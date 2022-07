Psallierchor Tegernsee: Fluchtweg bleibt der Knackpunkt

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Der Psallierchor könnte ein Ort besonderer Veranstaltungen werden. Die Bücherregale wurden längst entfernt, aber der wichtige zweite Fluchtweg fehlt noch immer. © Archiv tp

Der Psallierchor, eine Perle des Rokoko, soll eine Kulturstätte werden. Aber: Es sind viele Fragen offen. Die Kirche bewegt sich keinen Millimeter.

Tegernsee – Einfach nur abwarten, ob die Beteiligten irgendwann eine Lösung finden: Das passt nicht zum Anspruch, den Kreisbaumeister Christian Boiger an sich hat. „Ich will aktiv etwas anstoßen“, meint er. Der Fall Psallierchor ist besonders diffizil. Im Jahr 2010 hatte der damalige Kreissparkassen-Chef Georg Bromme 1,5 Millionen Euro an Herzog Max in Bayern überwiesen, um ein „immerwährendes Nutzungsrecht“ für den 150 Quadratmeter großen Raum zu erwerben. Nutzbar ist dieser allerdings nicht, jedenfalls nicht für Veranstaltungen: Es fehlt ein zweiter Fluchtweg.

Psallierchor Tegernsee: Fluchtweg bleibt der Knackpunkt

Der Psallierchor war einst Teil der Kirche St. Quirinus und ist derzeit nur übers Gymnasium zugänglich. Ein Fluchtweg könnte über den angrenzenden Kirchenraum geschaffen werden, doch die Verhandlungen kommen seit über zehn Jahren nicht voran. „Mein Ziel ist es, den Knoten zu lösen“, sagt Boiger.

Wie berichtet, vermeldete Boiger bei der Sitzung des Kreisausschusses einen Erfolg. Durch eine Tür in der Holzwand zur oberen der beiden gotischen Sakristeien von St. Quirinus soll ein Fluchtweg über ein bestehendes Treppenhaus in den Innenhof des Schlosses führen. Die Kreissparkasse werde dafür einen Bauantrag stellen. Mit der Schaffung des Fluchtwegs könne der Psallierchor der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Als Sahnehäubchen sollen vier lebensgroße Gemälde bedeutender Äbte des Tegernseer Klosters im Psallierchor aufgehängt werden. Die Mitglieder des Kreisausschusses spendeten Boiger großes Lob und nahmen erfreut eine Schenkung von Herzog Max an: Der Wittelsbacher überlässt dem Landkreis insgesamt acht historische Gemälde.

Bis die Bilder im Psallierchor präsentiert werden, dürfte aber noch einige Zeit vergehen. „Wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel“, meint Boiger. Er sei dabei, die beteiligten Eigentümer „moderierend zusammenzubringen“. Beteiligt sind: die Kirche, die herzogliche Familie, die Kreissparkasse und der Landkreis. „Keiner wird eine Blockadehaltung einnehmen“, fasst Boiger das Ergebnis seiner Bemühungen zusammen. Festgezurrt ist auch, wohin der Fluchtweg führen kann: über den südlichen Innenhof ins Freie. „Das wird durch Grunddienstbarkeiten gesichert“, erklärt Boiger.

Schwierige Verhandlungen mit Kirche

Der Knackpunkt liegt aber im Inneren des Gebäudes. Dabei fordert der Brandschutz nicht nur für den Psallierchor einen Fluchtweg, auch für die Kirche selbst ist ein zweiter Weg ins Freie nötig. Möglicherweise können beide Fluchtwege gemeinsam geschaffen werden. Wie das möglich ist, daran tüftelt gerade ein Architekturbüro. „Der Auftrag ist erteilt“, berichtet Martin Mihalovits, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse. Ihm ist wichtig, das leidige Problem endlich zu lösen und den Psallierchor für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen: „Er soll ja nicht verfallen.“

Aber es geht auch ums Geld. Die einst von Bromme fürs Nutzungsrecht bezahlten 1,5 Millionen Euro können seine Nachfolger nicht zurückholen, aber jetzt gilt es, noch einmal für einen Fluchtweg nachzulegen. Zudem gibt’s im Psallierchor weder Heizung noch Strom noch Wasser. Die Verhandlungen mit der Kirche über die Finanzierung der für eine Nutzung nötigen Maßnahmen erweisen sich weiterhin als ausgesprochen zäh. „Die Kirche bewegt sich keinen Millimeter“, stellt Mihalovits fest. Einen für Ende Juli angesetzten Ortstermin hat das Erzbischöfliche Ordinariat jetzt auf September verschoben. Gewünscht ist zudem ein weiteres Gutachten zum Brandschutz.

Welche und wie viele Veranstaltungen im Psallierchor einmal stattfinden sollen, ist offen. Monsignore Walter Waldschütz, der vor langer Zeit schon einmal ein Nutzungskonzept für den Psallierchor entworfen hat – er dachte vor allem an ein Schulpastoral – , sieht sich als Tegernseer Pfarrer nicht mehr involviert. Der Kreisbaumeister sei sehr ideenreich, erklärt Waldschütz: „Ich habe nur darum gebeten, dass man unsere Gottesdienste nicht stört.“