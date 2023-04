Großeinsatz der Feuerwehr am Karfreitag: Rauchmeldung im Zug war Fehlalarm

Wärmebildkameras und Drehleiter

Gemeldet war Rauch in einem BRB-Zug. Der Alarm löste einen Großeinsatz der Feuerwehr mit Drehleiter und Wärmebildkameras aus.

Tegernsee - Per Handy hatte ein Unbekannter am Karfreitag Rauch in einem BRB-Zug in Gmund gemeldet. Das löste gegen 11.30 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Er betraf die Feuerwehren Gmund, Dürnbach, Tegernsee und Rottach-Egern, auch Agatharied und Otterfing wurden verständigt. Am Ende war klar: Fehlalarm.

Aufwendige Suche nach Brandnestern

Doch diese Erkenntnis kostete viel Zeit und Einsatz der Ehrenamtlichen. „Wir dachten erst, der Zug ist noch in Gmund“, berichtet der Gmunder Kommandant Thomas Hilgenrainer. Doch der Zug war längst weitergefahren und stand am Tegernseer Bahnhof. Dort nahmen ihn die Tegernseer Kollegen unter der Führung von Kommandant Wolfgang Winkler unter die Lupe, um Brandnester ausfindig zu machen. „Wir haben alles mit Wärmebildkameras abgesucht“, erklärt Winkler. Um das Dach zu inspizieren, setzte die Wehr ihre Drehleiter ein. Es fand sich nichts. Der unbekannte Mitteiler war offenbar per Handy nicht mehr erreichbar.

Der Fall ist keine Seltenheit. Häufig halten Fehlalarme die Einsatzkräfte in Atem.