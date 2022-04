Rauchentwicklung im Spa-Bereich: Tegernseer Hotel wird evakuiert

Von: Gabi Werner

Zu einem Brand in einem Tegernseer Hotel musste die Feuerwehr Tegernsee in der Nacht zum Montag ausrücken. © Ralf Poeplau

Weil die Brandmeldeanlage Alarm schlug, musste in der Nacht zum Montag (25. April) ein Hotel in Tegernsee evakuiert werden. Die Ursache stellte sich glücklicherweise als harmlos heraus.

Tegernsee - Wie die Feuerwehr Tegernsee mitteilt, kam es am Montag (25. April) in den frühen Morgenstunden zu einer Rauchentwicklung im Spa-Bereich eines Hotels in der Tegernseer Neureuthstraße. Ein Angestellter des Hotels war durch die ausgelöste Brandmeldeanlage auf den Brand aufmerksam geworden und verständigte gegen 3.52 Uhr die Leitstelle. Bei der Ankunft der Feuerwehr waren die Hotelgäste bereits evakuiert worden.

Die Ursache für die Rauchentwicklung war schnell gefunden: Es handelte sich um einen Blecheimer mit glimmenden Glutresten, der durch Reinigungskräfte in einem Technikraum abgestellt worden war. Der Brand wurde durch die Feuerwehr mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die Technikräume mussten anschließend noch belüftet werden.

Eine Gefahr für die Hotelgäste hatte zu keinem Zeitpunkt bestanden. Der Einsatz der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte nach 45 Minuten beendet werden. Ein nennenswerter Sachschaden entstand laut Feuerwehr nicht.

