Rathaus-Chef Hagn bei Tegernseer Bürgerversammlung: „Sind trotz aller Krisen auf einem guten Weg“

Von: Gerti Reichl

Teilen

Im gut gefüllten Quirinal berichtete Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn über aktuelle Entwicklungen der Stadt und stellte sich den Anfragen der Bürger. © Thomas Plettenberg

Nach zweijähriger Pause gab‘s nun wieder eine Bürgerversammlung in Tegernsee. Auch dringende Fragen kamen dabei zur Sprache – etwa zu fehlenden Kitaplätzen oder zum Verkehr.

Tegernsee – Alle wichtigen Themen und Zahlen brachte Bürgermeister Johannes Hagn in seinem 70-minütigen Vortrag zur Sprache. Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung („Wir werden wieder mehr“), zum Altersdurchschnitt („Wir werden zumindest nicht älter“) oder zu den Finanzen. Hier hob er die hohe Zahlung an den Landkreis hervor. Eine Erhöhung des Satzes von 52 Prozent schloss er nicht aus, doch sei er bereit dazu, „wenn sie zu einer Verbesserung der Lage im Krankenhaus führt“.

Tegernsee gibt stattliche 4,7 Millionen Euro für Investitionen aus

Dass Tegernsee die hohe Summe von 4,7 Millionen Euro für Investitionen einplane, sei dem neuen Feuerwehrhaus, Ausgaben in der Wasserversorgung und auch der Planung für den dringend nötigen neuen Bauhof geschuldet. Kein Effekt, so Hagn, habe der Einwohnerzuwachs bisher auf die Einnahmen aus der Einkommensteuer. Was die Pro-Kopf-Verschuldung betrifft, so zeigte sich Hagn zuversichtlich: „Wir sind auf einem guten Weg, trotz aller Krisen.“

Teures Feuerwehrhaus: „Das wird ein Leuchtturm im Landkreis“

Ausführlich ging der Bürgermeister im gut gefüllten Quirinal auf die aktuellen Bauvorhaben ein. Beim Feuerwehrhaus werde die Stadt wegen der allgemeinen Kostensteigerungen wohl 16,2 Millionen anpeilen müssen und damit noch mal mehr als geplant. „Das wird ein Leuchtturm im Landkreis“, kündigte Hagn jedoch an. Es sei völlig energie-autark geplant und auch sonst für Katastrophenfälle bestens aufgestellt.

Überhaupt spielte das Thema Klimawandel und wie sich die Stadt darauf einstellt, an mehreren Stellen des Abends eine Rolle. „Schadensereignisse werden zunehmen“, war sich Hagn sicher. Daher würden Projekte angestoßen wie etwa das Sturzflut-Risiko-Management. Photovoltaikprojekte würden forciert, der städtische Wald umgebaut.

Am geplanten Almdorf wird bei der Bürgerversammlung Kritik laut

Zu den Hotels: Mit den Projekten Caro & Selig, dem Almdorf und dem Westerhof sei es „dann auch genug“, fand Hagn. „Denn wir haben lieber weniger Hotels, die gut ausgelastet sind.“ Im weiteren Verlauf wurde auch Kritik am Almdorf laut (Hagn: „Wir warten, mehr kann ich nicht sagen“), vor allem in Hinblick auf Gefahren durch Starkregen. „Diese Thematik hatte man bei der Genehmigung noch nicht auf dem Schirm“, gab Hagn zu.

Bürgermeister Hagn: Stadt als Vermieter „untopbar“

Breiten Raum nahm das Thema Wohnraumbeschaffung ein. Die Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer würden zu hundert Prozent in städtische Häuser investiert, mit ihrem durchschnittlichen Mietpreis von acht Euro pro Quadratmeter und einem hohen Anteil an Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sei die Stadt als Vermieter „untopbar“.

Mangel an Kita-Plätzen eines der drängendsten Probleme

Schriftliche Anfragen lagen zum Thema Kinderbetreuung vor. Hier wies Hagn auf die Pläne der evangelischen Kirchengemeinde zum Bau von Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen hin, aber auch auf die Arbeitsmarktzulage und zwei Wohnungen, die die Stadt für Betreuer zur Verfügung stellt. Hagn kritisierte nicht nur, dass die Ansprüche an Kita-Betreuer wahnsinnig hoch seien, er appellierte an die Gesellschaft, Berufe in diesem Sektor aufzuwerten und mit dem Personal besser umzugehen. „Klatschen alleine reicht nicht.“

Bei der Frage zu einem Blackout bei der Stromversorgung konnte Hagn wenig Hoffnung machen: Das E-Werk sei nur lokaler Netzbetreiber und hänge an vorgeschalteten Systemen. Diskutiert wurde dann auch über das Thema Verkehr. Raser im Bereich Hochfeldstraße müssten eingebremst, Radl-Rambos im Bereich der Hauptstraße zur Vernunft gebracht werden. Hagn notierte sich alle Vorschläge für eine Verkehrsklausur und lud die Bürger abschließend dazu ein, ihn jederzeit im Rathaus zu kontaktieren.

gr