Bau hinkt hinterher

Auf dem ehemaligen Krankenhaus-Areal wird fleißig gebaut. Allerdings hinkt der Bauzeitplan etwas hinterher.

Tegernsee – Drei riesige Kräne sind schon von weitem ein gut sichtbares Zeichen: Mitten in Tegernsee, auf dem ehemaligen Krankenhausareal, wird fleißig gearbeitet. Unter dem Namen Quartier Tegernsee lässt die Salzburger Planquadrat T2 GmbH hier seit Herbst 2017 ein Hotel in ungewöhnlicher Bohnenform sowie drei Mehrfamilienhäuser errichten.

„Quartier Tegernsee“: Fachplaner hat gewechselt

Inzwischen kommt das Bauvorhaben wieder gut voran. „Wir haben allerdings eine Verzögerung von etwa fünf bis sechs Monaten gegenüber der ursprünglichen Planung“, informiert jetzt Claudia Schnell im Namen von von Planquadrat-Geschäftsführer Thomas Hofer, Der Grund sei ein Wechsel im Bereich eines Fachplaners gewesen. „Das restliche Planungsteam ist unverändert“, so Schnell. Ebenso habe der starke Winter die Tiefbauarbeiten behindert. Alle Kunden seien bereits informiert.

Derzeit, so die Sprecherin, seien die Tiefbauarbeiten in vollem Gang. Das heißt: Die dritte und zweite Ebene der Tiefgarage wird gebaut. Insgesamt 230 Stellplätze sind darin künftig vorhanden. Im Anschluss wächst das vierstöckige Vier-Sterne-Hotel mit 121 Zimmern aus dem Boden. Auch die drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 85 Eigentumswohnungen werden gebaut – und zwar parallel zum Hotelbau, wie Schnell wissen lässt.

„Quartier Tegernsee“: Alle Wohnungen im Tegernseer Modell verkauft

21 Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen wurden im „Tegernseer Modell“ vermarktet. „Und alle 21 Wohnungen sind verkauft“, berichtet die Sprecherin. Maximal 3950 Euro hat in diesem Modell jeder Quadratmeter Wohnung gekostet. Gut 10 000 Euro sind normalerweise am Tegernsee üblich. Was die Vermarktung der übrigen Wohnungen betrifft, so sind laut Planquadrat derzeit rund 65 Prozent verkauft. „Wir kommen sehr gut mit der Vermarktung voran“, heißt es von Planquadrat.

Tegernsee muss sich allerdings noch gedulden, bis das neue „Quartier“ steht: Sommer bis Herbst 2021 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. Das Vier-Sterne-Hotel, das, wie berichtet, von einem Marriott-Franchisenehmer, der Signo Hospitality GmbH, betrieben wird, soll voraussichtlich ab Herbst 2021 Übernachtungsgästen zur Verfügung stehen.

