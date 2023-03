Radspuren in Tegernsee machbar

Von: Gerti Reichl

Teilen

Auf Höhe der Seesauna, die bisher schon eine heikle Stelle darstellt, könnte laut Studie mit einem Radweg entlang der Bundesstraße begonnen werden. © Stefan Schweihofer

Die Tegernseer Ortsdurchfahrt ist ziemlich eng. Und dennoch wäre es möglich, Radfahrer über Schutzstreifen oder seitliche Radwege durch die Stadt zu führen. Das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie, die im Stadtrat vorgestellt wurde. Jetzt wird detailliert geplant.

Tegernsee – Den Wermutstropfen hob Planer Achim Ignatow gleich zu Beginn hervor, als er das Ergebnis der von der Stadt beauftragten Machbarkeitsstudie vorstellte: Es geht nur in eine Richtung, von Nord nach Süd. Will heißen: Auf der 955 Meter langen Strecke zwischen Seesauna und Schlossplatz können Radfahrer nur seeseitig kontrolliert durch den Ort geführt werden. Mehr lassen die Verhältnisse nicht zu, wenn man gültige Richtlinien und Empfehlungen berücksichtigt. Obendrein liege ein neues Regelwerk „E-Klima 2022“ vor, das bisherige Breiten für Radwege als Mindestmaße einordnet und an Engstellen dem Radverkehr sogar Vorrang einräumt, so der Planer.

Lesen Sie hier: Gmund will fahrradfreundliche Kommune werden.

Grundlage sind diese Zahlen: Die Fahrbahn für die täglich 13 100 Fahrzeuge (Stand 2016) mit einem Schwerlastverkehranteil von 2,9 Prozent (380 Lkw pro Tag) muss mindestens 6,50 Meter breit sein. Möglich sind entweder ein eigener, mit Sicherheitstrennstreifen abgeteilter, 2,10 Meter breiter Radweg neben einem etwas schmaleren Gehweg („Radweg im Seitenraum“) oder ein auf der Fahrbahn aufgetragener Schutzstreifen, der Radfahrern dann eine 1,25 Meter breite Bahn einräumt. Die Fahrspur für Kfz-Verkehr wäre dann nur 2,25 Meter breit. Radwege im Seitenraum wären an zwei Stellen machbar: auf einem 420 Meter langen Abschnitt zwischen Seesauna und Hauptstraße 27 sowie ab der Hauptstraße 17 bis zum Rathaus. Dazwischen sowie vom Rathaus bis zum Schlossplatz wären Schutzstreifen auf der Fahrbahn angesichts des hohen Querungsbedarfs der Fußgänger sowie der bepflanzten Mittelinseln das einzig Machbare. Parkplätze, so erfuhren die Stadträte, würden nach aktuellem Stand nicht wegfallen. Beim Hotel Luitpold, so der Planer, müsse der Parkplatz seeseitig umfahren werden, da es sich hier um Privatgrund handle.

Rudolf Gritsch (CSU) war begeistert: „Jetzt ist klar, dass die Situation für die Radfahrer verbessert werden kann. Dabei hatte ich schon befürchtet, dass es nicht geht.“ Er empfahl, auf dieser Basis nun detailliert zu planen.

Radspuren durch Tegernsee: Nur seeseitig in eine Richtung machbar

„Schade, dass man nur one way planen kann“, bedauerte Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG). „Das Konzept ist erst rund, wenn wir auch einen Weg zurück für die Radfahrer haben, sonst machen wir uns lächerlich.“ Seine Forderung wurde am Ende lediglich ins Protokoll aufgenommen. Andreas Obermüller (FWG) fand die Studie zwar „erhellend“, hielt Schutzstreifen auf der Fahrbahn aber nicht für optimal in puncto Sicherheit. Er war auch dafür, das Verschmälern von Gehwegen gut zu überlegen.

Schutzstreifen seien allerdings „besser als nichts“, fand Markus Schertler (CSU). Für Thomas Mandl (SPD), der Tegernsee als „absolutes Nadelöhr“ bezeichnete, wäre die vorgeschlagene Lenkung der Radfahrer zumindest ein Kompromiss. Er empfahl, auch den Bereich Richtung Rottach-Egern ins Auge zu fassen, der jedoch nicht Teil der Studie war. Florian Kohler (BürgerListe) dachte über den Sinn des Projekts laut nach: „Ökologisch bringt es nichts. Zudem werden wir mehr Radtouristen anziehen.“

Radspur durch Tegernsee: Jetzt wird detailliert geplant

Weitere Aspekte kamen zur Sprache. Weniger die Kosten, zu denen sich Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) angesichts laufender Preissteigerungen nicht festlegen wollte. Es ging um die Sanierung der B 307, die das Staatliche Bauamt ab St. Quirin plant. Der Zeitpunkt ist offen, denn auch der Neubau des Guggemos steht an und befindet sich in der Planungsphase. Hagn konnte sich eine Ausführung des Radwegs in Etappen vorstellen. Offen ist auch, ob das Staatliche Bauamt an den Kosten beteiligt werden könnte.

Mit der Vorstellung der Studie ist nun zumindest der Anfang gemacht. Auf dieser Basis soll nun detailliert geplant werden. Das beschloss der Stadtrat bei einer Gegenstimme.

Weitere Infos aus der Region lesen Sie hier.

gr