen.

Fachkräftemangel: Firmen versuchen, Bauhof-Mitarbeiter abzuwerben

Der zunehmende Fachkräftemangel werde auch den Bauhof treffen, ist sich Hölzl sicher. Bereits jetzt gebe es Versuche von Firmen, Bauhof-Mitarbeiter abzuwerben: „Aber bis jetzt hat uns noch keiner verlassen.“ Allerdings macht der Mannschaft eine länger bestehende Arbeitsunfähigkeit einzelner Mitarbeiter zu schaffen. Die hohe Zahl von Fehltagen zieht eine noch höhere Zahl von Überstunden nach sich: Die Arbeit muss schließlich bewältigt werden. Über dieses Thema werde der Stadtrat noch in nicht öffentlicher Sitzung sprechen, kündigte Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) an.

Bauhof kümmert sich mit viel Zeitaufwand um Blühwiesen

Zu tun hat der Bauhof eine Menge. Ein Vorzeigeprojekt sind die Blühwiesen, die allerdings viel Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. „Aber die Ausmagerung zeigt einen schönen Erfolg“, erklärte Hölzl. Der Bauhof arbeite schon seit 2014 in diese Richtung. An manchen Stellen gedeihe nun auch wieder Knabenkraut, heimische Orchideenarten zeigten sich, was vielen Menschen Freude bereite. Vor allem im Bereich Schwaighofanlage habe eine kleine Interessensgruppe die Pflanzenwelt sehr genau im Auge. Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ von 2019 habe insgesamt das Bewusstsein verändert, meinte Hölzl.

Bauhof-Mitarbeiter geschickt im Umgang mit der Sense

Marcus Staudacher (Grüne) hakte nach, ob der Bauhof auch über einen Balkenmäher verfüge, damit es möglich sei, Grünflächen nur einmal im Jahr zu mähen. Ein betagter, aber funktionstüchtiger Balkenmäher sei vorhanden, erklärte Hölzl. Tatsächlich hätten die Kollegen aus der Gärtnerei in ihrer Freizeit einen Sensenkurs belegt und mähten nun sehr geschickt mit dem Werkzeug aus alten Zeiten. Der Bauhof verfüge inzwischen über 37 Sensenblätter für alle Gegebenheiten. Die Mahd mit der Sense nehme teils weniger Zeit in Anspruch, als die Maschine herzurichten, meinte Hölzl:. „Und wenn einer das gut beherrscht, sieht man am Ende gar nicht, dass mit der Sense gemäht wurde.“ Den Bereich am Großen Paraplui etwa mähe der Bauhof nur einmal jährlich. Das Gras so hoch wachsen zu lassen, sei aber nur dort möglich, wo die Verkehrssicherungspflicht nicht entgegenstehe.

Zustand von Bäumen muss regelmäßig überprüft werden

Letztere ist auch beim Baumkataster das große Thema. 953 Bäume sind im Stadtgebiet erfasst, die Dokumentation des Zustands und eventuell erforderlicher Maßnahmen gehört dazu. „Das ist unsere Arbeitsgrundlage“, berichtete Hölzl. Er erinnerte an einen tragischen Fall, der sich im Juli 2021 auf einem Spielplatz in Augsburg ereignet hat: Dort fiel ein Baum um, ein zweijähriges Mädchen starb. „Die erste Frage ist, wann der Baum das letzte Mal begutachtet wurde“, weiß Hölzl.

Neue Bäume gepflanzt hat der Bauhof im Rahmen der laufenden Renaturierung der Schwaighofbucht. Die wird zwar vom Wasserwirtschaftsamt Rosenheim betrieben, die Stadt, so Hölzl, habe dies mit zusätzlichen Baumpflanzungen ergänzt.

