Problemfall Wohnraum in Tegernsee: Bürgermeister Johannes Hagn denkt über erneute Anhebung der Zweitwohnungssteuer nach

Von: Gerti Reichl

Teilen

Schönes Tegernsee: Um die 20 Prozent aller Wohnungen sind Zweitwohnsitze. © Thomas Plettenberg

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt wird immer schwieriger. Horrende Mietpreise werden aufgerufen, derzeit vor allem für möblierte Domizile. Bürgermeister Johannes Hagn denkt über eine erneute Anhebung der Zweitwohnungssteuer nach.

Tegernsee – 98,5 Quadratmeter, verteilt auf drei Zimmer, für 4000 Euro warm. Dieses Inserat einer Maklerfirma für eine Wohnung im „Quartier Tegernsee“ schockierte jüngst vor allem diejenigen, die auf der Suche nach einer Bleibe in Tegernsee sind. Sollen sich nur noch Superreiche künftig das Wohnen in Tegernsee leisten können? Vielleicht sogar nur im Zweitwohnsitz? Die Stadt versucht seit Langem, dagegen zu steuern – etwa mit der Zweitwohnungssteuer. 2018 wurde sie von zwölf auf 20 Prozent erhöht. Sie wird laut Satzung nach der jährlichen Nettokaltmiete berechnet, die Steuerpflichtige für die Benutzung der Wohnung zu entrichten hätten.

Zweitwohnungssteuer zeigt Wirkung

Die Steuer zeigt offenbar Wirkung: Nach einem bisherigen Höchststand der Zweitwohnungssitze im Jahr 2016 mit 464 reduzierte sich der Bestand zum Jahresende 2018, also zwölf Monate nach Einführung der höheren Steuer, auf 452 Zweitwohnsitze. Sank die Zahl dann auf 434, so sind laut der jüngsten Erhebung 443 Zweitwohnungen bei der Stadt registriert (Stand 31. Dezember 2022). Allerdings stieg auch die Zahl der Wohnungen insgesamt in Tegernsee seit 2018: von 2395 auf 2432. Um die 20 Prozent der Wohnungen sind also Zweitwohnungen. Immerhin: Die Einnahmen der Stadt stiegen seit der Erhöhung der Steuer um rund 400.000 Euro auf knapp eine Million Euro.

Nachdem anfänglich der Aufschrei groß war, weiß Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) nun nur noch von einer Klage, die vor dem Verwaltungsgericht in München anhängig sei. „Dabei wird das Gutachten der Stadt angegriffen, auf das sich die Stadt bei der Berechnung der Kaltmiete stützt“, erklärt Hagn.

Entscheidung liegt beim Stadtrat

Dieses Gutachten stehe aber nach fünf Jahren ohnehin zur Erneuerung an. Und nicht nur das: „Der Stadtrat muss entscheiden, ob man angesichts eines bereits erfolgten Rückgangs die Zweitwohnungen weiter zurückdrängen will oder nicht.“ Allerdings sehe man, dass aktuell wieder Zweitwohnungen gemeldet werden, was sich im „Quartier Tegernsee“ gerade zeige. Konkrete Zahlen dazu kann die Stadt noch nicht nennen.

Trotz „sehr komplexer Zusammenhänge“, die zu berücksichtigen seien, kann sich Hagn eine weitere Erhöhung der Zweitwohnungssteuer vorstellen. Nach der Sommerpause will er das Thema in den Stadtrat bringen. Eine Erhöhung bis zu 30 Prozent ist für ihn denkbar. Hagn erinnert daran, dass die Zweitwohnungssteuer ein höchstrichterlich abgesegnetes Steuerungsinstrument ist, allerdings müssen die Einnahmen entsprechend eingesetzt werden. „Für gut zehn Millionen Euro haben wir Wohnungen, Wohnhäuser und Grundstücke gekauft“, berichtet Hagn. „Im neuen Haushalt sind über vier Millionen Euro dafür eingeplant.“

Steuereinnahmen fließen in bezahlbaren Wohnraum

Infrastruktur und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, das sei mit der Zweitwohnungssteuer möglich. Hagn sieht die Zweitwohnungen im Gesamtkontext. „Denn auch für die Wohnhäuser, die wir erwerben, müssen wir ganz normale Marktpreise zahlen.“ Die Zweitwohnungssteuer habe einen sozialpolitischen Zweck, denn damit könne die Stadt ihre Wohnungen finanzieren. Der Andrang darauf sei enorm. Allein für städtische Wohnungen gebe es eine Bewerberliste von 80 bis 90 Personen, „und die kommen bis aus Bonn und Berlin“. Hagn verweist auf die Kaltmiete von acht Euro pro Quadratmeter, die für eine städtische Wohnung verlangt werden. Hier stehe Tegernsee enorm günstig da. Überhaupt sei der Siedlungsdruck enorm.

Auf Syltisierung folgt Monacoisierung

Hagn übt in diesem Zusammenhang deutliche Kritik am wachsenden Ballungsraum München. Apropos: Im Wahlkampf habe er noch von der Syltisierung des Tegernsees gesprochen, „jetzt setze ich noch einen drauf und spreche von der Monacoisierung.“ Das heißt: „Wenn ein Münchner eine Zweitwohnung haben möchte, muss er sich das auch leisten können.“ Er habe nichts gegen Münchner und gegen Zweitwohnungsbesitzer, versichert Hagn, „aber wir müssen das steuern“.

Dass die Stadt bei möblierten Wohnungen nach dem Muster des Online Portals Airbnb steuernd eingreifen kann, die gerade einschlägige Immobilienportale fluten, ist höchst unwahrscheinlich. Gerade hat der Bauausschuss aufgrund baurechtlicher Vorgaben wieder den Weg für eine Ferienwohnung freigemacht. Sie liegt im „Quartier Tegernsee“ – dort, wo das 4000-Euro-Domizil noch immer für Gerede sorgt.