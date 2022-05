Brauhaus baut Wohnhäuser und hat ein Problem mit der Abstandsfläche

Von: Gerti Reichl

Teilen

Drei Wohnhäuser lässt das Brauhaus Tegernsee auf dem ehemaligen Schandl-Gelände errichten. Die Arbeiten sind in vollem Gange. Foto: TP © TP

Das Neubauprojekt des Herzoglichen Brauhauses Tegernsee auf dem Areal des früheren Gasthofs Schandl an der Max-Josef-Straße ist in vollem Gange. Jetzt musste sich der Bauausschuss aber erneut damit befassen.

Tegernsee - Drei Wohnhäuser entstehen dort, zwei davon mit 48 Wohnungen in überwiegend kleinerer Größe von bis zu 50 Quadratmetern sowie drei Wohnungen mit bis zu 100 Quadratmetern. Das Brauhaus will damit dem Mangel an Wohnungen für Personal in den Bereichen Fremdenverkehr, Gastronomie und Brauerei entgegentreten.

Lesen Sie hier: Verkehrszählung für das Guggemos-Projekt.

In einem dritten Gebäude sind zehn Wohneinheiten unterschiedlicher Größen geplant. Auch eine Tiefgarage ist vorgesehen.

Brauhaus baut drei Wohnhäuser: Der Stadtrat muss sich damit nochmal befassen

Bei ihrer Sitzung mussten sich die Mitglieder des Bauausschusses erneut mit dem Bauvorhaben befassen. Es ging um Abstandsflächen, die zum Zeitpunkt der Baugenehmigung noch nach altem Recht eingetragen waren. Das Landratsamt habe nun aber moniert, so Geschäftsleiter Hans Staudacher, dass der Abstand eines der Häuser zu einem Nachbargebäude nach neuem Recht zu gering sei.

Am Ratstisch war man der Auffassung, dass sich der Stadtrat mit dem Thema befassen solle. „Denn es geht hier um eine grundlegende Entscheidung und die Frage, ob alte oder neue Regeln hier gelten sollen“, so Staudacher.

Einstimmig wurde dieser Weg beschlossen. Der komplette Stadtrat soll sich bei seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 31. Mai, damit befassen.

gr