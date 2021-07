Quartier Tegernsee: Stadt und Bauherr beziehen erneut Stellung zu umstrittenem Projekt

„Zum Aufregen ist es jetzt zu spät“

Es gibt wohl kaum eine Baustelle im Tegernseer Tal, über die aktuell so kontrovers diskutiert wird, wie über das „Quartier Tegernsee“ auf dem ehemaligen Krankenhausareal. Jetzt bezieht der Bauherr erneut Stellung.

Tegernsee – Vom „ersten Platz in den Charts der Scheußlichkeiten“ hatte der Tegernseer Grünen-Stadtrat Marcus Staudacher im Mai gesprochen und damit salopp beschrieben, was viele Passanten beim Anblick des Bauvorhabens „Quartier Tegernsee“ im Dreieck zwischen Bahnhof-, Hochfeld- und Karl-Theodor-Straße denken.

Es ist nicht nur die Fassade, über die diskutiert wird. Denn anders als in der Visualisierung im Verlauf der Genehmigungsphase präsentiert, wirken Holzverschalung und Balkone der drei Mehrfamilienhäuser eher bräunlich und damit dunkler als ursprünglich angekündigt. Es ist auch die Enge zwischen den Gebäuden, über die sich viele wundern.

Inzwischen macht der Bau der Residenzen Hirschberg, Leeberg und Neureuth – so werden die Wohngebäude beworben – und des fünfstöckigen Hotels in ungewöhnlich runder Form weitere Fortschritte. Allmählich formt sich ein Bild von dem Ensemble, von dem sich viele Bewohner im Tegernseer Tal fragen: War das wirklich so gewollt?

Das sagt Bauherr Planquadrat über das „Quartier Tegernsee“

Auf Anfrage bezieht Lisa Claudia Schnell von der Pressestelle der Firma Planquadrat im Namen von Geschäftsführer Thomas Hofer schriftlich Stellung. So handle es sich bei dem Holz, das im Rahmen des Wohnungsbaus zum Einsatz kommt, um natürliches, lasiertes Fichtenholz, das frisch aus der Produktion stammt. „Als natürliches Baumaterial verändert Holz erfahrungsgemäß sowohl Farbton als auch Oberfläche und gewinnt dadurch mit der Zeit an Lebendigkeit“, erklärt die Sprecherin. Die Farbgebung der Wohnhäuser entspreche der Satzung über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen in der Stadt Tegernsee. Allerdings: Um einen ästhetischen Kontrast zu schaffen, werde das Hotel – ebenso von der Satzung abgedeckt – in einer helleren Optik farblich etwas vom Wohnbau abgesetzt.

Bürgermeister Hagn: Ursprünglich wäre noch viel mehr möglich gewesen

Bürgermeister Johannes Hagn räumt ein, dass er viele Gespräche bezüglich der Baustelle führe. „Die Leute sind dann überrascht, wenn ich ihnen sage, dass ursprünglich auf dem Krankenhausareal noch viel mehr möglich gewesen wäre – nämlich ein sechsstöckiger Bau mit 20.000 Quadratmetern“, berichtet er. „Wir haben die Fläche auf rund 15.000 Quadratmeter reduziert. Dafür haben wir Wohnungsbebauung zugelassen, die auch Wohnungen im Tegernseer Modell, also für Einheimische, vorsieht.“

Im Nachhinein wundere er sich, dass es keinen Aufschrei gegeben habe, als in den Jahren 2005 und 2006 ein Seminarhotel entwickelt wurde. „Damals hatte man die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt nach dem Weggang des Kreiskrankenhauses oder der Kreissparkasse im Blick.“ Aus diesem Blickwinkel heraus seien Projekte wie dieses entstanden. „Es ist zu kurz gesprungen, sich über die Balkonfarbe aufzuregen“, findet der Bürgermeister. „Man hätte sich über die gesamte Planung aufregen sollen.“ Es störe ihn gewaltig, wenn man jetzt die Firma Planquadrat angreife. Was jetzt stehe, sei das Ergebnis eines sehr sehr langen Prozesses, den die Stadt durchlaufen habe, „und dafür steht man auch als Bürgermeister“.

Sogar Architekturforum des Landkreises hat sich mit Gestaltung befasst

Was die Gestaltung betrifft, so erinnert Hagn daran, dass sich sogar das Architekturforum des Landkreises und allen voran der ehemalige Kreisbaumeister Werner Pawlovsky damit befasst hätten. „Es hieß, man solle sich nicht der Jodel-Architektur anbiedern, sondern eine klare Sprache wählen.“ Daher verteidige er die Firma Planquadrat, die der Stadt keinesfalls Schaden zufügen wolle. Fakt bleibe, jenseits von aller Gestaltung, dass eine Reduzierung der Brutto-Geschoßfläche um fast 25 Prozent sowie der Höhen und ein Wegrücken der Gebäude von den Straßen erreicht werden konnte. Das Hotel stehe an der Bahnhofstraße, abgerückt von der Schule, das sei nennenswert. „Man kann sich aufregen, das gebe ich auch zu“, sagt Hagn, „aber dafür ist es jetzt zu spät.“

Planquadrat: Erste Wohnungen sind noch im Sommer bezugsfertig

Laut Planquadrat ist man bei den Wohnungen bereits bei den letzten Gewerken angelangt. Die Arbeiten an den Außenanlagen wurden gestartet. „Daher sind die ersten Wohnungen noch im Sommer bezugsfertig“, lässt die Sprecherin wissen. Das Hotel werde im Sommer 2022 fertig. „Wie alle Großbaustellen, stehen auch wir derzeit vor der Herausforderung, dass aufgrund von Corona verlängerte Lieferzeiten von Baumaterialien leider eine Tatsache sind“, erklärt Pressesprecherin Schnell. Man arbeite gemeinsam mit den ausführenden Firmen an Lösungen, um Verzögerungen so gering wie möglich zu halten.

Bei Wohnungen gebe es eine Warteliste von Interessenten

Unterdessen machen Gerüchte die Runde, wonach Wohnungsbesitzer vom Kauf zurücktreten wollen. Auch dazu nimmt die Sprecherin Stellung: „Bei einem Bauvorhaben dieser Größenordnung ist das nichts Ungewöhnliches.“ Sie räumt allerdings einen Fall ein, den die Firma nicht näher kommentieren könne. Ein Rücktritt sei unter den im Kaufvertrag festgehaltenen Möglichkeiten für die Vertragsparteien grundsätzlich möglich. Planquadrat merkt an, dass es eine Warteliste von Interessenten gebe. „Wir haben weiterhin eine Vielzahl an Anfragen für das zu hundert Prozent verkaufte Projekt.“

